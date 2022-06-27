В оккупированной Каховке взорвали автомобиль местной коллаборантки Махневой
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Во временно оккупированной российскими войсками Каховке Херсонской области взорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занимается вопросами "образования и культуры".
Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, поскольку не успела сесть в машину.
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Защита подсудимой добивается, чтобы экс-мэру смягчили меру пресечения"
НБ, в 2014 году ЗЕ играл на пианино и штепу точно не знал.....
А твой патрон-ЗНАЛ.....
Очікування смерті страшніше самої смерті (С)
Обличчя та вчинки цього безталанного акторчика свідчать про невисокий інтелект. І продажність.
мозкуміжвушного ганглія.
Лихим парфумам у пеклі нікуди поспішати - та курва ще потрапить до їхніх ніжних обіймів. На все свій час.
З колаборантами тільки так!!!