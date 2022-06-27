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"Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами поддержки.

Видео обращения опубликовала пресс-служба Даунинг-стрит, сообщает Цензор.НЕТ.

Джонсон сказал, что его "друг и коллега" Зеленский ведет свой народ в героической борьбе против непровоцированной агрессии российского диктатора Владимира Путина.

Трюдо отметил, что украинцы сражаются как герои не только за свою землю, но и за принципы, "объединяющие всех нас вместе" – демократию, верховенство права, суверенитет и территориальную целостность.

Джонсон заявил, что лидеры G7 намерены заверить в большей поддержке Украину, налагать санкции на связанных с Путиным олигархов и усиливать давление на РФ, в частности, ограничениями на импорт российского золота. Трюдо отметил, что Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку.

Смотрите: Каждая российская ракета – это аргумент в наших переговорах с партнерами, - Зеленский. ФОТОрепортаж

"Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она вполне законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!" – сказал Джонсон.

"Героям слава!" – ответил на украинском Трюдо.
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Топ комментарии
+33
Зеленський веде народ ?? .. Хм !! Скоріше це - народ веде , і змушує Зеленського до спротиву .
Але всеодно дякую лідерам Британії і Канади за підтримку
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27.06.2022 11:41
+26
Шалом!
ми всі пам'ятаємо як Зеля ненавидів українські символи, як уникав національних привітань, як його корчило від українського Трезуба та прапора.
Парад із Сердючкою, і лише війна та переляк змусили його поставити український прапор та надіти герб на майку

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27.06.2022 11:41
+11
ми всі, українці - ДЯКУЄМО за цю підтримку!

Підтримайте Україну ще в одному аспекті: визнайте на офіційному рівні нашого споконвічного ворога лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи расиської) країною і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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27.06.2022 11:42
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Зеленський веде народ ?? .. Хм !! Скоріше це - народ веде , і змушує Зеленського до спротиву .
Але всеодно дякую лідерам Британії і Канади за підтримку
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27.06.2022 11:41 Ответить
Так, два світови лідери звісно помиляються - їм слід приїздити в гості до вас, та інших порохоботів й з вами ж радитись по телефону. Але вони таки тупі, що постійно спілкуються виключно з цією нездарою Зеленським. Та ще й тупі західні журналісти постійно пишуть про Зеленського та разміщують його на обкладанках найвідоміших журналів. А криголама чомусь ігнорують. Нема в житті справедливісті.
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27.06.2022 17:51 Ответить
73% должны были встречать рашистов цветами, но не встречают, Зеля должен был приползти к %у?лу на коленях, но не приполз и даже не втiк, и во всем этом личная заслуга ... (не буду нарыватся на бан за не уважительное отношение к отцу Украинской демократии).. ну вы знаете кого.
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27.06.2022 21:32 Ответить
Шалом!
ми всі пам'ятаємо як Зеля ненавидів українські символи, як уникав національних привітань, як його корчило від українського Трезуба та прапора.
Парад із Сердючкою, і лише війна та переляк змусили його поставити український прапор та надіти герб на майку

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27.06.2022 11:41 Ответить
того прокотили на виборах і за синка в тому числі, але сам він національних символів не уникав, а навпаки
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27.06.2022 11:49 Ответить
Синок сфотографувався в ній на Хеловін, коли вдягаються у різну нечисть. Що в більшості українців замало гумору та поінформованості - то справді наша проблема.
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27.06.2022 11:55 Ответить
Синок сфотографувався в ній на Хеловін, коли вдягаються у різну нечисть. Що в більшості українців замало гумору та поінформованості - то справді наша проблема.
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27.06.2022 11:54 Ответить
наскільки ти міг прочитати - ту футболка належала касапському чорту і була позичена. Але навряд чи ти хотів розібратись
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27.06.2022 12:04 Ответить
Якраз лахміття того вечора і одягають; але прикметно, що за «All Hallows' evening» ти у своєму ражі завести дискусію на казна що від теми інфи ти вже забув.
Не наривайся від мене на похвалу в Halloween.
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27.06.2022 12:35 Ответить
а ти досить вдало перевів розмову в інше русло-з обговорення зашкварів нинішнього непорозуміння в президентському кріслі до подій з президентом України в минулому...
Довго вчився?
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27.06.2022 12:51 Ответить
досвід! , і методичка даються взнаки.
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27.06.2022 13:01 Ответить
а ти шо вдягаєш ?
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27.06.2022 12:04 Ответить
У ЗЕленого колаборанта його лисий жирний "квартальний синок" фотографувався на офіційних заходах у футболці POHUY... А заоаз цей жирний шматок "квартального лайна" спокійно гастролює у Польщі, то йому вже 60 рочків? Чи мо воно вагітне??
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27.06.2022 12:08 Ответить
ми всі, українці - ДЯКУЄМО за цю підтримку!

Підтримайте Україну ще в одному аспекті: визнайте на офіційному рівні нашого споконвічного ворога лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи расиської) країною і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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27.06.2022 11:42 Ответить
поправка: "(на відмінну від расиської, антисіоніської чи нациської)" - так правильно
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27.06.2022 11:45 Ответить
Проблема стосовно "бувших" - куди глобальніша, ніж в коммуняках.
Проблема в тому, що десь з початку 18-сторіччя Україна де-факто перетворилася на колонію московитів. А куди і як вже інвестували місцеві манкурти - то вже похідна другого порядку.
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27.06.2022 11:58 Ответить
Борис, друзяко! Дякуємо тобі за підтримку! У всьому ти правий, окрім одного - це Народ України веде, а скоріше підгоняє підсрачниками, ЗЕлену шоблу хахлов-малоросов, бо без контролю Народу та ЗЕлена юрба злила б Украхну ще у 2019-2020 роках.
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27.06.2022 12:03 Ответить
зе ленкин и народ-герой Украины это вообще абсолютно разное. даже на уровне представительства. за его ж оп-у дерьмоковую, так речь вообще не идёт.
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27.06.2022 12:04 Ответить
Друзі Джонсон та Трюдо, ви заслуговуєте на повагу на відміну від зеленої шмарклі
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27.06.2022 12:13 Ответить
Два козаки не сцуть тварюк,
Це Трюдченко і Джонсонюк!!
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27.06.2022 12:37 Ответить
дивлюся чорне а біле е білим - а кацапам все на виворіт "Наше послання тобі, Володимире, і народу України - ми віддаємо честь вашій боротьбі
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27.06.2022 12:49 Ответить
У порохоботів страшна дилема. З одного боку і хочеться перемоги України, а з іншого розуміють, що у разі перемоги, на найближчих виборах Зеленського буде обрано на другій термін в один тур. Він увійде в підручники історії поруч з Мазепою і Скоропадським. А за Порошенка через 100 років згадає хіба що якийсь ботан-розумник на олімпіаді з історії.😜
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27.06.2022 12:51 Ответить
Та да
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27.06.2022 19:57 Ответить
Заглянь в e mail - тобі там медальку надіслали від Зе.
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27.06.2022 19:58 Ответить
Шоколадну, "Альонка".
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27.06.2022 20:11 Ответить
Перемога ще не настала. Тому медальки передчасні.
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27.06.2022 21:03 Ответить
Земля герой. Боневтік.
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27.06.2022 12:56 Ответить
Все в цьому зверненні шикарно, і особи світових лідерів, і слова підтримки українському народові, і рішучість надалі підтримувати нашу боротьбу аж до перемоги.
Одне лиш заставило мене скривитись-ім'я та прізвище непорозуміння, в чиїх руках опинилась президентська булава в цей важкий час.
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27.06.2022 12:56 Ответить
Сапасибі за підтримку! Героям Слава!
Але до чого тут Зеленський, якому його підлабузники ставили в заслугу, що не втік (про нормального президента і думки неповинно було виникнути)?
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27.06.2022 13:06 Ответить
Отакво навіть не сподівався, що прем'єр-міністр Британії буде казати "Слава Україні", а прем'єр-міністр Канади буде йому відповідати "Героям слава"...
То я вже не даремне жив, я вважаю.

P.S.: І ті пукани, які рвуться у 25-процентових, теж мене веселять. Їм значить Україна пох, Зеленського вони ревнують. Під час війни... Занотуємо собі це
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27.06.2022 13:16 Ответить
методичка так себе. проси сменить опэшку
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27.06.2022 16:15 Ответить
Все це геймс (ігри, показуха). Вони (Джонсон, Байден, Трюдо, Макрон, Шольц...) пречудово знають і щоденно і нічно і щогодинно інформовані і про Зеленського, і про єрмаків, баканових, буданових і їм подібних гівнюків). Що вони роблять, з ким спілкуються, яку інформацію отримують і кому і куди передають, хто за ними стежить, контроює (у т.ч. і з фсб) і хто у свою чергу контролює тих, хто їх контролює. Невже наївні тут думають, що передаючи українській владі мільярди і різних засобів на мільярди, втрачаючи мільярди на санкціях, ці панове не володіють вичерпною інформацією про чинників тої ж української влади (аж до інтимних деталей) і як вони тратять отримані мільярди?
По великому рахунку цим панам і Україна, і зеленські-єрмаки-буданови-шмигалі ... до ср.ки. Мета всієї цієї багаторічної баталії протягом останніх років - розвалити росію, обезпечити себе від дебільних численних московських ядерних авантюр, і отримати доступ до її невичерпних ресурсів, передусім - енергоносіїв. Україні тут відведена (печальна) роля "сиру і мишоловці". Але по закінченню баталії ми, можливо поверенмо собі і утрачені, і споконвічні етнічні території.
І навіть за це - дякуємо, панове, файно дякуємо.... і Геоям Слава!
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27.06.2022 13:34 Ответить
Спасибр цензор за ваш ватермарк закрывающий половину субтитров
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27.06.2022 13:41 Ответить
Єрмаку,єрмаку писати треба,наполеону папаху пришліть!
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27.06.2022 13:42 Ответить
Борис Джонсон, Джастин Трюдо наши друзья, братья и союзники в борьбе против общего врага (московии). Спасибо им за поддержку. Вместе поставим мразей из параши(кацапстана) на колени и загоним обратно в их леса и болота.
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27.06.2022 13:55 Ответить
Все ж варіант окремого союзу із Британією є дуже добрим.

Треба працювати в ту сторону.
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27.06.2022 14:27 Ответить
Це велика політика вищого гатунку - І ДЖОНСОН І ТРЮДО ЧЕРЕЗ СВОЇ РОЗВІДКИ
ЗНАЮТЬ ПРО ВСІ ЗДАЧІ Зе АКТОРА, ПРО ЧОНГАРИ, ЄРМАКА, ВАНГНЕРГЕЙТ,
ДЕМЧЕНКО, СПІВПРАЦЮ З КРЕМЛЕМ, АЛЕ ЗАРАЗ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД КРЕМЛЕМ
І СЛОВА ПОПЕРЕК НЕ КАЖУТЬ, БО РОЗУМІЮТЬ ЩО ВОЮЮЄ НАРОД УКРАЇНИ І
ВОЮЮЄ ЗА СВОЄ ЖИТТЯ ЯК НАЦІЇ
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27.06.2022 19:52 Ответить
Ти, байстрюк, будеш квакати про демократію і верховенство права після всього, що ти зробило разом з ***** христькою ? Гидота.
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27.06.2022 21:11 Ответить
Дуже потужно! Треба бити рашистiв на всiх фронтах!
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28.06.2022 00:27 Ответить
ЦЕ ФАКТИЧНО МАКСИМАЛЬНО ПРИСКОРЕНИЙ ВСТУП УКРАЇНИ ДО НАТО ! ! !
ЦЕ ФАКТИЧНО ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ НЕГАЙНО ВСТУПИТИ В НАТО ! ! ! ! ! ! !
Більше - https://censor.net/ua/comments/locate/25/3348867/78720016
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29.06.2022 02:51 Ответить
This is a truly BIG GOOD LUCK for us - to have these friends and allies! Thank you, friends!
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29.06.2022 02:58 Ответить
 
 