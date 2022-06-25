Рашисты разрушили ракетами две СТО в городе Сарны. 3 человека погибли, 4 ранены, - Ровенская ОВА. ВИДЕО

В Ровенской области две российские ракеты попали в СТО с мойкой и комплекс по ремонту автомобилей в городе Сарны. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 3 человека погибли, еще 4 находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели.