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Склад боеприпасов рашистов детонирует в оккупированном Зимогорье в Луганской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В глубоком тылу, в 50 км от линии фронта, в Луганской области детонирует склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зимогорье – город районного значения в Славяносербском районе.

Российские пропагандисты сообщают, что прилетела "Точка-У".

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Топ комментарии
+63
"Ордловці" так посилено верещали про те, як їх 8 років обстрілюють "укропи", що ті не витримали і вирішили їм показать, ЩО собою представляє спроавжній "укропський обстріл"
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27.06.2022 10:42
+59
лугандони а чого очкуєте? ви ж мали вже звикнути до вибухів ,вісім років волали про те як вас "укри" нещадно обстрілюють..
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27.06.2022 10:43
+53
Яка краса! Не соромимось! Робімо ще!
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27.06.2022 10:37
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отлично!
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27.06.2022 10:37 Ответить
Яка краса! Не соромимось! Робімо ще!
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27.06.2022 10:37 Ответить
а може "крапка А"
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27.06.2022 10:38 Ответить
не , это как обычно , курение в неположенном месте
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27.06.2022 11:12 Ответить
харашо горить!
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27.06.2022 10:39 Ответить
"В глубоком тылу, в 50 км от линии фронта", 50 км - это что, "глубокий тыл"?
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27.06.2022 12:11 Ответить
Теперь, судя по воронке, глубокий.
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27.06.2022 13:38 Ответить
🤣
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27.06.2022 18:37 Ответить
С учетом того, что стреляют не с ленточки нуля, то достаточно глубокий. А в понятиях 2015-2021 - абсолютно глубокий.
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27.06.2022 13:50 Ответить
"Гори, гори ясно ..." Как в сказке только наяву.
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27.06.2022 10:40 Ответить
Связь со столицей долбо@бов и дегенератов прервана
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27.06.2022 10:40 Ответить
Красивое!
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27.06.2022 10:40 Ответить
Лоханск столица?
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27.06.2022 10:40 Ответить
ЛУГАНСК - областной центр Луганской области, Украина.
А что ты там кацап говном разбрасываешься, оскорбляя наши УКРАИНСКИЕ регионы - можешь засунуть свое говно своей мамаше в рот.
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27.06.2022 11:02 Ответить
Нехай Господь Бог береже наші ЗСУ!
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27.06.2022 10:41 Ответить
може, Точка У. а може, ССО. а може, ще щось.
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27.06.2022 10:41 Ответить
"Ордловці" так посилено верещали про те, як їх 8 років обстрілюють "укропи", що ті не витримали і вирішили їм показать, ЩО собою представляє спроавжній "укропський обстріл"
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27.06.2022 10:42 Ответить
не обстрілюють, а "дамбят бамбас"
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27.06.2022 13:12 Ответить
лугандони а чого очкуєте? ви ж мали вже звикнути до вибухів ,вісім років волали про те як вас "укри" нещадно обстрілюють..
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27.06.2022 10:43 Ответить
десь шаансон російський грає, чути на відео)
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27.06.2022 10:46 Ответить
А в другую сталицу Даунецк не пускают без виз? Или два мощных гасударства окров не хотят ввести безвизовый режим и открыть границы друг с другом
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27.06.2022 10:43 Ответить
Горіла сосна палала….

горіли склади палали…. …
щоб ви там подохли ,
прокляті москалі…
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27.06.2022 10:44 Ответить
50 км це не глибокий тил,а зона близька до фронту. Нехай трусяться
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27.06.2022 10:46 Ответить
Лугандоны, не вижу возгласов "можем повторить"
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27.06.2022 10:49 Ответить
Ох, ванюшки, хорошо то как! Ляпота!
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27.06.2022 10:49 Ответить
Так ось ти яке, вісім рокав обстрілюване київською хунтою, зимогі́р'я?
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27.06.2022 10:51 Ответить
яка ж краса! А ще добре видно Донбасс який "8 лет бомбили"
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27.06.2022 10:53 Ответить
Привіт, лоханці. Ми з України.
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27.06.2022 10:53 Ответить
Луганск и Луганская область вообще-то это тоже УКРАИНА.
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27.06.2022 11:03 Ответить
Но это никак не относится к лоханцам)
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27.06.2022 11:07 Ответить
территория-да, но людей наших там не осталось.
Там есть носители украинских паспортов, но такие, о ком Шевченко писал:
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі!
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27.06.2022 12:11 Ответить
Судя по фаерболу там ГСМ забавовнилось....
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27.06.2022 10:53 Ответить
Горить палає техніка ворожа - Рідна Україна переможе!
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27.06.2022 10:55 Ответить
Вкусно и Точка
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27.06.2022 10:59 Ответить
По скрепному - ВкусОчка.
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27.06.2022 11:05 Ответить
Так детонувати повинно в Криму та в Росії, а не тільки на теріторії України. Але в Криму зась! Бо президент там має хатинку, а має хатинку бо він громадянин Росії.
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27.06.2022 11:00 Ответить
потому что у нас нет ракет, чтобы действительно раздолбать полностью все военные объекты в Крыму и нет ПРО для противостояние ракетным обстрелам со стороны орков.
харохориться будешь когда у нас на каждого отдельно взятого орка будет по Точке-У.
или по пэтриоту.
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27.06.2022 11:04 Ответить
Ракет нет,но диверсанты и агентура на п-острове от ГУР должны быть и наносить ощутимый вред рашистам..Если этого не имеется, то глава ГУР не на своем месте...
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27.06.2022 16:04 Ответить
Ну что ощутимого они сделают? Самолет собьют, или мину под рельс подложат? Сильно вряд ли и ценой жизни агентов. Эффективность 0,01%
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27.06.2022 20:36 Ответить
Какой же кацапы мусор. Как легко их уничтожать даже нашей армии, которая 31 год получала то что получала, а образование старых генералов было таким же кацапским, а молодые максимум на полкана тянут еще и нужно лет 10 учебы и практики.

Если бы хоть чуть-чуть, хоть где-то что-то сделали, даже плевать на Чонгар, хотя бы взорвали 2 дороги на севере и замедлили нападение кацапов, то они бы уже отступили целиком, не достигнув никаких успехов. А так почуяли жажду крови и только после того, как их под Киевом пробили и затем пошли возможности для окружения, то они и свалили от страха. Хоть одну бы из военных программ довели до ума. Любую. На выбор одно из следующих: 200т автоматов, 2000 гаубиц, 200 танков, 50 самолетов, 5000 птуров, еще многое из возможного. Хотя бы единственное воплотить в жизнь до войны и все было бы иначе. Ничего не было. А если бы нормально работали, то уже бы Москву осаждали и взяли Волгоград.
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27.06.2022 11:04 Ответить
во всем согласен с вами кроме Волгоградов.
Мы - не орки. нам чужого не надо. Только СВОЕ.
Донбасс и Крым включительно с Тузлой.
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27.06.2022 11:05 Ответить
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27.06.2022 11:04 Ответить
Шаленно! Які приємні новини - СЛАВА ЗСУ! 💪🙏😻
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27.06.2022 11:05 Ответить
Странно, что за 8 лет они не привыкли к взрывам.
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27.06.2022 11:06 Ответить
к хорошему привьікаеш бьістро
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27.06.2022 11:14 Ответить
https://t.me/informator_UKR/19905

там два ...!!!
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27.06.2022 11:11 Ответить
Красивое и точка!
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27.06.2022 11:11 Ответить
у и точка
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27.06.2022 13:04 Ответить
Ще Мозирський НПЗ накрити щоб бацька обісрався вкінець..
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27.06.2022 11:14 Ответить
HIMARS включились в работу?
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27.06.2022 11:16 Ответить
HIMARS-У
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27.06.2022 13:39 Ответить
HIMARS и точка.
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27.06.2022 20:06 Ответить
Смотрю картинку. Целехонькие дома, и вот в кои веки что-то рвануло. А на подконтрольной территории - руины от массированных бомбежек... Ну да, нам туда в ответ гасить нельзя, "там же наши люди", а в Николаеве, например, чужие...
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27.06.2022 11:24 Ответить
Я думаю, это только начало, достанется всем, кто заслужил.
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27.06.2022 12:40 Ответить

Чего тут комментировать? -- СЛАВА ЗСУ!!!
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27.06.2022 11:27 Ответить
Жодного креативу в москалів - вже 8 років всьо точка -у 82 року виробництва з рднаковими номерамт
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27.06.2022 11:27 Ответить
Дякувати Богу в кацвпів пво гамно
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27.06.2022 11:29 Ответить
Прілетело і точка!
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27.06.2022 11:31 Ответить
Так на пачці з цигарками було ж написано-апасна...
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27.06.2022 11:40 Ответить
Vidimo kakoj ta praznik u nix?
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27.06.2022 12:25 Ответить
Вот теперь точно праздник .
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27.06.2022 12:42 Ответить
очкуйте, гандони, очкуйте))
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27.06.2022 12:35 Ответить
Мабуть картопляник щось не те в вагон запхнув! *** буду білоруси накосячили!!!
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27.06.2022 13:40 Ответить
Какая Точка-У, дебилоиды? Курить на складе боеприпасов не надо, бухать на складе боеприпасов не надо. А надо быть бдительными чтобы наша ДРГ не зашла не взорвала все к чертям.
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27.06.2022 13:46 Ответить
А еще в Алчевске кто-то сегодня покурил))
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27.06.2022 14:16 Ответить
Приємно. Красиво.

Але мало, бо обстріли росіянами не зупиняються.

Дії недостатні.
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27.06.2022 14:23 Ответить
горить палає у кацапів зади пригорають
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27.06.2022 17:09 Ответить
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27.06.2022 19:41 Ответить
Курение в пожилое® время особенно опасно.
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27.06.2022 21:30 Ответить
 
 