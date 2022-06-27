Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже на позициях и помогают уничтожать оккупантов. ВИДЕО
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Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже на позициях и помогают украинским воинам уничтожать российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирована немецкая самоходная гаубица, опубликована в соцсети. На коротком видео САУ замаскирована в "зеленке".
Топ комментарии
+27 ан пав
показать весь комментарий27.06.2022 14:24
+16 Зэлэный_Змий
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+11 ПП Уксусов
показать весь комментарий27.06.2022 14:31
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розмовляти цитатами з російських фільмів у 2022 році є геть дурною ознакою.
Спочатку Метрополія почала блокувати поставки зброї щоб спасти свою колонію росію.
А вже потім українці почали злитись за порушення гарантій та імітацію.
просто так сиділи б то не дочекались,
головне берегти цінні апарати і маскувати добре
Им всем место в Краматорске!
Один постріл і десь за 30 км мінус позиція фашистів 👍🏼