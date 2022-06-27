"Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами поддержки.
Видео обращения опубликовала пресс-служба Даунинг-стрит, сообщает Цензор.НЕТ.
Джонсон сказал, что его "друг и коллега" Зеленский ведет свой народ в героической борьбе против непровоцированной агрессии российского диктатора Владимира Путина.
Трюдо отметил, что украинцы сражаются как герои не только за свою землю, но и за принципы, "объединяющие всех нас вместе" – демократию, верховенство права, суверенитет и территориальную целостность.
Джонсон заявил, что лидеры G7 намерены заверить в большей поддержке Украину, налагать санкции на связанных с Путиным олигархов и усиливать давление на РФ, в частности, ограничениями на импорт российского золота. Трюдо отметил, что Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку.
"Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она вполне законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!" – сказал Джонсон.
"Героям слава!" – ответил на украинском Трюдо.
Пожалуйста, подождите...
Але всеодно дякую лідерам Британії і Канади за підтримку
ми всі пам'ятаємо як Зеля ненавидів українські символи, як уникав національних привітань, як його корчило від українського Трезуба та прапора.
Парад із Сердючкою, і лише війна та переляк змусили його поставити український прапор та надіти герб на майку
Не наривайся від мене на похвалу в Halloween.
Довго вчився?
Підтримайте Україну ще в одному аспекті: визнайте на офіційному рівні нашого споконвічного ворога лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи расиської) країною і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
Проблема в тому, що десь з початку 18-сторіччя Україна де-факто перетворилася на колонію московитів. А куди і як вже інвестували місцеві манкурти - то вже похідна другого порядку.
Це Трюдченко і Джонсонюк!!
Одне лиш заставило мене скривитись-ім'я та прізвище непорозуміння, в чиїх руках опинилась президентська булава в цей важкий час.
Але до чого тут Зеленський, якому його підлабузники ставили в заслугу, що не втік (про нормального президента і думки неповинно було виникнути)?
То я вже не даремне жив, я вважаю.
P.S.: І ті пукани, які рвуться у 25-процентових, теж мене веселять. Їм значить Україна пох, Зеленського вони ревнують. Під час війни... Занотуємо собі це
По великому рахунку цим панам і Україна, і зеленські-єрмаки-буданови-шмигалі ... до ср.ки. Мета всієї цієї багаторічної баталії протягом останніх років - розвалити росію, обезпечити себе від дебільних численних московських ядерних авантюр, і отримати доступ до її невичерпних ресурсів, передусім - енергоносіїв. Україні тут відведена (печальна) роля "сиру і мишоловці". Але по закінченню баталії ми, можливо поверенмо собі і утрачені, і споконвічні етнічні території.
І навіть за це - дякуємо, панове, файно дякуємо.... і Геоям Слава!
Треба працювати в ту сторону.
ЗНАЮТЬ ПРО ВСІ ЗДАЧІ Зе АКТОРА, ПРО ЧОНГАРИ, ЄРМАКА, ВАНГНЕРГЕЙТ,
ДЕМЧЕНКО, СПІВПРАЦЮ З КРЕМЛЕМ, АЛЕ ЗАРАЗ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД КРЕМЛЕМ
І СЛОВА ПОПЕРЕК НЕ КАЖУТЬ, БО РОЗУМІЮТЬ ЩО ВОЮЮЄ НАРОД УКРАЇНИ І
ВОЮЮЄ ЗА СВОЄ ЖИТТЯ ЯК НАЦІЇ
ЦЕ ФАКТИЧНО ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ НЕГАЙНО ВСТУПИТИ В НАТО ! ! ! ! ! ! !
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