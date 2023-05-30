РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16859 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
31 401 74
война (46696) Киев (24533) Воздушные атаки на Киев (342)

Женщина убежала от обстрелов рашистами с Северодонецка в Киев, и в ее дом попала российская ракета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Женщина из Северодонецка сбежала от обстрелов в Киев, но в ее дом попала российская ракета.

Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Спасатели извлекли из-под завалов в Шевченковском районе Киева пострадавшую женщину, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Вот вам наглядный пример что от рашистов не убегать нужно а их уничтожать. Потому что рашисты никогда и нигде не дадут вам спокойно жить. Вся суть и цель кремлевских нацистов или как они себя любят называть комунисты, не давать людям жить по всему миру.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:48
+43
Видно всю любовь братского народа.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:53
+43
Хароших рускіх не буває.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинособаки гордятся... У лишнехромосомных животных праздник. Их ракета героически попала в жилой дом.

показать весь комментарий
26.06.2022 11:48 Ответить
Видно всю любовь братского народа.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:53 Ответить
Избавь, Господи, от таких вот "братьев". И от зеленых любителей договариваться с этими уродами. И огромное спасибо серу Джонсону за своевременный приезд и вправление мозгов этим переговорщикам.

показать весь комментарий
26.06.2022 12:15 Ответить
Нужно перестать стрєлять. Вот б..ть.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:29 Ответить
про який братський народ ви пишете? Століттями нам в голови вбивали пропаганду про три братські народи: брехня, немає ніяких братських народів, тим більше з білор. і рос.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:37 Ответить
Хароших рускіх не буває.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:56 Ответить
І бувають і є.ЗСУ стараються щоб їх було ще більше.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:05 Ответить
Хороших русскіх тепловізор не бачить.
показать весь комментарий
29.06.2022 22:45 Ответить
Я уже давно говорил что проблема не только в путене и его руководстве. Минимум половина рашистов являются мразями которые должны гореть в Аду.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:04 Ответить
Я им уже говорил неоднократно в личных беседах пока еще общались - эти ***** начнут что-то понимать только после того, как в их дом начнут прилетать ответки и им придется жить в подвалах. По другому этим гандонам не дойдёт.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:11 Ответить
Да они просто трусы без яиц. Мышление хулиганов. Они там любят рассказывать о своей стойкости, но правда в том что они трусы, которым никогда не прилетало.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:24 Ответить
Их ответ "А нас за что?". Мозгов нет, одно дерьмо из зомбоящика.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:26 Ответить
Их вся "стойкость" - это только на коленях, перед хозяином своим, сцарем.
показать весь комментарий
26.06.2022 20:58 Ответить
может показала оккупантам свое новое место проживание? Сейчас блогеры работают наводчиками.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:48 Ответить
Можливо☝
показать весь комментарий
26.06.2022 11:51 Ответить
тю, у нас падаляк для цього є, гєращєнко .
показать весь комментарий
26.06.2022 11:51 Ответить
блогеры ходят каждый день, один собачку выгуливает на Салтовке в Харькове показывает что осталось и что уцелело, и жалуется на ВСУ, другая как будто преподавательница с Донецка ходит про кошек рассказывает и пока идет по улицам Харьков показывает что осталось. К ним комментарии приходят с ордило и московии и они их поддерживают. Так что это каждый день. И с эти нужно что то делать.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:56 Ответить
Так а в чем проблема - у СБУ есть горячая линия, туда информацию по єтим блогерам. Их повяжут через сутки двое максимум.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:28 Ответить
каналы открытые и доступные, СБУ не хочет работать с этим, ссылки на каналы уже известны сбу
показать весь комментарий
26.06.2022 12:56 Ответить
Бакланов уже выехал
показать весь комментарий
26.06.2022 21:01 Ответить
ну с этим ничего не сделаешь, нужно что-то делать с активными стреляющими п*дерастами. в том числе свой моссад. потому что одно дело вякать языком, другое - расстрелы, военные преступления, коллаборация и т.п. ну конечно кацапские пропагандоны тоже в первых рядах, там все сознательно и целенаправленно.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:27 Ответить
Да не городи херни. Сейчас в любом доме проживают беженцы из восточной и южной Украины. Просто рашисты принципиально показывают что от них мол не уйдешь. Рашисты это дикие звери которым нельзя показывать спину. У них сразу проявляется дикий инстинкт доганять. А вот когда все поворачиваются к ним зубами рашисты сразу впадают в ступор и дрыщут
показать весь комментарий
26.06.2022 11:52 Ответить
Москалі дрищуть, коли до них отвєточка прилітає - в Бєлгород, Курськ їхній, отоді вони сруться і ссюцця. Підлий нарід цей - москалі.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:55 Ответить
Они считают что они великая нация, которая заслуживают там уважения. В реальности варвары с мышлением амеб-переростков.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:58 Ответить
гандоны они а не нация - и не надо рассказывать кем они себя считают всем по х..й
показать весь комментарий
26.06.2022 16:32 Ответить
Там где-то завод военный. Ракеты кривые.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:55 Ответить
Чушь, хто буде наводити в свій будинок, не несіть маячню
показать весь комментарий
26.06.2022 12:02 Ответить
так она не наводила, просто поделилась видео с котиками со своими
показать весь комментарий
26.06.2022 12:17 Ответить
просто предположение: если она, это просто предположение, ночью что то засекла, передала свою локацию с обязательной поправкой на скажем так +500 м на север, а те поправку на какой то ступени не учли. Вот и шарахнули массированным по ее координатам. Ну это я себе так вижу и это просто предположение, не более того
показать весь комментарий
26.06.2022 12:27 Ответить
Я своими глазами видел бабцю, которая на детской площадке во дворе рисовала флуоресцентный знак. А сама живёт в том-же дворе. И только возраст ее спас от забивания ногами.
показать весь комментарий
26.06.2022 13:04 Ответить
песдабол ты
показать весь комментарий
26.06.2022 16:33 Ответить
Ты разве не видишь какие пенсы в экстазе по ком-то, но это должно быть обязательно комуниздическое. А каZZапло умеет на чувствах играть.
показать весь комментарий
26.06.2022 21:06 Ответить
Вот вам наглядный пример что от рашистов не убегать нужно а их уничтожать. Потому что рашисты никогда и нигде не дадут вам спокойно жить. Вся суть и цель кремлевских нацистов или как они себя любят называть комунисты, не давать людям жить по всему миру.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:48 Ответить
Создавать людям проблемы и иметь с этого профит.
Живут как учит Хабад.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:57 Ответить
Жестковато написано, но по сути верно.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:02 Ответить
Это как бы работает в обе стороны. Ежики будут колоться. Но да. Они шатают. Бросали там инфу против Шольца, работают в Италии или Франции с левыми. В Британии воюют с Борисом, а в США с тупыми реднеками. Самое интересное в США, что обычные респы нормальные и они сами говорят, что ребята ведутся на всякую чушь, но остановить это безумие не могут.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:02 Ответить
Жорстоко доля з нею - а жінка видно порядна і добра хоч і з Сєвєродонецька. Жаль її
показать весь комментарий
26.06.2022 11:50 Ответить
ну да ну да
показать весь комментарий
26.06.2022 12:11 Ответить
В них ракети коли-небудь закінчаться?
показать весь комментарий
26.06.2022 11:53 Ответить
Не сейчас.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:56 Ответить
радянських в них дуже багато, ми їм х-55 відали тільки під 500, щось 475 шт. Там точність +/-100 метрів.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:58 Ответить
Коли закінчаться гроші.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:00 Ответить
Зелень казала що вже закінчуються.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:01 Ответить
ти юля-бот не в курсі що вона газова принцеса розраховувалася за газ у тому числі ракетами ти особливо винен оскільки голосував за неї, GOOGLE в допомогу тобі, вовк ганебний ,
на читай https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/11/27/4394424/index.amp
показать весь комментарий
26.06.2022 13:47 Ответить
Работают заводы по производству обычных ракет, то есть их каждый день новые выпускают. Электронная начинка там довольно несложная. Тактические ядерные то же в небольшом количестве должны делать. Стратегических вероятнее всего уже десятки лет не выпускают с момента останова и консервации последнего обогатительного комплекса под Красноярском. Короче рашисты видимо по каким то тайным геополитическим разделам будут руинировать и захватывать территории бывших союзных республик, неядерных государств, косплеить совок только без науки, искусства, промышленности и здравоохранения, чисто декор.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:21 Ответить
По этой причине на Донбассе в 14-15м и сейчас в феврале-марте утилизировали особо идейных упырей, которых туда завлекли при помощи подсадных уток типа Гиркина.
Идейные то собирались по-настоящему строить гибрид СССР и российской империи и потом бы подняли бунт, когда поняли что их *******. А теперь гонят просто исполнитеоей-мародкров, что и показывает под какойконтингент зачищают территории.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:33 Ответить
Если верить говорящей голове Боневтика - "стратегу" Арестовичу - закончились еще в марте.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:24 Ответить
.. як знати, а от ракети Кривавого Пастора, походу, вже закінчилися, ще при обороні Києва, співали класно, чув їх у березні просто під боком і відчував впевненість, і вже тоді розумів, що то не "гради" наші.. ну а нові "вільхи-громи" можна відкопати у асфальті, будь-де..(
показать весь комментарий
26.06.2022 13:15 Ответить
пдарас путин должен быть повешен.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:53 Ответить
Якщо не відповідати, то у Раші ніколи ракети не закінчаться! Класну тактику обрала Україна, москалі ракетами шмаляють, а ми поля засаджуємо і дороги асфальтуємо
показать весь комментарий
26.06.2022 11:56 Ответить
Яку нах тактику ? При чому тут тактика .? В нас немає ракет , немає чим стріляти по русні , по їхнім військовим об'єктам . А лупити просто - по дєрєвням біля кордону , аби лиш лупити куди попало , можуть тільки ідіоти . Кацапня тобто .
показать весь комментарий
26.06.2022 12:04 Ответить
коли мало ракет, то, тим більше, треба бити по складах *********** ворога, по його нафтобазах, аеродромах з літаками та скупченнях техніки на його території. Щоби потім не виловлювати все це "поштучно" вже у нас.
показать весь комментарий
26.06.2022 13:44 Ответить
Сьогодні живемо так, як проголосували учора.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:06 Ответить
Ублюдки рашистские остановятся там где остановит их наша армия и даст им по зубах. А все остальное компромисы и сдача территорий только повысит апетиты кремлевским мразям. Нужно наносить ответные удары по Рашке и Беларашке. Чтобы враг не испытывал оргазм от безнаказанности.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:57 Ответить
Які удари у відповідь? Недонапольйон лише клепати відосики вміє.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:03 Ответить
Кремлевская ГАДзилла должна быть уничтожена Навсегда...
Кто бы не сидел на троне...эта падаль не уймется...
Як там співали мавзолєйні щури...
Весь рюсский мир мы уничтожим ...до основания ..
а затем...
показать весь комментарий
26.06.2022 12:03 Ответить
Відео "журналістки" відверто дебільне, жінка постраждала в депресії, а ця дура її якусь хуню питає бадьореньким голоском.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:03 Ответить
У наших журналистов в своей массе давно отбита эмпатия. Может это профессиональное, не знаю.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:09 Ответить
Ваши журналисты давно Геббельса переплюнул, он пропеллером вертится в гробу. Тоже мне новость
показать весь комментарий
26.06.2022 21:13 Ответить
тік-токери ... блін ... людина в шоці ...
показать весь комментарий
26.06.2022 12:10 Ответить
Мене дивує, що тут стільки прид...урків пише ще фашистськім руССкім язиком !
Після всіх цих вбивств досі писати і спілкуватись цим кончєним язиком...
показать весь комментарий
26.06.2022 12:14 Ответить
Перейти з думання іншою мовою людям не так просто.
По факту, гонінь і заборони російської немає.
От так воно і буде тягнутися до наступного покоління. І то не всі.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:27 Ответить
Я впевнений, що і їх діти малолітні на язикє думають......
показать весь комментарий
26.06.2022 14:00 Ответить
Підуть у школу, ВНЗ ...
Багато місцян діти селян, які у 60-х роках виїхали з відтиля.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:18 Ответить
Що ти пропонуєш? В наказному порядку заборонить дітям говорить російською? І що це дасть? Він стане "думать як українець"? Та ти його навпаки - відштовхнеш від неї бо діти - максималісти і не терплять насильницького нав"язування!
показать весь комментарий
26.06.2022 19:03 Ответить
Знаю одну родину україномовну.Дома спілкуються українською. Дитинка маленька в садочку також українською. Але...стала дитинка помалу-малу російською шпрехать. Зразу не поняли якшодочого. Виявилось, шо це з інтернета мульти тіпа ,,маши з медведем". Їх там(тобто мультів),
валом. Колись сам подивився-очманів. Мозок засирає капітально.
показать весь комментарий
27.06.2022 08:26 Ответить
ты кацапский гандон и провокатор
показать весь комментарий
26.06.2022 16:36 Ответить
Це повинні пережити всі росіяни.

Вони повинні бути покарані.

Інакше все буде повторюватись.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:22 Ответить
Не обманюйтесь. В кращому випадку, вичавити з наших земель. Потім рів і паркан 6 метрів.
І так ... рів з полярними крокодилами ...
показать весь комментарий
26.06.2022 12:29 Ответить
і замітьте: чоловік українець помер, а самиця-москалиця вижила!

Повторю перефразовуючи пророчі слова Шеви: кохайтесь чорноброві, та не з москалицями!!!11
показать весь комментарий
27.06.2022 05:04 Ответить
 
 