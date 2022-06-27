В оккупированной Каховке взорвали автомобиль местной коллаборантки Махневой

Во временно оккупированной российскими войсками Каховке Херсонской области взорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занимается вопросами "образования и культуры".

Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, поскольку не успела сесть в машину.

Также смотрите: "П#дарасы хоть бы раз поддержали. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - коллаборант жалуется жене, что россияне им не помогают.. АУДИО