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Обстрелянный рашистами Синецкий мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты в мае обстреливали Синецкий мост, который соединяет Лисичанск и Северодонецк.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Кадры были сняты еще 26 мая.

"Противник целенаправленно наносит удары, чтобы уничтожить эту основную коммуникацию, которая соединяет Лисичанск и Северодонецк. Благодаря этому мосту мы можем удерживать Северодонецк. Есть еще второй мост, но этот - основной, и без этого моста полноценное снабжение невозможно", - сказал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лисичанск страдает от авиаударов, войска РФ закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+12
Тобто ти гадаєш , що рашисти на нулі орієнтуються на новини на censor.net

Ну довбень , тай годы
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26.06.2022 10:56
+7
А якби не показав, то ніхто б і не обстрілював? Мабудь у орків беспілотників немає і вони тільки чекають випусків Цензор.нет?
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26.06.2022 11:04
+7
А нічого, що відео за 26 травня? Це все одно, що з другої світової кадри показувати.
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26.06.2022 11:28
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Ну от хто його за язика тягне розповідати - куди треба стріляти москалям?? Ідіот. Як був, так і залишився.
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26.06.2022 10:49 Ответить
Тобто ти гадаєш , що рашисти на нулі орієнтуються на новини на censor.net

Ну довбень , тай годы
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26.06.2022 10:56 Ответить
Я тебе больше скажу, рашисты тщательно мониторят наши соцсети определяя психоневрологическое состояние украинцев чтобы надавить на самые больные точки. И как только кто то высерает что появилась *дорога жизни* или что то украинцы построили или чем то гордятся или в каком то городе налаживается счастливая жизнь, то сразу же рашисты наносят ракетные и бомбовые удары. Если для таких как ты еще не дошло то цель рашистов уничтожить все что нам помогает, все что напоминает о Украине и даже о нашей истории.
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26.06.2022 11:06 Ответить
Ну и как данные об обстреле моста (который уничтожен на данный момент времени) рашистами в мае, могут помочь им сейчас?
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26.06.2022 11:40 Ответить
По-перше, обстрілюють такі цілі не з нуля, та й рішення про обстріл такого приймають не на нулі.
По-друге, при чому тут саме цензор? Бутусов, же ж, бутусов+ сре де тільки може - у фейсбуку, у ютюбі, у телеграмі і так далі. І всі лізуть ставити лайки...
І, по-третє, мскалі моніторять всюди.

ГодЫ?
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26.06.2022 11:21 Ответить
Ти часом сам не з них будеш, бо щось на Бутусова багато лайнохвиль пускаєш.
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26.06.2022 22:55 Ответить
Я спочатку теж так подумав. Але відео за 26 травня. Уважніше читай. Того мосту вєе нема
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26.06.2022 11:26 Ответить
зуби ниють від таких дурнів як ти. Чи на ОП працюєш?
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26.06.2022 12:19 Ответить
Ну вот нахера в деталях показывать и рассказывать это? После показа моста в Северодонецке его рашисты уничтожили
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26.06.2022 10:57 Ответить
А якби не показав, то ніхто б і не обстрілював? Мабудь у орків беспілотників немає і вони тільки чекають випусків Цензор.нет?
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26.06.2022 11:04 Ответить
Не все беспилотниками и вражеской армией берется во внимание. А тут наглядно выставляют стратегический обьект как *дорогу жизни*. Ну не хочешь а нужно его уничтожить чтобы хоть разочаровать украинцев
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26.06.2022 11:17 Ответить
А нічого, що відео за 26 травня? Це все одно, що з другої світової кадри показувати.
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26.06.2022 11:28 Ответить
Согласен с тобой полностью! Скажу больше: Орки на нас напали, т.к. прочитали про нас (Украину) в соцсетях.
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26.06.2022 11:44 Ответить
та на него бочку накатили он теперь бандит сорвал опрерацию северодонецка..
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26.06.2022 14:57 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361503-persu-smugu-mostu-miz-severodoneckom-ta-lisicanskom-vidkrili-dla-transportu-gajda
На реконструкцію цього мосту витратили стільки ресурсів,що можна було придбати 10 літаків F-16.
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26.06.2022 19:32 Ответить
 
 