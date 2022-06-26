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"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехват разговора диспетчера с пилотом, который бомбил Украину. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диспетчер похвалил экипаж за бомбежку Киева с территории Беларуси.
Запись была обнародована в Telegram "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
Пилот отчитался о пусках ракет и поблагодарил за прикрытие. Диспетчер в ответ сказал: "Наблюдали, хорошо! Мягкой посадки".
Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажный дом в Киеве.
Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.
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+60 Sophia-Maria Duglass
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16 ч. ·
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року
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26.06.2022 12:32
https://www.youtube.com/watch?v=dADhE0_Cbn4&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Де зброя?!!! Де допомога?!!! 4й місяць війни й досі постачання зброї недостатньо!!! Скільки ще мають вбити рашисти щоб світ почав ПО СПРАВЕЬОМУ ДОПОМОГАТИ???!!!
Чи може справа в тому, що наша піздовата влада, просто з шкури пнеться, щоб відбілити білорусію, з теріторії якої, ймовірно був запуск?!
Кацапи не повні дебіли: якщо стріляти з Каспію по Києву, ракеті потрібно пройти всю територію України, де її побачить ППО і зможе перехопити.
А бомбардувальники-носії, стирчать в Енгельсі: їм 30 хвилин потрібно щоб дістатися з бази до Білорусії, або Брянської області.
Більше ж нічим зайнятися під час польоту.
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=Білорусь
Такий тихохідний мотлох,як ТУ-95 завжди супроводжує пара винищувачів прикриття.Без прикриття може працювати хіба надзвуковик ТУ-160 або ТУ-22 і тільки на своїй території і не факт.
До відома,частину ТУ-95 кацапи перебазували до учбового центру в Астрахані.
@JMnenonik
Беларусы , как черешня? Вкусная ?
- я працював по координатах !
Брешуть суки, все вони знають !
здрхніть усі!!!
В барак для п@дорасів, м'якосракі.
На довгі і насичені роки,
І щоб не вишли ви із них ,бидляки.