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"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - оккупант о точной артатаке украинских воинов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины провели точную артатаку в место дислокации российских оккупантов и нанесли им значительный ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места попадания опубликовал один из уцелевших захватчиков. На записи видны несколько автомобилей, дом и огромный столб густого черного дыма.

"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - комментирует ситуацию оккупант.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+31
Дурачок незабаром же почесті будуть.
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27.06.2022 14:39
+24
Внимание вапрос: Что в черном красном ящике?
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27.06.2022 14:45
+20
Так якщо в#балі то розслабся та пАлучай удовольствіє...
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27.06.2022 14:30
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Так якщо в#балі то розслабся та пАлучай удовольствіє...
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27.06.2022 14:30 Ответить
Дурачок незабаром же почесті будуть.
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27.06.2022 14:39 Ответить
Внимание вапрос: Что в черном красном ящике?
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27.06.2022 14:45 Ответить
3 бурята? Не?
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27.06.2022 14:50 Ответить
...три танкиста, три веселых друга - экипаж машины боевой.
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27.06.2022 15:12 Ответить
Гуляло здесь фото с оторванным буем орка. Угадал?
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27.06.2022 15:14 Ответить
дерьмо, ну дуже смердюче.
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27.06.2022 16:16 Ответить
Схоронили москаля край дороги
Непонятно де ж там руки де там ноги...
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27.06.2022 15:42 Ответить
"Берете деньги или открываем ящик?" (с)
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27.06.2022 17:14 Ответить
Ордынцы....
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27.06.2022 17:33 Ответить
To be continued.
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27.06.2022 14:30 Ответить
біс!
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27.06.2022 14:31 Ответить


В ночь на понедельник, 27 июня, украинские силы нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1»,............
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27.06.2022 14:32 Ответить
Це тільки початок.Далі буде!!!!Втікайте нахер з нашої ЗЕМЛІ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!!
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27.06.2022 14:37 Ответить
Не подобаєтьс? Валіть. Подобається? Розслабтесь і млійте, тільки не забудьте кісточки плодових дерев в кишені накидати, бо соняшників досить.
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27.06.2022 14:40 Ответить
Нравіца нє нравіца, тєрпі моя красавіца 👍😁🤜
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27.06.2022 14:43 Ответить
 
 