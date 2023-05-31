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Ракетный удар по Киеву: спасатели достают людей и животных из-под завалов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Россияне нанесли ракетный удар по столице Украины. Попали в многоэтажку. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы спасателей опубликовано в телеграмм-канале "Pravda Gerashchenko".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о ракетном ударе по Киеву: Под завалами есть люди, двоих пострадавших госпитализировали. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
Реакция Запада на ракетные обстрелы гражданских объектов выглядит удручающе слабо.
Могли бы уже путину какой-то ультиматум организовать, чтобы прекратить это варварство в центре европейской столицы. Не знаю, бесполётная зона, Пэтриоты с американскими экипажами, ещё что-то . . . Или объявление, что ещё один авиа- или ракетный удар по Украине, не важно - по военным или гражданским объектам, и они нам предоставят ракеты средней и большой дальности, чтобы могли достать не то что до Крымского моста, а до Владивостока. С последующим применением их по зданию российского Минобороны.
Россияне беснуются, угрожают и т.д. - надо в ответ поднять ставки и посмотреть на их реакцию.
А то просто терпим "только не стрелять по территории рф и Беларуси" . . . А этот гад понимает, что такой подход имеет место и издевается. Тем более делает это в преддверии саммита НАТО на следующей неделе - смотрит, что ответят . . .

Или какой-то гибридный ответ дать. Что-то учудить и чтобы ответственность на себя взяли какие-то бригады освобождения Чечни . . .
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26.06.2022 09:14
+19
будте прокляты, кацапские нелюди.
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26.06.2022 09:16
+14
Терроризм в чистом виде☝ Может это ***** ответило на признание США козломордых спонсорами терроризма❓
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26.06.2022 09:12
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Терроризм в чистом виде☝ Может это ***** ответило на признание США козломордых спонсорами терроризма❓
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26.06.2022 09:12 Ответить
Реакция Запада на ракетные обстрелы гражданских объектов выглядит удручающе слабо.
Могли бы уже путину какой-то ультиматум организовать, чтобы прекратить это варварство в центре европейской столицы. Не знаю, бесполётная зона, Пэтриоты с американскими экипажами, ещё что-то . . . Или объявление, что ещё один авиа- или ракетный удар по Украине, не важно - по военным или гражданским объектам, и они нам предоставят ракеты средней и большой дальности, чтобы могли достать не то что до Крымского моста, а до Владивостока. С последующим применением их по зданию российского Минобороны.
Россияне беснуются, угрожают и т.д. - надо в ответ поднять ставки и посмотреть на их реакцию.
А то просто терпим "только не стрелять по территории рф и Беларуси" . . . А этот гад понимает, что такой подход имеет место и издевается. Тем более делает это в преддверии саммита НАТО на следующей неделе - смотрит, что ответят . . .

Или какой-то гибридный ответ дать. Что-то учудить и чтобы ответственность на себя взяли какие-то бригады освобождения Чечни . . .
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26.06.2022 09:14 Ответить
Зашевелятся. Саммит как раз на днях❗☝
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26.06.2022 09:20 Ответить
svinarus ti ********** , idi nahuj !
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26.06.2022 09:47 Ответить
Главноє пєрєстать стрелять.
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26.06.2022 11:07 Ответить
будте прокляты, кацапские нелюди.
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26.06.2022 09:16 Ответить
мало проклятій, бажаємо всім кацапам смерті. і кацапії також.
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26.06.2022 10:44 Ответить
Перший місяць вимагали закрити небо над Україною , потім все затихло і зараз ніхто вже й не згадує . Ну а зе вчора назвало ракетні удари показухою . Абзац .
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26.06.2022 09:21 Ответить
Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно почати переговори про припинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
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26.06.2022 09:21 Ответить
Влучно❗Почувствовали химерс в попе и поняли, что долго они так не продержатся. Значит процесс пошел☝
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26.06.2022 09:44 Ответить
Якось, ***дон-Аристович пропонував перейменувати Україну в русь-Україну( ди&іл мля), а як Зелений перейменує Україну, коли рашисти знищать у нас, останній завод, чи мало-мальске підприємств? Ну і "спасибі" ДБР, що повернули клістрони для нашого ППО, якраз вчасно...
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26.06.2022 09:27 Ответить
Ти дуже заплутаний. Я до арестовича вже декілька років погано відношусь. Але перейменування України не його ідея.
Ти читав Грушевського "Історія України-Руси"? Чи хоч би чув про Грушевського? Тільки перейменування зараз не на часі. І перейменовувати не на Русь-Україна, а на Україна-Русь. Це важливо. Русь і Україна це одне й те ж. Московити самозванці. Це кожен розуміє хто хоча б трохи знає і розуміє нашу історію. А росію в українській і англійській мовах треба перейменувати в московію. Що тут комусь може бути не ясним?
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26.06.2022 09:55 Ответить
кто вчера язвил, почему по Киеву не стреляют? Чтоб ти сдох, мразь.
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26.06.2022 09:27 Ответить
Почему нет ответных ударов по Беларашке по нефтеперерабатывающему заводу и ж/д узлам с военной техникой и горючим? Будем терпеть пока рашисты по нас выпустят все что у них есть?
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26.06.2022 09:37 Ответить
Надо не по беларусскому нпз стрелять, а по объектам на территории москальни. А если по Беларашке, то только по местам скоплений войск кацапни.
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26.06.2022 10:04 Ответить
А где Люська Абдрыстовыч которая каждый раз рассказывает как она уважает росийских солдат и росийскую армию?
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26.06.2022 09:39 Ответить
Воно, підраховує скільки ракет залишилось у расії, наніч поділиться з Фігіним, своїми розрахунками...
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26.06.2022 10:00 Ответить
Запад оружие дал. нужны ответные удары по источникам огня. почему власть засунала языки в задници?
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26.06.2022 09:55 Ответить
российские пид@ры....
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26.06.2022 09:55 Ответить
Если у нас нет ракет , надо готовить ДРГ для подрыва стратегических объектов в параше! Взрывать нефтебазы , военные заводы , электростанции , склады . Мы не они , мы не будем взрывать жилые дома , но инфраструктура должна гореть! И за каждый один взрыв у нас должно гореть 10 их объектов , что бы неповадно было!
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26.06.2022 09:59 Ответить
за кожну нашу багатоповерхівку 20 їхніх повинні бути взорвані
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26.06.2022 13:58 Ответить
чем это отличается от действий Аль-Каиды - 11 сентября??? Это террористические акты!!!
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26.06.2022 10:17 Ответить
конечно. Только амеры стыдливо предлагают назвать кацапию всего лишь спосором террориста. Это ж не в америк. дом ракета прилетела...Это не считается....
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26.06.2022 18:27 Ответить
нє стрєлять в атвєт..пам'ятаєте?
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26.06.2022 10:18 Ответить
В Харькове 4-6 прилётов ракет каждый день . Вернее каждую ночь.
Отсюда, я так понимаю уже запросто можно уже херачить по белгороду.
Но не пля!
Нас превращают в терпил!
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26.06.2022 10:24 Ответить
Дуже багато тяжких новин по всій наші Украіні но новості бачуть тільки Київ бо там вже краватки прасують і в ресторанах сидят половину чиновників забули що в нас Война що треба кацапню бити.
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26.06.2022 10:36 Ответить
NATO и коллективный запад просто трясущееся за свою шкуру ссыкуны.
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26.06.2022 11:21 Ответить
они все равно получат и войну, и позор.
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26.06.2022 18:29 Ответить
Так бункерний вова відосик сказав, вбивали і хай вбивають мирних жителів, але ми по територіі орди та беларусіі стриляти не будем, хай вбивають, бо головне, прекратити сртілять він це вже перевірив в 2019-2021 годах дуже допомогло особливо загинути солдату журавю а до бункера ОП вам зюзкі дістати а родини їхні давно заграніцей так що можете стріляти досхочу ми в бункері все видержимо. Да і звісно ж президент в нас найвеличниший бо він же не втік і смілмво з бункера требуе закрити небо а ще зняв шолом та броник бо перед Джонсоном в піжачку і галстуку соромно(хоч тут тями хватило)
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26.06.2022 13:54 Ответить
Русские звери, будьте вы прокляты вместе со своим ****** во веки веков!!!
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26.06.2022 15:52 Ответить
 
 