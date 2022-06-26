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"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехват разговора диспетчера с пилотом, который бомбил Украину. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский диспетчер похвалил экипаж за бомбежку Киева с территории Беларуси.

Запись была обнародована в Telegram "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Пилот отчитался о пусках ракет и поблагодарил за прикрытие. Диспетчер в ответ сказал: "Наблюдали, хорошо! Мягкой посадки".

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажный дом в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.

Смотрите: В Киеве из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшего мужчины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+60
Ярослава Бондар грустит.

16 ч. ·

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року

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26.06.2022 12:32
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26.06.2022 17:36
+46
Кацапські ублюдочні вбивці-горіти вам всім красіво у пеклі...
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26.06.2022 17:29
+40
И какое после этого должно быть отношение к этим нелюдям в случае попадания в плен?
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26.06.2022 17:29
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ру.***** війни...
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26.06.2022 17:28 Ответить
И какое после этого должно быть отношение к этим нелюдям в случае попадания в плен?
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26.06.2022 17:29 Ответить
есть хорошее чеченское пособие, правда там вроде для артиллеристов было.
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26.06.2022 17:31 Ответить
Какой плен? Никого не брать. «Тупая зачистка» без вариантов
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26.06.2022 19:43 Ответить
Кацапські ублюдочні вбивці-горіти вам всім красіво у пеклі...
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26.06.2022 17:29 Ответить
свідок для Гааги
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26.06.2022 17:30 Ответить
Они в плен не попадут. Они ракеты запускаю с раши или рб. Надеюсь просто здохнут.
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26.06.2022 17:30 Ответить
Так з ********* били чи з району Каспійського моря ?
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26.06.2022 17:32 Ответить
Ублюдки!
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26.06.2022 17:34 Ответить
Ярослава Бондар грустит.

16 ч. ·

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року

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26.06.2022 12:32
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26.06.2022 17:36 Ответить
чому ми досі через даркнет не замовляємо вбити всіх російських і білоруських пілотів? кавказці з задоволенням зароблять
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26.06.2022 17:40 Ответить
Я не до конца понимаю: если бравый Арестович каждый день жопу рвёт, что, если шо, мы этих белоруссов на кизяк размажем, то почему мы туда хотя бы в ответ не накидаем?
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26.06.2022 17:42 Ответить
Наверное, что бы не стать агрессорами, а то Запад в обморок хлопнется и оружия больше не даст, типа - вы первые напали на бедную Беларуссию.
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26.06.2022 17:44 Ответить
Ракетні обстріли з ********** є достатньою підставою для ударів у відповідь. Я думаю що проблема не в західних партнерах, а проблема в Боневтіку Шашликовичу і його незрозумілій прихильності до старого дристуна. Після відходу москалів з Житомирщини і Київщини, їх потрібно було добивати на території драніків або хоча б напідтати навздогін з арти, але це мабуть не вписувалось в оманські договорняки.
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26.06.2022 23:23 Ответить
Якщо це правда, то орки смажаться прямо зараз:
https://www.youtube.com/watch?v=dADhE0_Cbn4&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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26.06.2022 17:47 Ответить
На жаль цей невідомий мені хлопчина видає бажане за дійсне. Я вже неодноразово бачив контент цього автора, схоже він хоче підняти людям настрій і заробити на переглядах
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26.06.2022 23:32 Ответить
цей хлопчина має дивну реакцію на прохання писати українською мовою, вилазить з нього москальське нутро.
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27.06.2022 01:25 Ответить
Пора бы партизанам или спецслужбам уже и на паРаше работать. В лифтах кому-то полетать, как Моторолле?
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26.06.2022 17:43 Ответить
лучше в метро
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26.06.2022 18:45 Ответить
Нет. Диверсии должны быть ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ. Выбрать какую-нибудь знаковуб фигуру, и того...
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26.06.2022 21:59 Ответить
Не понятно (???) - на одних сайтах сообщают, что обстрел Киева был произведен с бомбардировщиков ТУ-22 и ТУ-160 из района Каспийского моря, а тут вдруг уже обстреляли с самолёта с Белорусии.Так кому же будут звезду добавлять на погоны?
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26.06.2022 17:45 Ответить
пилот вообще сказал что бомбардировку закончили.
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26.06.2022 18:48 Ответить
Бл#дь!
Де зброя?!!! Де допомога?!!! 4й місяць війни й досі постачання зброї недостатньо!!! Скільки ще мають вбити рашисти щоб світ почав ПО СПРАВЕЬОМУ ДОПОМОГАТИ???!!!
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26.06.2022 17:47 Ответить
Які питання? - Шматки асфальту і арестович...
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26.06.2022 21:12 Ответить
Ну, якщо так сполобалось, то, хай пілот (екіпаж), деспетчер, як і ті, хто віддав наказ, побачать таку ж красу, яку вони побачили над Київом та іншими українськими містами та селами, над своїми оселями, та житлом своїх рідних і близьких.
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26.06.2022 17:47 Ответить
Цікаво, як вони могли спостерігати, якщо стріляли з дистанції в 1500 км?
Чи може справа в тому, що наша піздовата влада, просто з шкури пнеться, щоб відбілити білорусію, з теріторії якої, ймовірно був запуск?!
Кацапи не повні дебіли: якщо стріляти з Каспію по Києву, ракеті потрібно пройти всю територію України, де її побачить ППО і зможе перехопити.
А бомбардувальники-носії, стирчать в Енгельсі: їм 30 хвилин потрібно щоб дістатися з бази до Білорусії, або Брянської області.

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26.06.2022 17:48 Ответить
Да, впевнений у тому, що екіпажу бомбардувальника конче необхідний відеозв'язок з супутником, щоб подивитися наслідки авіаудару.
Більше ж нічим зайнятися під час польоту.
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26.06.2022 17:58 Ответить
Так і є зелені виродки на вчорашні обстріли з белорашки навіть ноту не спромоглися з себе вичавити… у бульбовиродка є компромат на зел
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26.06.2022 17:58 Ответить
Мало того, МИД Украины заявлял протест по белоруси 1 жовтня в 2020 году. А значит у нас с белорью мир и любов.

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=Білорусь
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26.06.2022 18:53 Ответить
з Каспію стріляють Ту-160 , яких перекинули з Енгеьса під Астрахань. Там великий авіаційний випробувальний центр . Туди ж з Далекого Сходу перекинули Ту-95. На який їм сенс летіти у Білорусь?. Подивись на ФР-24 як літають цівільні . Каспій обходять через Казахстан. Закритий ВП від Каспію до кордонів України на ВСІХ!!! висотах. Не працюють всі цівіьні аеродроми від Каспію. Все закрите. Всі Краснодари..Ростови...Мін Води .... Тому що з Каспію пуляють. А з Білорусі стріяють Ту-22м3 з калужської Шайковки та Сольців. І знову подивись ФР-24. Все що нижче Мінська закрито дя цівільних польотів. Вони моги б і з Енгеьса пуляти..але потрібно закривати багато ВП. Треба трохи розумітися у темі...щоб маячню не писати... як це Ви успішно робите..))))
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26.06.2022 20:33 Ответить
Це якийсь капєц!Невже нема фахівця,щоб розтлумачив журналістам про що йдеться.І тут,і в ТБ одне і те ж.Ніякі це не переговори між диспетчером і пілотами.Це радіо між пілотом ТУ-95 і винищувачем супроводу.На жаргоні літунів-між "великим" і "малим".Пілот винищувача не бачив ніяких результатів удару,він бачив пуск ракет з борта.
Такий тихохідний мотлох,як ТУ-95 завжди супроводжує пара винищувачів прикриття.Без прикриття може працювати хіба надзвуковик ТУ-160 або ТУ-22 і тільки на своїй території і не факт.
До відома,частину ТУ-95 кацапи перебазували до учбового центру в Астрахані.
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27.06.2022 01:01 Ответить
Яка інтелігентна розмова... тварюки... шоб до вас вернулося...
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26.06.2022 17:50 Ответить
а почему нельзя воинам ВСУ выловить какогр нибудь кацапа записать видео в стиле ИГИЛ или подпалить суку и снимать на видео как он танцует огненное танго....просто дописать - что милости просим в Украину "братья"
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26.06.2022 17:58 Ответить
Це кацапам з комплексами неповноцінності потрібні катування, знущання, передсмертне приниження та гвалтування жертви. Ті хто цим займаються руйнують власну психіку. Ми інші. Нам достатньо просто знищити ворога - мінімум зусиль максимум результату. Навіщо нам їх додатково лякати? Окупанти в передчутті близької смерті і без страшилок обсераються...
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26.06.2022 19:05 Ответить
Необхідно приводити до 0 ПВО кацапо-білорусі, й знищувати стра.бомбардувальники. Все,рівно,це робитимемо!!!
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26.06.2022 18:00 Ответить
Буда нову замість ван гув Анні потрібно направити усі зусилля на ліквідацію цих покидьків на іх земл
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26.06.2022 18:00 Ответить
Білорусь - одна з країн,яка входить в так званий блок ОТКБ разом з рашкою,Казахстаном,Вірменією ,Киргизією і Таджикістаном.Якщо її будуть бомбити - вона може звернутися за допомогою до цих країн - членів нового "Варшавського договору" і тоді можна очікувати значної ескалації.А може і ні - може,не звернеться,може,ніхто з цих країн не захоче псувати собі імідж...
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26.06.2022 18:03 Ответить
..ага..так і кинулися вони допомагати! Коли Азербайджан мочив армяшок.... члена ОДКБ... то навіть рашка сцикливо визирала з за кутка. А тут вони підуть за білорашку... Щоб санкцій натикали повний рот. Казахстан Вам у приклад...
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26.06.2022 20:42 Ответить
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26.06.2022 18:07 Ответить
Jonny Mnenonik

@JMnenonik

Беларусы , как черешня? Вкусная ?

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26.06.2022 18:08 Ответить
I адказаць няма чаго...
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26.06.2022 18:45 Ответить
Это не диспетчер, - это "маленькие" переговаривались с "большими". Какая у диспетчера "мягкая посадка" ??? Голову, все же иногда включать надо, а не просто в нее есть.
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26.06.2022 18:14 Ответить
Я не спец, але здається тут підходяща робота для "кольчуги" (якщо ще є такий комплекс) на пару з С-300. Таким дуетом можна було би кошмарити кацапські бомбардувальники, ще над Білоруссю, і нехай "сябри" вибачають за палаючий мотлох, що падає з неба. Бо з іхньої згоди гинуть мирні люди, діти на території України.(
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26.06.2022 18:31 Ответить
На вашу хату таке "красіво", недонація паскудна, *************.
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26.06.2022 18:32 Ответить
В бульбостане тоже оказывается есть идиоты которые радуются от того что Украину обстреливают!!!!! Что орки что эти,твари тупые!!
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26.06.2022 18:50 Ответить
Полно к сожалению.
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26.06.2022 19:09 Ответить
Це стара кацапська метода - кошмарити "мирняк".Фіни не поступались у тій війні Червоній армії на полі битви - і тоді СРСР стали бомбити Хельсінкі і інші міста,нищити цивільне населення - планомірно,жорстоко,не отримуючи ніякого спротиву,ппозаяк у фінів не було авіації.Це змусило фінів просити миру.
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26.06.2022 19:01 Ответить
Рашистские твари.
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26.06.2022 19:06 Ответить
__почули ??! Эти ЛисиЦыны знают и выполняют ЗакаЗ .И уверены ,что даже в плену их ждёт "полный пансион".Беседуйте чаще по душам,умоляйте не стрелять ,возможно они "подобреют"...___
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26.06.2022 19:38 Ответить
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26.06.2022 19:45 Ответить
А потрапляючи у полон ці нелюди кажуть, ще знав куди пускав ракети,
- я працював по координатах !
Брешуть суки, все вони знають !
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26.06.2022 19:57 Ответить
З москалями нема спільної мови-Степан Бандера
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26.06.2022 20:22 Ответить
Жаль, що по москві немає чим пульнуть
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26.06.2022 22:09 Ответить
СЦЫКУНЫ ХЙЛОВЫЕ !!!
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26.06.2022 22:04 Ответить
Треба, бл"дь, частіше руськіх пілотів на обмін виставляти, щоб вони повертались до своєї " роботи"
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26.06.2022 22:28 Ответить
ТварІ ,

здрхніть усі!!!
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26.06.2022 23:50 Ответить
М'якої вам посадки , гівнюки,
В барак для п@дорасів, м'якосракі.
На довгі і насичені роки,
І щоб не вишли ви із них ,бидляки.
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27.06.2022 08:55 Ответить
 
 