"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - оккупант о точной артатаке украинских воинов. ВИДЕО

Украинские воины провели точную артатаку в место дислокации российских оккупантов и нанесли им значительный ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места попадания опубликовал один из уцелевших захватчиков. На записи видны несколько автомобилей, дом и огромный столб густого черного дыма.

"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - комментирует ситуацию оккупант.

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