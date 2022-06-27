Зеленский в Киеве встретился с президентом Молдовы Санду. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Молдовы Майей Санду, которая находится с визитом в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале главы Украинского государства.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления. Сегодня встречаюсь с Президентом Майей Санду! Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна", – написал Зеленский.

Также смотрите: "Героям слава!" – Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому. ВИДЕО