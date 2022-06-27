Жители подтопленного Демидова в Киевской области перекрывали трассу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Демидов частично подтоплен после подрыва дамбы Киевского водохранилища, что остановило продвижение врага на столицу. Они опасаются, что старая дамба, которая защищает их от большой воды, не выдержит и пытаются получить помощь от власти.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.
Около 60 человек утром не пропускали общественный и гражданский транспорт в сторону Киева и Дымера. Порядок охраняли несколько экипажей полиции, не допускавших потасовок между митингующими и водителями.
Перекрывание длилось около часа, после чего представители ВСУ разблокировали трассу. Пикетчиков попросили удалить фото из телефонов.
Как рассказала местная жительница Наталья Быховченко, жители Демидова вышли на митинг, чтобы обратить внимание на проблемы подтопленного поселка. Его часть пострадала в конце февраля при подрыве дамбы Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем, что остановило продвижение россиян на столицу.
"Мы понимаем, что сейчас военное положение, но оно не очень правильно митинговать, но нас никто не слышит. Мы обращались к местным властям. К нам приезжал еще Кулеба, глава Киевской облгосадминистрации. Все много обещают, но на этом все заканчивается. Возможно, они и не могут решить проблему своими силами, потому мы решили обратить на себя внимание", - говорит она.
По словам жителей Демидова, сейчас поселок от большой воды отделяет старая дамба, сделанная из торфа и песка.
"Она (дамба. - Ред.) не выдерживает долго тот объем воды, который ушел из Киевского водохранилища. Уже есть места, которые очень размыло. Есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и хотя бы часть дошедшей до нас воды не откачают. Идет зима, у людей дома до сих пор мокрые", - добавила женщина.
ДОПОЛНЕНО
Жители Демидова коллективно обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю. Они предупреждают о возможной экологической катастрофе и просят откачать воду из поймы реки Ирпень, подтапливающей их дома.
Под обращением подписалось 136 человек.
Пожалуйста, подождите...
а на Донбасі у багатьох тих хат вже й немає.....
Вот не отвлекайте Мин инфраструктуры от важных дел - там заМ министра ( без профильного образования) Мустафа Найем БОРЕТСЯ С дешевыми европейскими авто на границах .
ОНИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ ВОПРОСОМ НАШКОДИТЬ ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ
"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. Джерело: https://censor.net/ua/v3350455
Людей треба або відселити, або ремонтувати інфраструктуру.
А восстановление разрушенной дамбы - это не интересно? Это потом не продашь?
Може знайдеться хто допоможе.
Ті ж партнери можуть мати ресурс чи час вирішити проблему поки не пізно.
Під час воєнного стану.
І ніхто не покараний.
Ще мріємо про Європу.
А насправді така дупа.
"Я проти ремонту дамби, є загроза з білораши."
Треба або вивчити тему перед тим, як писати, м'яко кажучи - дурню, або мовчки проходити далі.
Підтоплення Демидова відбулось в наслідок підриву іншої дамби в районі Демидова, її підірвали в перші дні після 24, коли був весняний паводок, тоді це призупинило (але не зупинило) наступ парашистів.
Зараз і до наступної весни руйнація ще однієї дамби нічього не дасть, крім підтоплення ще якоїсь кількості подвалів та перших поверхів будинків.
А пара-трійка десятків см води навіть для легковика не перешкода.
"мешканців треба відселити"
Куди і за які гроші?
Не зрозуміло куди мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших населених пунктів області,
навіть розторшенних будинків в Києві розсіляти, поки що особливих досягнень в цьому питанні не спорстерігається.
А у Вас нестерпна хотєлка додати до них ще декілька сот-тисяч людей.