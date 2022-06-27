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Зеленский в Киеве встретился с президентом Молдовы Санду. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Молдовы Майей Санду, которая находится с визитом в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале главы Украинского государства.
"У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления. Сегодня встречаюсь с Президентом Майей Санду! Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна", – написал Зеленский.
Топ комментарии
+12 Alexander DGuess
показать весь комментарий27.06.2022 16:46
+8 Светлана Круп
показать весь комментарий27.06.2022 16:57
+7 Paul Foxen
показать весь комментарий27.06.2022 16:33
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теж какаяразница?
Молдаване!, хотілося б почути вашу відповідь тут
"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Джерело: https://censor.net/ua/v3350534
Мая гідранту на вушко - в'їби по придністровью!
Але проблема в тому, що Україна остаточно вийшла з СНД; а Молдова досі - член. І вступає в ЄС отим самим членом , якщо вступить
А п. Санду така мініатюрна, а скинула дадона-маскАвскага.
...Нарешті!!!
Але уже було не одне відео - де він ангельською таки балакає ... і з тими - які точно рашинської не знають !
Хоча ... , якщо виникнуть проблеми і треба буде матюкнутися - перейдуть на російську
Але пізніше вернуться на ангельську !