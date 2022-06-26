РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Видео Киевские новостиВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
8 093 4
Киев (24533) обстрел (20132) смерть (9034) ГСЧС (4482)

В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего мужчины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют  в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели извлекли из-под завалов в Шевченковском районе Киева пострадавшую женщину, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

"По состоянию на 16:10 на месте проведения АРР, в Шевченковском районе города, в девятиэтажном жилом доме подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На превеликий жаль, з отвєткогю маємаємо проблемки. Коли вже й наші ракети (маємо же щось!?) чемно підуть на міста північні свинячо-бульбьяшної забугорнії?
показать весь комментарий
26.06.2022 17:48 Ответить
може півдня?
показать весь комментарий
26.06.2022 17:55 Ответить
Надо, за каждого погибшего, требовать возмещение ущерба экономике. Скажем 1 млн долларов за каждого погибшего или пропавшего украинца. Оплата пойдет или родственникам или государству.
показать весь комментарий
26.06.2022 19:43 Ответить
В том числе, незаконно призванного с оккупированной территории. Пока не выплатят, санкции не снимать.
показать весь комментарий
26.06.2022 19:44 Ответить
 
 