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Зеленский предложил лидерам G7 пять шагов, которые могут быть полезны для Украины и Европы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский предложил лидерам G7 пять конкретных шагов по уменьшению колоссальных расходов всех стран из-за российской войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины, для всей Европы и, что важно, для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за этой российской войны.

Первое – действенные гарантии безопасности для нашего государства. Второе – современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия.
Третье – возобновление аграрного экспорта из нашей страны. Четвертое – признание России государством – спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов. Пятое - послевоенное восстановление Украины, которое станет самым большим экономическим проектом нашего времени", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров – это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы.

Также читайте: G7 призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов с сельхозпродукцией в Черном море, - заявление
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Топ комментарии
+16
крок перший: прибрати нах дерьмака з його бібізянками офісними та почати боротьбу з корупцією;
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27.06.2022 14:52
+14
може ще й Беню прибрати?
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27.06.2022 14:57
+8
...кацапи не спонсори тероризму,вони країна-терорист.Помилку виправте.
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27.06.2022 14:57
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крок перший: прибрати нах дерьмака з його бібізянками офісними та почати боротьбу з корупцією;
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27.06.2022 14:52 Ответить
може ще й Беню прибрати?
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27.06.2022 14:57 Ответить
) до його матері.
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27.06.2022 15:14 Ответить
Крок перший, прибрати самого зеДебіла і його кодло, поки це чмо при владі нам не перемогти.
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27.06.2022 20:48 Ответить
...кацапи не спонсори тероризму,вони країна-терорист.Помилку виправте.
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27.06.2022 14:57 Ответить
кориснs кроки для країн Г7 знають лідери країн Г7. корисні кроки для України - ну почни з прокурора антикоррупціонного.. аааа, не на часі, понятно
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27.06.2022 15:04 Ответить
Крок 1. Подивитись в бельми Путлера
Крок 2. Принизити власті армії
Крок 3. Заборонити розвідку, а розвідників звільнити зі слуюби
Крок 4. Згорнути програми переозброєння.
Ну і нарешті Крок 5. Розпочати "велике будівництво".
Кажете мяня. Але саме так було з 2019 р.
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27.06.2022 15:05 Ответить
Він вже все це зробив ще до 24.02.22.
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27.06.2022 15:23 Ответить
Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи Джерело: https://censor.net/ua/v3350501
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27.06.2022 15:35 Ответить
"Что нє сдєлаєт дурак, всьо он сдєлаєт нє так" (С)
"Перше - дієві гарантії безпеки для нашої держави" Які нах гарантії? Шо воно меле? Гарантії в більшості потрібні для ЗАПОБІГАННЯ війни. А війна вже йде. При тому, що очевидно, що жодна з країн заходу (включаючи США) не має будь якого бажання вступати в війну з рашкою своїми військами. От які він очікує гарантії? Які взагалі в такій ситуації можуть бути гарантії? Кожен, хто дасть такі гарантії Україні, або збреше, або буде змушений одразу вступити у війну, тому що "гарантійний випадок" вже настав.
І блін це ж просто очевидно.
Нахіба виставляти себе дебілом і висувати такі "пропозиції"?
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27.06.2022 15:05 Ответить
"Перше - дієві гарантії безпеки для нашої держави" - "От які він очікує гарантії? Які взагалі в такій ситуації можуть бути гарантії? " Наприклад-закрите небо над Україною, що можуть гарантувати тільки учасники G7. Або пришвидшення постачань дієвих видів озброєнь, які гарантовано можуть зупинити агресора.
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27.06.2022 15:23 Ответить
1. Те, що ви написали, це не гарантії безпеки.
2. Яким чином повинні закрити небо? ППО у України є своє (дякувати Пороху). Літаки не літають. Збивати крилаті ракети американські "Пєтріоти" не вміють так само як і радянські. Відправити свою авіацію з пілотами? Це вступ у війну. Відправити авіацію без пілотів? А літати на ній хто буде?
3. Генерал Міллі сказав, що озброєння передається у відповідності до запитів ЗСУ. З деяким перевищенням. Кому ви більше вірите, якомусь кіздаболу з телеграм каналу чи голові Об'єднаного комітету начальників штабів НАТО?
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27.06.2022 15:31 Ответить
1. А що є гарантіями безпеки ?
2. Щодо ППО, яке є у України та подяки за це Пороху-не перебільшуйте. Його ППО тільки навколо Києва, а не по всій Україні. А дехто (наприклад екскерівник держкомпанії «Укрспецекспорт», кадровий офіцер СБУ Сергій Бондарчук) взагалі звинувачує Порошенка у піарі стосовно ППО.
"Літаки не літають." Ще й як літають. Ворожі.
3. Я вірю своїм очам та тому, що я чую від тих, хто на передовій на різних ділянках фронту. Потужної зброї у достатніх кількостях не вистачає. Було б протилежне-орки не тільки не просувалися би вглиб України, а й відступали би.
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27.06.2022 16:09 Ответить
1. А що є гарантіями безпеки ?
ну наприклад п'ята стаття статуту НАТО. Але за цією статтєю інші країни повинні вступати у війну. А вступати у війну на боці України ніхто не хоче. То які гарантії можуть бути?
2. Це ви не принижуйте його досягнень. Окрім ППО, яке ремонтувалося за його кошт, була ще державна програма по відновленню ППО. А от чи зможете ви навести приклади відновлення ППО при Зєлє?
І літаки не літають. Пуляють з території рашки, або влітають на малій висоті на дуже короткий час і відразу назад. І тих регулярно збивають. Літають - це як в Сирії.
3. Ну давай тоді викатуй пред'яви Залужному, що мало зброї виписує. А взагалі то питання зброї - це дуже обширне питання. Може поковиряти асфальт? Може там українська важка зброя зарита?
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27.06.2022 16:29 Ответить
1. У сьогоденні-закрите небо та постачання необхідної кількості зброї-це вже гарантії того, що орки Україну не захватять. А якщо копнути глибше, стосовно "гарантійного випадку"-то згідно Будапештського меморандуму, нам гарантували теріторіальну цілісність за відмову нами від ЯЗ. Якраз той самий гарантійний випадок.
2. Це не я принижую, а наявна у вільному усім доступі інформація. Щодо Зєлі-а де я його нахвалював за ППО ?
"І літаки не літають. " Ага, а з 15.05 до 25.06 у орків мінус 17 літаків над територією України за офіційною інформацією Генштабу. Так це-тільки збиті. А скільки взагалі за цей час було їх бойових вильотів по наших позиціях ? Це називається-не літають ?
3. "викатуй пред'яви Залужному, що мало зброї виписує"-Залужний без мене чудово знає, скільки та куди та якої зброї потрібно і де її не вистачає. І діло зовсім не в тому, що він щось там "мало виписує". Не все дають, що військові просять.
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27.06.2022 17:14 Ответить
Та шо сказал ему Дерьмак то он и высрал.совершенно не дееспособный президент одна у него функция осталась,озвучивать решения ОПы и лично Ермачилы
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27.06.2022 15:59 Ответить
Маячня ! Які гарантіі безпеки ? Він же все προςερε !
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27.06.2022 15:16 Ответить
Найпотужніший план від найвеличнішого
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27.06.2022 15:18 Ответить
мощні потуги! )
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27.06.2022 15:25 Ответить
У тебе є кращий ? Озвуч, будь ласка.
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27.06.2022 15:28 Ответить
Гарантії безпеки - щось дуже загально. Вже вони письмові якось і були Будепешт 1994 з рашкіним підписом./ ще Франція і Китай без підписів але свої заяви вони визнають і не відмовляються/. Треба щось конкретніше типу розвитку ракетної та можливо і ядерних программ.
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27.06.2022 15:22 Ответить
Він має заполучити ярлик на князювання від самого Путлєра. Це та цацянка якою він може гратися щн років 25.
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27.06.2022 15:25 Ответить
и в конце еще для большей убедительности еще ножкой топнуть, и кулаком по столу, или чем он там на рояле играл. Зеленского на Западе уже давно все считают треплом, и так же к нему относятся, как к человеку не умеющему держать слово и выполнять обещания. что он там может предлагать, когда его никто не уважает?
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27.06.2022 15:51 Ответить
А що він має робити ? Сидіти мовчати собі "в тряпочку" чи звертатися до усього світу за підтримокю, що він і робить ? Чи якби Україна не зверталася за цією підтримкою, то нам було би простіше сам-на-сам протистояти навалі орків, яких навіть банально фізично у 4 рази більше, ніж нас ? Просто цікаво, що саме він сьогодні має робити, за версією місцевих спеціалістів.
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27.06.2022 16:22 Ответить
так в том то и дело, что Зеля ничего не умеет делать, а только трепаться и щеки надувать. он даже сам признался, что не может мыслить стратегически. хотя, по моему мнению, Зеля не может мыслить в принципе. президент обязан разрабатывать стратегические планы развития государства, иначе зачем он тогда вообще нужен.
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27.06.2022 17:04 Ответить
Щодо стратегічних планів станом на сьогодні-перечитайте ще раз статтю, яку коментуєте. Там про деякі запропоновані кроки написано. Але, все ж таки-я так і не почув, що конкретно він має робити сьогодні на відміну від того, що він робить ?
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27.06.2022 17:26 Ответить
Зеленский должен немедленно уйти в отставку. далее, арест всех тех кто довел страну до нынешнего состояния. на их место временно назначить людей способных работать в кризисных ситуациях, можно даже привлечь специалистов из дружественных к нам стран. уже сейчас пора разгребать тот бардак который создал Зеленский и его гоп-команда.
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27.06.2022 17:51 Ответить
"Піти у відставку"-це те, що конкретно має зараз здійснити президент ? Ви серйозно ? Якщо не в курсі-в жодній країні світу під час війни президент не має права уходити у відставку. Такі пропозиції-це тільки на користь ворогу. Зараз країна має об'єднатися та перемогти агресора. А після перемоги будуть вибори-от тоді голосуйте, переобирайте, чи подавайте до суду, якщо невтерпець. Але не займайтеся роздмухування ворожнечі зараз, під час війни.
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27.06.2022 18:23 Ответить
где то мы уже это слышали: не розхитуйте човен, бо щурів нудить...
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27.06.2022 18:45 Ответить
а Джонсон у відповідь: а мурку на роялі слабо?
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27.06.2022 16:11 Ответить
у ботвы кругом зрада.
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28.06.2022 05:13 Ответить
 
 