"Вас втягивают в войну", - Зеленский обратился к белорусам. ВИДЕО

Вечером 26 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обращения опубликованы в фейсбуке Зеленского.

Украинский президент отметил: "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".

Смотрите: Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский. ФОТОрепортаж