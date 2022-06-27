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"Них#я себя герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганды РФ Краснов сам развенчал фейк о своем "подвиге". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора сержанта с его родными.
Согласно российской пропаганде этот воин якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его "геройство" – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ в отличие от остальных членов экипажа.
"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", – признается жене оккупант.
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показать весь комментарий27.06.2022 11:59
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Чудо!
Чудо!
Брехня, алкоголізм, мат, бруд це скрєпи усього цього недолугого 100+ мільйонного стада (скільки його залишилось після ковіду і спутніка)
Называть это "пропагандой" - это оскорблять и обесценивать их настоящий героизм.
"Пропаганда" - это сраный телемарахвон с восхвалением Зели.
І їм хоч кілок на голові теши. Ніхто не хоче ні перевірити ні почитати історію.
І ось 29-й. панфіловець. І мабуть пропагандони думають "...ну чого ти ще не здох? Картинку псуєш".
Недаремно кажуть, що церква, пророкуючи друге пришестя Христа, буде першою, хто його знову вб'є, бо герої легенд "заходять" у свідомість виключно мертвими.
Он смекнул:
"Тут-то мне и ******!"