Российский балкер выгружает ворованное украинское зерно в турецком порту, который ранее купил олигарх из РФ. ВИДЕО
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Журналист Осман Пашаев зафиксировал факт выгрузки в турецком порту зерна, вероятно, украинского происхождения, с российского балкера "Михаил Ненашев".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Пашаев отметил: "Российский балкер "Михаил Ненашев" две недели назад скрылся с радаров. 15-16 июня его изображения сняли со спутника в Акьярском (так называемом севастопольском) порту "Авлита" оккупированного Крыма. Там он загрузил 27 тысяч тонн зерна. Вероятнее всего, завезенного с оккупированных территорий юга Украины.
Отойдя от крымского берега, "Миша" включил систему AIS, зашел в порт "Кавказ", притворившись, что загрузился там, и вчера днем прибыл на якорную стоянку в турецкий порт Искендерун. И все мы будем обвинять турок, что они позволяют принимать краденое зерно через подсанкционные порты – три преступления сразу.
Но сенсация заключается в следующем. "Михаил Ненашев" не в турецком порту Искендерун. Балкер стоит в порту "ММК металлургия" в 20 км от Искендеруна. Этот порт на 100% принадлежит российскому олигарху, близкому к Путину - Виктору Рашникову. И турки ничего не могут с этим поделать, потому что запрет на прием заходивших в Крым кораблей принимала Палата Морской торговли, и все в Турции подчинились совместному решению. А россияне, владеющим турецким портом, чихать хотели на решение самоуправляющихся структур.
Так работает демократия. Многие решения принимают не государства, а профессиональная среда, и гэбисты во главе с Путиным знают, как это разрушать: подкупом, выкупом, шантажом и насилием"
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Позже Пашаев опубликовал кадры из этого порта: "Поймал. На съемку было 20 секунд. Россияне заметили меня. Сказал, что хочу поговорить с капитаном Горбенко. Ответили: "Он не хочет".
Турки быстро вывезли меня микроавтобусом через три КПП, а как я их обошел, проникая вглубь по причалу – отдельная история в стиле Татьяны Черновол".
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в порту "ММК металлургия" в 20 км от Искендеруна. Этот порт на 100% принадлежит российскому олигарху, близкому к Путину - Виктору Рашникову.
досултанувались османи.......
АЛЛЕ, где вы, турецкие подсосы? Учить историю нужно, что бы не было "так обидно", идиоты!
Сирийский сухогруз «Финикия» проходит Босфор, по маршруту из временно оккупированного Севастополя в турецкий Искендерун. На борту сухогруза - краденное российскими оккупантами украинское зерно.
И в Искендеруне потом будут печь хлеб из этого зерна? В глотке не застрянет? Если нет, то я сейчас обрисую, что у Турции может застрять в глотке.
Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что лепёшка может застрять, а несколько о другом.
Например, о том, что может застрять не лепёшка, а серийное производство БПЛА Akıncı, без украинских двигателей АИ-450С, которые продолжают ставить на данные беспилотники, несмотря на наличие у Турции её PD-222. А всё потому, что ресурс PD-222 несоизмерим с АИ-450С.
Как насчёт будущего турецких ударных вертолётов Atak-II, аналогично, без украинских двигателей? Туманное? Ещё бы.
А перспективный турецкий танк, которым так любит хвалиться Анкара, но который на более чем 50% зависит от иностранных поставок? Не продумывает ли Анкара его перспективное будущее без достаточно мощной силовой установки, которую Турции решила пока предоставлять только Южная Корея? А если откажется, с учётом интересных геополитических манёвров? Тогда останется только украинский вариант замены или весь проект может смело накрываться медным тазом.
Или в Турции забыли, кому они обязаны живучестью своих танков М60А3 Sabra? Я имею ввиду украинские КАЗ "Шершень", которые устанавливаются на данную модификацию М60 и которые сохранили многие жизни турецких экипажей в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Память коротка?
Турция себя ведёт сейчас крайне некрасиво и крайне борзо. И если Украина начнёт себя по отношению в Анкаре вести так же, то по ряду позиций этой стране, балансирующей между Европой и Востоком, станет не очень комфортно. А, что будет если к этому дисбалансу подключатся и другие страны, недовольные борзыми финтами Турции?
Не то время, чтобы строить из себя локального гегемона, особенно тогда, когда ты им не являешься. Позорить славное имя легендарного Мустафы Кемаля, многовекторная политика которого заслуживает поистине глубочайшего изучения, современными бездарными финтами - это не то, чего заслуживает современная Турция.
Баланс и осознание возможностей это куда большее, чем активизация электората готового сжигать банкноты по $1 на камеру во имя стимуляции инфляции и упадка. Особенно сейчас, когда выбор стороны должен быть очевиден и без компромиссов и оговорок.
Так, что там с украинским зерном? В глотке лепёшка не застрянет?
Вопрос с Россией надо решать военным путям, не обращая внимания на торговлю. Еще сотни случаев произойдет, пока это дойдет даже до американцев. Но уже получили по голове, когда Байден говорил про курс доллара в 200 рублей, а получил его укрепление. Хотя укрепление было очевидно, когда пошли оплаты за газ не на замороженный счет, а трат у россиян в долларах было мало. Например такая вещь, как уход автомобильной компании с рынка - это же сильное укрепление рубля. Раньше они выводили доллары из России, а теперь они там остались.
Могли не вводить санкции, не поднимать у себя цены на топливо и вообще все товары, но вместо этого в срочном порядке открыть военным заводы и начать всем миром создавать оружие, много оружия. Было бы в 150 раз эффективнее для нас и для них.
Это типо популярного higly likely ?
сяненароком, мало кто чего туда кинул, а проверять все подряд оно проблематично и себе дороже в принципе. так что покупатели должны бы сначала думать у кого берут, хотя, если бы думали, в общем, наверное, все как у нас.