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Ракета оккупантов снова пролетала критически низко над Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ракета летела с юга на север Украины. По всей вероятности, ее целью был Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

"Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с с самого утра раздавались взрывы.

В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заявляют о планах передать с 1 сентября Запорожскую АЭС под контроль Росатома
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Топ комментарии
+9
Внаслідок застосування #HIMARS були успішно уражені два командні пункти російської армії.

Перший - командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
Другий - передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.
https://t.me/AFUStratCom/3484
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26.06.2022 10:09
+9
Запад не хочет закрыть небо над Украиной так что рано или поздно ракета попадет в АЕС. ***** просто интересуется на какой стадии его начнут бить по рогам по серьезному
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26.06.2022 10:12
+9
Спочатку від злості розбомбило кацапські пердаки,а потім як завжди кацапи відповіли бомбардуванням цивільних об'єктів. Інакше ці недолюдки не вміють.
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26.06.2022 10:15
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Внаслідок застосування #HIMARS були успішно уражені два командні пункти російської армії.

Перший - командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
Другий - передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.
https://t.me/AFUStratCom/3484
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26.06.2022 10:09 Ответить
Что то кроме побитого уазика и выбитых стекол никаких особых разрушений нету
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26.06.2022 10:14 Ответить
Ну да. Тебе бы хотелось увидеть воронку диаметром 200 метров. Извини,что разочаровали.
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26.06.2022 10:21 Ответить
Спочатку від злості розбомбило кацапські пердаки,а потім як завжди кацапи відповіли бомбардуванням цивільних об'єктів. Інакше ці недолюдки не вміють.
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26.06.2022 10:15 Ответить
чи ракети знають, куди вони летять..?

Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, - гражданка россии
https://t.me/kievreal1/24486

путин убил ее мужа и искалечил дочь.

Спасатели продолжают разбор завалов, чтоб вытащить раненную гражданку россии.
https://t.me/kievreal1/24487
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26.06.2022 10:18 Ответить
Запад не хочет закрыть небо над Украиной так что рано или поздно ракета попадет в АЕС. ***** просто интересуется на какой стадии его начнут бить по рогам по серьезному
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26.06.2022 10:12 Ответить
Що там про Запад? Вам дали уже усе,за виключенням розуму уряду. Скільки ще експерементів проведе президент за рахунок життя людей.
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26.06.2022 10:16 Ответить
Якась дивна інформація сьогодні. Про партизан мовчу,що вони тільки чекають....чого? Якщо вони є,то повинні розкачувати окупацію ,а не чекати. Інтелектуальні ППО Києва...дописався, провірили орки? Буданов чому в ефірі,а не в розвідці.
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26.06.2022 10:13 Ответить
Корчинский про Энергоатом и количество рашкиных агентов в его руководстве

ДмитроКорчинський #БратствоКорчинського #КорчинськийКорчинський - Деркач, Новінський, Баканов

https://youtu.be/EgKVBiCQ3P8
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26.06.2022 10:15 Ответить
olpkol

якщо не вистачає "болс" для справ проти деркача та новінського (ходять слухи що він витратив 700 млн грн на допомогу біженцям) то може зайнятися мером Славутича? колишнім членом партії регіонів, який здав москві місто та чаес... "нацгвардія", яка "охороняла" чаес здалася повним складом в полон загальною чисельністю 170 чоловік... може там "покопати"?!

26.06.2022 01:57
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26.06.2022 10:16 Ответить
Говорят , что мэр Славутича сам показал оркам дорогу на Славутич
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26.06.2022 10:18 Ответить
Так я ж Вам про це і написав! Вони поняття не мали ніякого про існування цього міста!
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26.06.2022 10:25 Ответить
olpkol

про енергоатом "У січні-липні 2018 року Україна придбала ядерне паливо ТВЕЛ вартістю 1,13 мільйонів доларів США за тонну, в той час як вартість палива «Вестінгауз» за тонну складала лише 710 тисяч доларів, тобто російське ядерне паливо дорожче ніж паливо «Вестінгауз» на 59%." (вікіпедія "вестінгауз")

26.06.2022 02:00
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26.06.2022 10:17 Ответить
Бесполезные призывы. Ведь "закрыть небо" в понимании Запада-эскалация,а подрыв атомной станции- ничего страшного.
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26.06.2022 10:17 Ответить
Влада розповідала байки про системи ПВО над кожною АЕС , а по факту над атомними станціями прохідний двір... Від мене до Південноукраїнської 60 км. Таки потрібно їхати за кордон(...
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26.06.2022 10:22 Ответить
Ці системи ПВО були знищені при Кучмі Зокрема - умене на очах був розформований Коростенський полк ПВО - він прикривав Рівненську АЕС зі східного напрямку
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26.06.2022 10:29 Ответить
Які дії було застосовано у відповідь?

АЕС рф вже зупинено від відповіді України?
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26.06.2022 10:34 Ответить
Вони танками, артилерією, авіацією штурмували АЕС і ніякої реакції, захід надіється що пронесе, так що не будьте наївними.
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26.06.2022 10:42 Ответить
Ладно, ответить нам нечем. Но ведь в Кацапии под 1млн взрослых граждан Украины. Их можно и нужно рекрутировать на диверсии. Для начала переводить деньги через ряд посредников на операции, банально сделать самодельное взрывное устройство (мощное, под тонну весом в фургоне) нужны бабки купить компоненты, притом расходоваться они будут не очень эффективно, та же селитра минимум 75% уйдет вникуда для необходимости ее очистки с помощью перегонки, но это недорого стоит, это вообще копейки. Нанимайте диверсантов, сразу вбейте в голову, что даже 1 из 20 затрат сработает - это великолепная отдача от вложенных средств. Сделать самодельное взрывное устройство, взрыватели, таймер на 2 минуты, взять в аренду фургон по каршерингу, пригнать его к заводу или военному зданию в городе, взвести 3-4 таймера на 2-3 минуты все сразу, взять велосипед из фургона и быстро свалить. Ущерб огромный будет. Да есть куча проблем, достаточно водителю фургона глазами стрелять во время поездки, как это привлечет внимание мусоров, что он город не знает, форма не должна быть новой, все работники в шлепанцах ездят настоящие ну и многое другое, что разведка обязана понимать. Если там будут взрывы каждые 3 дня, то это невероятно мощно сработает, нам таких поставок вооружений в жизни не получить и самим не создать. Так много диверсантов в стране врага сейчас присутствуют и притом многие хорошо знают русский язык, так как жили на востоке.
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26.06.2022 10:51 Ответить
нужно устанавливать ПВО на самых вероятных направлениях полета ракет.
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26.06.2022 12:00 Ответить
По нормам на всіх обєктах атомної енергетики повинно бути ПВО і посилена військова охорона. В Енергодарі чомусь не було, не на часі, шашлички, ********....
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27.06.2022 08:49 Ответить
Ну ждём, когда ё***нет. Интересно, шо тогда западная общественность запоёт. А ZEлю в отставку уже за то, что сдал АЭС. За саботаж эвакуации, сдачу юга и развал экономики - в тюрьму!
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26.06.2022 12:22 Ответить
То вже пятий раз, не менше там засікають. Можливо пора поставити за межами АЕС там пару бійців з ПЗРК???
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27.06.2022 08:48 Ответить
 
 