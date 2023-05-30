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Женщина убежала от обстрелов рашистами с Северодонецка в Киев, и в ее дом попала российская ракета. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Женщина из Северодонецка сбежала от обстрелов в Киев, но в ее дом попала российская ракета.
Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+46 FT FT
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+43 Иван Петров d4225322
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+43 5 копійок
показать весь комментарий26.06.2022 11:56
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Пожалуйста, подождите...
Живут как учит Хабад.
на читай https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/11/27/4394424/index.amp
Идейные то собирались по-настоящему строить гибрид СССР и российской империи и потом бы подняли бунт, когда поняли что их *******. А теперь гонят просто исполнитеоей-мародкров, что и показывает под какойконтингент зачищают территории.
Кто бы не сидел на троне...эта падаль не уймется...
Як там співали мавзолєйні щури...
Весь рюсский мир мы уничтожим ...до основания ..
а затем...
Після всіх цих вбивств досі писати і спілкуватись цим кончєним язиком...
По факту, гонінь і заборони російської немає.
От так воно і буде тягнутися до наступного покоління. І то не всі.
Багато місцян діти селян, які у 60-х роках виїхали з відтиля.
валом. Колись сам подивився-очманів. Мозок засирає капітально.
Вони повинні бути покарані.
Інакше все буде повторюватись.
І так ... рів з полярними крокодилами ...
Повторю перефразовуючи пророчі слова Шеви: кохайтесь чорноброві, та не з москалицями!!!11