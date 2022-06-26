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Обстрелянный рашистами Синецкий мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в мае обстреливали Синецкий мост, который соединяет Лисичанск и Северодонецк.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Кадры были сняты еще 26 мая.
"Противник целенаправленно наносит удары, чтобы уничтожить эту основную коммуникацию, которая соединяет Лисичанск и Северодонецк. Благодаря этому мосту мы можем удерживать Северодонецк. Есть еще второй мост, но этот - основной, и без этого моста полноценное снабжение невозможно", - сказал Бутусов.
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Топ комментарии
+12 Alfalcon 30b8e09d
показать весь комментарий26.06.2022 10:56
+7 Great Deal
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+7 Letchik
показать весь комментарий26.06.2022 11:28
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Ну довбень , тай годы
По-друге, при чому тут саме цензор? Бутусов, же ж, бутусов+ сре де тільки може - у фейсбуку, у ютюбі, у телеграмі і так далі. І всі лізуть ставити лайки...
І, по-третє, мскалі моніторять всюди.
ГодЫ?
На реконструкцію цього мосту витратили стільки ресурсів,що можна було придбати 10 літаків F-16.