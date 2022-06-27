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Два танка взорвались и два БТРа "разулись" на минном поле, которое обустроили "холодноярцы". ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы первого мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обустроили минное поле, на котором взорвались два российских танка и "разулись" два БТРа оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уцелевшие экипажи бронетехники скрылись, оставив на минном поле поврежденную технику.

"Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно совершают российские войска", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Бойцы 93-й ОМБр уничтожили 11 единиц техники рашистов, в т.ч. танки, БМП, боевые машины "Рысь". ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
За виконання та музичний супровід-респект...
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27.06.2022 15:27
+12
Походу в магазин спешили. Бо у нас бухло ток до 19.00)
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27.06.2022 15:27
+8
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27.06.2022 15:37
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За виконання та музичний супровід-респект...
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27.06.2022 15:27 Ответить
Походу в магазин спешили. Бо у нас бухло ток до 19.00)
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27.06.2022 15:27 Ответить
Не "бо", а "патамушта".
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27.06.2022 15:34 Ответить
Що ви хотіли цим сказати?
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27.06.2022 15:40 Ответить
Бот процитировал российские новости. Расходимся.
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27.06.2022 15:41 Ответить
Кацап, ты эту пургу у своих неси. Обломки ракеты под домом говорят о другом. Так что ты опять взял за щеку.
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27.06.2022 15:41 Ответить
дурак ты Паша и новости у тебя от орков.
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27.06.2022 15:47 Ответить
Svinarus , ti pachemu nash prapor pazorish? Idi nahuj v spam !
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27.06.2022 15:48 Ответить
Воронка тоже от зенитной ракеты?
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27.06.2022 15:51 Ответить
На тому заводі випускають пилесмокти Артем..чим вони завинили
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27.06.2022 16:05 Ответить
Чем "унічтожилі", ********? Буком штолє? Тем, которому діспєчєр Карлос платком помахал в 2014-м возле Снежного?
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27.06.2022 16:11 Ответить
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27.06.2022 15:37 Ответить
Заметь,ты сейчас пойдешь на *** с сайта)))
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27.06.2022 15:59 Ответить
Как же это по кацапски-его в дверь,оно в окно.
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27.06.2022 16:03 Ответить
Сам уйду...)))
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27.06.2022 16:08 Ответить
У холодноярців креативна озвучка, респект!
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27.06.2022 15:46 Ответить
Суперррр!!!!!! Так буде з кожним, на нашій землі 😊😊😊👍👍👍 https://youtube.com/shorts/KbraOMAjDs0?feature=share
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27.06.2022 15:53 Ответить
***** по ораному їздити!
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27.06.2022 16:07 Ответить
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27.06.2022 16:59 Ответить
Так тримати
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28.06.2022 13:06 Ответить
 
 