"Вас втягивают в войну", - Зеленский обратился к белорусам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 26 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обращения опубликованы в фейсбуке Зеленского.
Украинский президент отметил: "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".
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+50 Юрій Нікітін
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Біля бацька ,що зовсім здурів???
Чи вам снились удари ракетні,
Що дірявили Київ і Львів???
Наші діти від страху німіли…
Між землею і небом-лиш мить…
Що своЇм ви тоді говорили????
-Ти нє бойся!!! масква защітіт???
Дядя путін нє сдєлаєт больно,
Он так любіт і ценіт рабов!!!
Ми тут ,в Мозирє, жизнью давольни!!!
-А ракети??? К дєтішкам на Львов
Уставай ,білоруський народе,
Пробудіться усі і разОм!!!!
Рабство ,вчора ще , вийшло із моди-
Бацька легше душити гуртОм
Уставай ,білоруський народе!!!
Якщо дихає в Тобі народ…
Бо краплину твоєї свободи
Допиває продажний урод!!!
І не стійте на нашім порозі,
Разом з бацькам,що зовсім здурів,
Бо шумєць будуть ваші бярьози
Похоронками й кров'ю синів…
26.06. І.В.
Ежедневно готовитиь население етих регионов к боевьІм действиям и партизанской войне, раздать населению етих регинов оружие, в том числе и "джавелиньІ" и "НЛВ", раздать "СтингерьІ",
Готовить население западньІх регионов к диверсионной войне. Ознакомить с азами минирования, закладьІвать в районе границьІ тайники с оружием и взрьІвчаткой, ознакомить потенцитальньІе диверсионньІе групьІ с подробньІми картами Белоруси, с указанием мест раположения критичесской инфрастуктурьІ ето страньІ, которая подлежит немедленному уничтожения в случае вторжения их войск в Украину.
Готовить базьІ для патризанских отрядов в лесах ВольІни, ривенщиньІ, житомирщиньІ, львовщиньІ.
Перекинуть на северо-запад УкраиньІ белорусские подразделения, которьІе воюют в рядах ЗСУ и которьІе хорошо знают Белорусию и у них там есть знакомьІе и друзья.
Обратиться к польским властям, чтобьІ они готовили из украинских переселенцев и заработчан боевьІе отрядьІ, которьІе они смогли бьІ перекинуть на територию УкраиньІ. Ета подготовка должна бьІла идти давно, подобное должно происходить и в Чехии, где наших заработчан десятки тьІсяч.
Необстріляні, без реального досвіду білоруські вояки хочуть зайти у ті самі "бандерівські" ліси, где сидить відверто нудьгуюча ТРО ?)