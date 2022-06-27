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Склад боеприпасов рашистов детонирует в оккупированном Зимогорье в Луганской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В глубоком тылу, в 50 км от линии фронта, в Луганской области детонирует склад боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Зимогорье – город районного значения в Славяносербском районе.
Российские пропагандисты сообщают, что прилетела "Точка-У".
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+63 Яр Холодний
показать весь комментарий27.06.2022 10:42
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показать весь комментарий27.06.2022 10:37
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А что ты там кацап говном разбрасываешься, оскорбляя наши УКРАИНСКИЕ регионы - можешь засунуть свое говно своей мамаше в рот.
горіли склади палали…. …
щоб ви там подохли ,
прокляті москалі…
Там есть носители украинских паспортов, но такие, о ком Шевченко писал:
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі!
харохориться будешь когда у нас на каждого отдельно взятого орка будет по Точке-У.
или по пэтриоту.
Если бы хоть чуть-чуть, хоть где-то что-то сделали, даже плевать на Чонгар, хотя бы взорвали 2 дороги на севере и замедлили нападение кацапов, то они бы уже отступили целиком, не достигнув никаких успехов. А так почуяли жажду крови и только после того, как их под Киевом пробили и затем пошли возможности для окружения, то они и свалили от страха. Хоть одну бы из военных программ довели до ума. Любую. На выбор одно из следующих: 200т автоматов, 2000 гаубиц, 200 танков, 50 самолетов, 5000 птуров, еще многое из возможного. Хотя бы единственное воплотить в жизнь до войны и все было бы иначе. Ничего не было. А если бы нормально работали, то уже бы Москву осаждали и взяли Волгоград.
Мы - не орки. нам чужого не надо. Только СВОЕ.
Донбасс и Крым включительно с Тузлой.
там два ...!!!
Чего тут комментировать? -- СЛАВА ЗСУ!!!
Але мало, бо обстріли росіянами не зупиняються.
Дії недостатні.