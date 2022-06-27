Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже на позициях и помогают уничтожать оккупантов. ВИДЕО

Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже на позициях и помогают украинским воинам уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована немецкая самоходная гаубица, опубликована в соцсети. На коротком видео САУ замаскирована в "зеленке".

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