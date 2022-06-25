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Рашисты разрушили ракетами две СТО в городе Сарны. 3 человека погибли, 4 ранены, - Ровенская ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Ровенской области две российские ракеты попали в СТО с мойкой и комплекс по ремонту автомобилей в городе Сарны. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 3 человека погибли, еще 4 находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели.
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Геноцид українського народу фашистами орками і бульбашами!
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25.06.2022 22:34 Ответить
кацапи навіть не тварини
кацапи то чорти і вбивці
одним словом - кацапи то ********
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25.06.2022 22:36 Ответить
рашистсько-бульбашистські паскуди
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25.06.2022 22:36 Ответить
шото "великий асфальт" ніфіга не зміцнив обороноздатність України..(
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25.06.2022 22:38 Ответить
Явно там щось було,контррозвідка,сбу не працюють взагалі,а може й самі здають! Б'ють чітко по наведенню ! Зрадників кишить,як у сучки бліх,так нам війну буде дуже важко виграти!
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25.06.2022 22:45 Ответить
Якби по тому місту, де путін сидить в бункері, пару раз бахнули ракетами - то путін обісрався б в своєму бункері.
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25.06.2022 22:57 Ответить
В Киеве по СТО ударили, теперь в Сарнах . . . Чего они туда целятся ? Тоже мне, военный объект . . . Разве что там джипы для военных ремонтируют.
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25.06.2022 23:39 Ответить
Интересно, сколько ракет ударило по конче заспе, и если не одной - то почему?
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26.06.2022 08:05 Ответить
 
 