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армия РФ (15355) война (46726) пропаганда (3470) СБУ (18677) фейк (613)

"Них#я себя герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганды РФ Краснов сам развенчал фейк о своем "подвиге". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора сержанта с его родными.

Согласно российской пропаганде этот воин якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его "геройство" – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ в отличие от остальных членов экипажа.

Также смотрите: "За нашу и вашу свободу": Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве. ФОТОрепортаж

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", – признается жене оккупант.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Этот "груз200" даже свою дебильную родню не переубедит. Для них телевизор более правдив, чем его собственные слова. Кацапы детектед.
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27.06.2022 11:57
+22
Глибинні росіяни дуже в це вірять. Логіка і розум давно лишили їхні голови.
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27.06.2022 12:03
+20
Хочете прикол?) Зайшов на телегу мінвбивства рф, і там вони публікують щодня картинку з втратами техніки ЗСУ. І от 22 червня рашисти знищили приблизно 2000 нашої артзброї, а 23 червня уже 3000))) і далі додають щодня по 10-20)) І хто в цю хню віре?)
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27.06.2022 11:59
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Этот "груз200" даже свою дебильную родню не переубедит. Для них телевизор более правдив, чем его собственные слова. Кацапы детектед.
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27.06.2022 11:57 Ответить
Хочете прикол?) Зайшов на телегу мінвбивства рф, і там вони публікують щодня картинку з втратами техніки ЗСУ. І от 22 червня рашисти знищили приблизно 2000 нашої артзброї, а 23 червня уже 3000))) і далі додають щодня по 10-20)) І хто в цю хню віре?)
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27.06.2022 11:59 Ответить
Глибинні росіяни дуже в це вірять. Логіка і розум давно лишили їхні голови.
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27.06.2022 12:03 Ответить
Кацапы. Там тот же Кококонашенков каждый день по 10 украинских армий уничтожает. И кацапов это не смущает.
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27.06.2022 13:08 Ответить
А у нас арестович батальні битви та здобутки кожного дня малює!!!!!! Я так розумію, що його просто тримають. як штатного дурника....
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27.06.2022 15:02 Ответить
Він не помятає просто, у вісні так часто буває.)
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27.06.2022 12:01 Ответить
Рашист... І не бреше

Чудо!
Чудо!
Брехня, алкоголізм, мат, бруд це скрєпи усього цього недолугого 100+ мільйонного стада (скільки його залишилось після ковіду і спутніка)
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27.06.2022 12:03 Ответить
тільки самка його приписало ще трохи
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27.06.2022 12:27 Ответить
Ну 100 лет же все верили что 28 панхвиловцев только одной бутылкой паленой водки остановили всю немецкую армию под мацквой. Рашисты в такие сказочные фейки верят скорее чем в то что ихние трупы валяются везде по наших полях.
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27.06.2022 12:05 Ответить
Рашисты уже пошли лепить фейки как на северной корее. Вспомнился фильм пр-ва Сев-Кор, где корейский танк храбро сбивал вражеские самолеты дулом танка подпрыгивая и быстро вращая башней как пропеллером
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27.06.2022 12:11 Ответить
это южнокорейский фильм, причем очень даже не плохая комедия, как можно было подумать что северные корейцы могут снимать фильмы подобного уровня я даже не знаю.
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27.06.2022 12:50 Ответить
Шановні! Ми теж *Привидом Київа* грішили. Я у свойому авіаційному оточенні демонстрував дописи українців щодо цієї казки. І навіть там знайшлися віруючи. Але коли Привід *отримав* F-16 )))))))))))))
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27.06.2022 12:12 Ответить
ну це зовсім не те, те що Привид Києва це кожен пілот навіть краще, героїв мало не буває
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27.06.2022 12:54 Ответить
.... Привід ..це банальна пропаганда... І коли несенитниця цієї пропаганди виплила... придумали версію про всіх пілотів.... Але 99.9 відсотків вірили в таку можливість. Я про втручання пропаганди у мозок пересічного громадянина. Пересічний громадянин від неї незахищений від слова ..зовсім... бо більшість людей не мислить логічно і навіть не задумується над новиною... яку подають як пропаганду.
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27.06.2022 13:08 Ответить
"Призрак Киева" - это группа летчиков, которые реально очень круто навешивали кацапам. И каждый вменяемый человек понимал, что это - красивый миф для поддержания духа гражданских.

Называть это "пропагандой" - это оскорблять и обесценивать их настоящий героизм.
"Пропаганда" - это сраный телемарахвон с восхвалением Зели.
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27.06.2022 13:13 Ответить
Привид Київа це ескадра з міста в Київській області, я їхнє інтервью читав на УП.
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27.06.2022 14:07 Ответить
а потом он проснулся
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27.06.2022 12:12 Ответить
Пабідун. Його патрет носитимуть на палках.
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27.06.2022 12:14 Ответить
радикалов 🤣🤣🤣
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27.06.2022 12:23 Ответить
Раді чєґо?
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27.06.2022 14:07 Ответить
кацап героически складывал куски солдат в черный пакет,после этого под обстрелами он оказал первую помощь себе,выжрав литр водки!
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27.06.2022 12:24 Ответить
Черговий двадцятий панфіловець 😆
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27.06.2022 12:31 Ответить
Ага, а ми потім дивуємося, що росіяни плюють на історичні факти і волають - 28 панфіловців існували!!!
І їм хоч кілок на голові теши. Ніхто не хоче ні перевірити ні почитати історію.
І ось 29-й. панфіловець. І мабуть пропагандони думають "...ну чого ти ще не здох? Картинку псуєш".
Недаремно кажуть, що церква, пророкуючи друге пришестя Христа, буде першою, хто його знову вб'є, бо герої легенд "заходять" у свідомість виключно мертвими.
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27.06.2022 12:42 Ответить
Для КОЗЛОРОГОГО уже "подвиг", что трупы вытаскивал. Вопрос куда он их потом дел - в канаву выкинул или как-то по другому???
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27.06.2022 13:02 Ответить
Окупанти не добилися успіхів? 😤 А 20% окупованих територій, а зруйновані вщент міста, а тисячі загиблих. В СБУ вважають це нашим успіхом?
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27.06.2022 13:02 Ответить
Когда героического русского солдата Васю Лаптева окружили биндеравцы, он проявил солдатскую смекалку.
Он смекнул:
"Тут-то мне и ******!"
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27.06.2022 13:05 Ответить
https://aif-s3.aif.ru/images/015/198/05f966f6df538d302753c4a5ac9c84be.jpg
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27.06.2022 13:16 Ответить
один этот перл чего стоит "вел бои с националистами" ужос-ужос, как они хоть выглядят эти националисты - неужели это те, кто живет в Украине и разговаривает на украинском, а если например жить на россии и разговаривать на русском..., или, например, жить в Испании и разговаривать, вы не поверите, на испанском..., кошмар, короче, одни националисты кругом...
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27.06.2022 13:17 Ответить
20радикалов))такие насильно салом пытали радикально и заставляли борщи хлебать ахаххахх
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27.06.2022 16:31 Ответить
 
 