Склад боеприпасов рашистов детонирует в оккупированном Зимогорье в Луганской области. ВИДЕО

В глубоком тылу, в 50 км от линии фронта, в Луганской области детонирует склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зимогорье – город районного значения в Славяносербском районе.

Российские пропагандисты сообщают, что прилетела "Точка-У".

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