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Каховка (94) коллаборационизм (681)

В оккупированной Каховке взорвали автомобиль местной коллаборантки Махневой

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированной российскими войсками Каховке Херсонской области взорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занимается вопросами "образования и культуры".

Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, поскольку не успела сесть в машину.

Также смотрите: "П#дарасы хоть бы раз поддержали. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - коллаборант жалуется жене, что россияне им не помогают.. АУДИО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+58
Жодна "штепа не має дожити до "зеленого суда"!
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27.06.2022 01:01
+29
Єрмаку корисно такі відео дивитися.
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27.06.2022 01:02
+22
Не сдохла. Печально. А машину отожмет у соседей.
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27.06.2022 01:04
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Жодна "штепа не має дожити до "зеленого суда"!
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27.06.2022 01:01 Ответить
"Зелений суд" виправдає всіх цих кацапських повій та покидьків, компенсує їм втрачені доходи за період ввійни і десятикратному розмірі, багатьох нагородять. А кримінальні справи заведуть на патріотів, полонених "Азова", партизан що там підривали автомобілі колоборантів...
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27.06.2022 10:07 Ответить
Так-так. "Це ж було вже!"©
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27.06.2022 11:54 Ответить
"Жодна "штепа не має дожити до "зеленого суда"! "9 сентября 2014, 18:10 Ссылка скопирована

Защита подсудимой добивается, чтобы экс-мэру смягчили меру пресечения"

НБ, в 2014 году ЗЕ играл на пианино и штепу точно не знал.....

А твой патрон-ЗНАЛ.....
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27.06.2022 11:47 Ответить
Єрмаку корисно такі відео дивитися.
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27.06.2022 01:02 Ответить
Не сдохла. Печально. А машину отожмет у соседей.
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27.06.2022 01:04 Ответить
та її труситиме з переляку тепер все життя.
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27.06.2022 01:08 Ответить
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27.06.2022 01:04 Ответить
як каже один мій знайомий військовий - у россіян дійсно високоточна зброя, летить високо та влучає точно у епіцентр вибуху. Тобто, яка була ціль - то неважливо, куди влучили - то й буде названо ціллю.
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27.06.2022 11:03 Ответить
Подрывать авто дело стремное. Да и колаборанты могут пересесть на бронированные авто. А вот нужно было оставить партизанам ПТРК с помощью которых можно уничтожать рашистов с любого расстояния и в любом авто
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27.06.2022 01:07 Ответить
Какой то детский сад. На улице война, полно всяких спецприспособлений для уничтожения танков а не только авто, а они взяли да просто подожгли машины и то без хозяйки
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27.06.2022 01:10 Ответить
То більш за все самоорганізований опір окупантам. Патріоти в яких нема зброї, це дорогого варто.
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27.06.2022 08:04 Ответить
Згодна, що є різні ******* пристрої, та, мабуть, у цих відважних людей (може й дійсно діти, підлітки) нема того, то не їх провина. Борються, як і чим можуть. Тим більше шана і подяка їм.
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27.06.2022 08:06 Ответить
Партизанам бандерівцям черговий респект! Ця курва ще своє отримає, нехай сидить боіться та панталони сушить.
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27.06.2022 01:20 Ответить
Панталонів вже нема: кацапи вкрали й везуть своїм мантелепам.
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27.06.2022 01:22 Ответить
Нема в неї панталонів. Все віддала "асвабадителям", тому що в них праблєми з трусєлямі
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27.06.2022 07:20 Ответить

Очікування смерті страшніше самої смерті (С)
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27.06.2022 01:22 Ответить
цю фразу говорив Стівен Сігал одному зі своїх ранніх бойовиків, оскільки Сігал так закоханий Путіна я цю фразу не люблю використовувати. Хоча вона влучна.
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27.06.2022 05:20 Ответить
Може, він лише промовив фразу, написану сценаристом.
Обличчя та вчинки цього безталанного акторчика свідчать про невисокий інтелект. І продажність.
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27.06.2022 10:37 Ответить
Шкода , що курва не здохла 😠
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27.06.2022 01:28 Ответить
Зате відтепер буде кумедне шоу за участі тої курви: вона всиратиметься від кожного несподіваного бавовни. І це направду нестерпні пекельні борошна для підлоги її мозку міжвушного ганглія.
Лихим парфумам у пеклі нікуди поспішати - та курва ще потрапить до їхніх ніжних обіймів. На все свій час.
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27.06.2022 02:06 Ответить
Просто интересно, а до войны она кем была? Тоже чем-то руководила? Наверное и в партию какую-нибудь входила
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27.06.2022 02:39 Ответить
Щось то тут то там підривають автівки і все мимо, здається то не наші партизани а червонопьорв сбшники таким чином схиляють на свій бік, мов диви назад дороги нема...
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27.06.2022 04:02 Ответить
Хрінь коли какапи своїх жаліли, а тут зрадники (біосміття). Як би то була якась кацапопровокація постраждалих було б дуже багато.
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27.06.2022 08:09 Ответить
не буде на чому сьо....и в Крим а потім "дамой, в МухоСаранск"
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27.06.2022 04:36 Ответить
Пусть теперь ходит и оглядывается, сволочь пророссийская.
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27.06.2022 05:40 Ответить
Дуже шкода! Треба щоб пахва окремо а піхви окремо розлетілись!
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27.06.2022 07:16 Ответить
Наступного разу не уникнеш смерті, гадюка.
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27.06.2022 07:58 Ответить
То нічого. Буде знати, що вона стоїть в черзі за білетами на концерт Кобзона. Залишиться жива - попаде під суд.
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27.06.2022 09:16 Ответить
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27.06.2022 10:27 Ответить
Дуже сраведливе рішення народного суду, і притому, що без права на апеляцію!!!
З колаборантами тільки так!!!
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27.06.2022 11:41 Ответить
Та и есть вариант инсценировки подрыва. Или совсем косорукие.
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27.06.2022 15:52 Ответить
Покурила ватниця
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27.06.2022 20:13 Ответить
 
 