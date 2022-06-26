В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего мужчины. ВИДЕО

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в ГСЧС.

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"По состоянию на 16:10 на месте проведения АРР, в Шевченковском районе города, в девятиэтажном жилом доме подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.