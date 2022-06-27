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Танк и САУ российских оккупантов подвели украинские защитники под Лисичанском. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна подбили танк и САУ российских оккупантов под Лисичанском.

Об этом бригада сообщает в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наш боевой расчет "Валькирия" подвел очередной танк и САУ фашистов на востоке Украины. Акт денацификации произошел под Лисичанском, именно там, где путинские орды уже должны были быть согласно плану их фюрера еще 1 июня. Но опять "что-то пошло не так ", – говорится в сообщении.

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Зручно ціляти, з висоти.
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27.06.2022 11:48 Ответить
СЛАВА ВОИНАМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.06.2022 11:52 Ответить
Будні Валькірії, тримайтесь хлопці. Бережіть себе і Україну
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27.06.2022 11:53 Ответить
Теги: "Стугна", арабська вязь, ДБР, допити.
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27.06.2022 11:53 Ответить
Далеченько.
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27.06.2022 11:58 Ответить
таке підбиття ворожої техніки поміж деревами дуже складне. Слава захисникам рідної землі!
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27.06.2022 12:01 Ответить
це просто пощастило, оператор сам думав що схибив ))
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27.06.2022 13:17 Ответить
дерева затулили на мить...
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27.06.2022 16:33 Ответить
Не попали вообще-то
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27.06.2022 17:45 Ответить
 
 