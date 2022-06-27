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Киевская область (3537) подтопление (149) протест (5754) трасса (107)

Жители подтопленного Демидова в Киевской области перекрывали трассу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Демидов частично подтоплен после подрыва дамбы Киевского водохранилища, что остановило продвижение врага на столицу. Они опасаются, что старая дамба, которая защищает их от большой воды, не выдержит и пытаются получить помощь от власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

Около 60 человек утром не пропускали общественный и гражданский транспорт в сторону Киева и Дымера. Порядок охраняли несколько экипажей полиции, не допускавших потасовок между митингующими и водителями.

Перекрывание длилось около часа, после чего представители ВСУ разблокировали трассу. Пикетчиков попросили удалить фото из телефонов.

Смотрите: Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень. ФОТОрепортаж

Как рассказала местная жительница Наталья Быховченко, жители Демидова вышли на митинг, чтобы обратить внимание на проблемы подтопленного поселка. Его часть пострадала в конце февраля при подрыве дамбы Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем, что остановило продвижение россиян на столицу.

"Мы понимаем, что сейчас военное положение, но оно не очень правильно митинговать, но нас никто не слышит. Мы обращались к местным властям. К нам приезжал еще Кулеба, глава Киевской облгосадминистрации. Все много обещают, но на этом все заканчивается. Возможно, они и не могут решить проблему своими силами, потому мы решили обратить на себя внимание", - говорит она.

По словам жителей Демидова, сейчас поселок от большой воды отделяет старая дамба, сделанная из торфа и песка.

Также смотрите: Приблизительно 50 домов остаются подтопленными в Демидове Киевской области, - председатель ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

"Она (дамба. - Ред.) не выдерживает долго тот объем воды, который ушел из Киевского водохранилища. Уже есть места, которые очень размыло. Есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и хотя бы часть дошедшей до нас воды не откачают. Идет зима, у людей дома до сих пор мокрые", - добавила женщина.

ДОПОЛНЕНО

Жители Демидова коллективно обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю. Они предупреждают о возможной экологической катастрофе и просят откачать воду из поймы реки Ирпень, подтапливающей их дома.

Под обращением подписалось 136 человек.

Жители подтопленного Демидова в Киевской области перекрывали трассу 01
Жители подтопленного Демидова в Киевской области перекрывали трассу 02
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Топ комментарии
+18
Це ж не з листка прочитати пафосну промову. Це треба гроші виділять які всякі гетьманохімії уже собі по кишеням розподілили. Зараз з'являться виродки падалЬяковські п'ятирубльовки ,які почнуть писати що це жителі повинні скинутись на ремонт бо вони отримують пенсії, як вони вчора писали що військові отримують зарплати і тому повинні самі купляти собі техніку.
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27.06.2022 12:54
+17
Так,і не лише на Донбасі.Але це не значить,що треба кинути людей в Демидові на призволяще.Краще надати допомогу зараз,ніж чекати,поки і в тих людей хат не стане.Що легше-відремонтувати дамбу,чи потім шукати,де діти цілий Демидов
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27.06.2022 13:04
+14
Ти один з тих виродків зеленожопих, які пишуть що військові повинні самі собі техніку купувати?
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27.06.2022 12:56
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27.06.2022 12:49 Ответить
"....у людей хати досі мокрі"

а на Донбасі у багатьох тих хат вже й немає.....
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27.06.2022 12:59 Ответить
Так,і не лише на Донбасі.Але це не значить,що треба кинути людей в Демидові на призволяще.Краще надати допомогу зараз,ніж чекати,поки і в тих людей хат не стане.Що легше-відремонтувати дамбу,чи потім шукати,де діти цілий Демидов
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27.06.2022 13:04 Ответить
не понятно що робити ? положили асвальт -- виноваті -- построіли мости - виноваті - знову гречки хотят от депутатів
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27.06.2022 12:53 Ответить
Ти один з тих виродків зеленожопих, які пишуть що військові повинні самі собі техніку купувати?
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27.06.2022 12:56 Ответить
свежезареганый. Явно из подоляковской ботопомойки.
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27.06.2022 13:25 Ответить
Це ж не з листка прочитати пафосну промову. Це треба гроші виділять які всякі гетьманохімії уже собі по кишеням розподілили. Зараз з'являться виродки падалЬяковські п'ятирубльовки ,які почнуть писати що це жителі повинні скинутись на ремонт бо вони отримують пенсії, як вони вчора писали що військові отримують зарплати і тому повинні самі купляти собі техніку.
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27.06.2022 12:54 Ответить
.
Вот не отвлекайте Мин инфраструктуры от важных дел - там заМ министра ( без профильного образования) Мустафа Найем БОРЕТСЯ С дешевыми европейскими авто на границах .
ОНИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ ВОПРОСОМ НАШКОДИТЬ ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ
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27.06.2022 12:55 Ответить
Під час війни, перекриття доріг недоречне, під будь-яким приводом.
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27.06.2022 12:57 Ответить
А керівник укрпошти який мільйони зарплати отримує під час війни - доречно? І це тільки один приклад із сотень. Це також не на часі бл?
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27.06.2022 13:01 Ответить
під час війни владу, яка злочинно ставиться до своїх обов'язків, знімають з посади і судять.👇

"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. Джерело: https://censor.net/ua/v3350455
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27.06.2022 13:07 Ответить
"попросили видалити фото з телефонів"
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27.06.2022 13:11 Ответить
Зате на різні безтолкові програми типу ''зробимо з прибиральниці ITшницю за три місяці'', бо вона роботу втратила, виділяють шалені гроші. Нічого не маю проти прибиральниць, просто для прикладу наведено.
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27.06.2022 13:12 Ответить
Без шансів-влада буде задоволена якщо води стане більше і столиця буде краще прикрита.
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27.06.2022 13:15 Ответить
орки будуть знову перти через кордон(... ремонтувати недоцільно, а от якусь допомогу виплатити
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27.06.2022 13:33 Ответить
а хто дамбу підірвав? орки?
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27.06.2022 13:35 Ответить
Не важливо.

Людей треба або відселити, або ремонтувати інфраструктуру.
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27.06.2022 13:58 Ответить
А в Днепре, тем временем, полным ходом строятся элитки и торговые центры. Так и должно быть во время войны?
А восстановление разрушенной дамбы - это не интересно? Это потом не продашь?
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27.06.2022 13:37 Ответить
Приватний бізнес.
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27.06.2022 14:07 Ответить
Я знаю, шо им влада ответит: ,,Нэ на часи!"
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27.06.2022 13:39 Ответить
Евакуюйтеся
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27.06.2022 14:03 Ответить
Треба підіймати шум.

Може знайдеться хто допоможе.

Ті ж партнери можуть мати ресурс чи час вирішити проблему поки не пізно.
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27.06.2022 14:08 Ответить
Коли Кулебі займатись Демидовом, як він майже кожен день водить високих гостей по Ірпеню і Бучі?
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27.06.2022 14:32 Ответить
Тероризм.
Під час воєнного стану.
І ніхто не покараний.
Ще мріємо про Європу.
А насправді така дупа.
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27.06.2022 14:42 Ответить
Дамбу чинити ніхто не буде - тікайте звідтіля, спасайте своє життя і життя своїх дітей, все що можна сказати в такій ситуації
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27.06.2022 17:56 Ответить
В теперішніх умовах мешканців треба відселити. Я проти ремонту дамби, є загроза з білораши.
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27.06.2022 18:17 Ответить
Чиста Пречиста

"Я проти ремонту дамби, є загроза з білораши."

Треба або вивчити тему перед тим, як писати, м'яко кажучи - дурню, або мовчки проходити далі.
Підтоплення Демидова відбулось в наслідок підриву іншої дамби в районі Демидова, її підірвали в перші дні після 24, коли був весняний паводок, тоді це призупинило (але не зупинило) наступ парашистів.
Зараз і до наступної весни руйнація ще однієї дамби нічього не дасть, крім підтоплення ще якоїсь кількості подвалів та перших поверхів будинків.
А пара-трійка десятків см води навіть для легковика не перешкода.

"мешканців треба відселити"
Куди і за які гроші?
Не зрозуміло куди мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших населених пунктів області,
навіть розторшенних будинків в Києві розсіляти, поки що особливих досягнень в цьому питанні не спорстерігається.
А у Вас нестерпна хотєлка додати до них ще декілька сот-тисяч людей.
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27.06.2022 20:13 Ответить
От хай влада київщини цим і займається і не хер, водити хороводи по вулицях. В країні війна, солдати гинуть щодня, а пиз...а дороги перекриває.
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27.06.2022 19:11 Ответить
ТАК РАНЬШЕ НАДО БЫЛО !!!
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27.06.2022 20:49 Ответить
ИЛИ НЕ ВСЕХ СЕПАРОВ ИЗ ДЫМЕРА И ДЕМИДОВА ВЫГНАЛИ !?)
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27.06.2022 21:03 Ответить
 
 