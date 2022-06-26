Обстрелянный рашистами Синецкий мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. ВИДЕО

Российские оккупанты в мае обстреливали Синецкий мост, который соединяет Лисичанск и Северодонецк.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Кадры были сняты еще 26 мая.

"Противник целенаправленно наносит удары, чтобы уничтожить эту основную коммуникацию, которая соединяет Лисичанск и Северодонецк. Благодаря этому мосту мы можем удерживать Северодонецк. Есть еще второй мост, но этот - основной, и без этого моста полноценное снабжение невозможно", - сказал Бутусов.

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