"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - оккупант о точной артатаке украинских воинов. ВИДЕО
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Украинские воины провели точную артатаку в место дислокации российских оккупантов и нанесли им значительный ущерб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места попадания опубликовал один из уцелевших захватчиков. На записи видны несколько автомобилей, дом и огромный столб густого черного дыма.
"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - комментирует ситуацию оккупант.
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+31 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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черномкрасном ящике?
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