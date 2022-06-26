Ракета оккупантов снова пролетала критически низко над Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Ракета летела с юга на север Украины. По всей вероятности, ее целью был Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.
"Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с с самого утра раздавались взрывы.
В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!" - говорится в сообщении.
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Перший - командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
Другий - передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.
https://t.me/AFUStratCom/3484
Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, - гражданка россии
https://t.me/kievreal1/24486
путин убил ее мужа и искалечил дочь.
Спасатели продолжают разбор завалов, чтоб вытащить раненную гражданку россии.
https://t.me/kievreal1/24487
ДмитроКорчинський #БратствоКорчинського #КорчинськийКорчинський - Деркач, Новінський, Баканов
https://youtu.be/EgKVBiCQ3P8
якщо не вистачає "болс" для справ проти деркача та новінського (ходять слухи що він витратив 700 млн грн на допомогу біженцям) то може зайнятися мером Славутича? колишнім членом партії регіонів, який здав москві місто та чаес... "нацгвардія", яка "охороняла" чаес здалася повним складом в полон загальною чисельністю 170 чоловік... може там "покопати"?!
26.06.2022 01:57
про енергоатом "У січні-липні 2018 року Україна придбала ядерне паливо ТВЕЛ вартістю 1,13 мільйонів доларів США за тонну, в той час як вартість палива «Вестінгауз» за тонну складала лише 710 тисяч доларів, тобто російське ядерне паливо дорожче ніж паливо «Вестінгауз» на 59%." (вікіпедія "вестінгауз")
26.06.2022 02:00
АЕС рф вже зупинено від відповіді України?