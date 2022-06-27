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Задержан агент РФ, разработавший концепцию "Николаевской народной республики", - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контрразведка СБУ задержала готовившегося к приходу "русского мира" бывшего депутата городского совета Николаева. По заданию российских спецслужб он разработал концепцию "Николаевской народной республики", которая в дальнейшем должна была "присоединиться" к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как свидетельствуют данные, мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания и функционирования фейковой республики в пределах области.

Согласно изъятым у него во время обыска документов, Николаевщина должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "Николаевской народной республикой" (ННР).

"А затем в течение месяца перейти на русский язык, получить собственные "герб, флаг и гимн". Время существования "ННР" – исключительно в период "специальной военной операции" РФ", – отмечают в СБУ.

"А после ее завершения – ННР будет ходатайствовать перед руководством Российской Федерации о включении ННР в состав РФ в качестве отдельного ее региона (субъекта федерации)", – говорится в концепции, которую разработал задержанный.

Также вражеский агент планировал, что на территории "псевдореспублики" введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу РФ, а культурная отрасль будет функционировать "на принципах и фундаменте идей русского мира".

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По имеющимся данным, враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в псевдообразовании, если им удастся захватить Николаевскую область. Поэтому фигурант не только готовил "концепции", но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра.

В ходе санкционированного обыска изъяты безоговорочные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:

  • переписка с представителями спецслужб РФ;
  • русская и советская символика;
  • личные заметки по созданию и деятельности так называемой МНР.

"В настоящее время злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия. Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры", - добавили в СБУ.
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Топ комментарии
+14
Героизм генерала Марченко спас Николаев от судьбы Херсона

https://www.youtube.com/watch?v=DKKEtgU8B3E&t=743s
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27.06.2022 17:12
+12
Розстріляти суку!!!
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27.06.2022 17:15
+8
Мажьте палю керосином...
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27.06.2022 17:06
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Мажьте палю керосином...
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27.06.2022 17:06 Ответить
он ее своим говном смажет, когда его на нее посадят
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27.06.2022 18:05 Ответить
Героизм генерала Марченко спас Николаев от судьбы Херсона

https://www.youtube.com/watch?v=DKKEtgU8B3E&t=743s
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27.06.2022 17:12 Ответить
Розстріляти суку!!!
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27.06.2022 17:15 Ответить
повесить
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27.06.2022 18:06 Ответить
живим!
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27.06.2022 21:19 Ответить
Жувцем ******* в кислоті розчинити!
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27.06.2022 17:20 Ответить
.......ну что, как обычно - 5 лет с отсрочкой приговора.....и освобождением из зала суда.......и восстановлении на работе в прежней должности.......
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27.06.2022 17:36 Ответить
Да ну какие 5 лет ! 3 года условного максимум !
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27.06.2022 17:46 Ответить
а в мене концепція саджати таких на кіл або пожиттєво - за підтримку геноциду і агресивної війни
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27.06.2022 17:46 Ответить
не ускладнюй, просто при спробі втечі...
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27.06.2022 18:02 Ответить
После Бучи, Ирпеня и сегодняшнего удара по ТРЦ в Кременчуге их не надо арестовывать, а на месте задержания сразу рубить им руки и ноги. А лучше голову.
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27.06.2022 18:01 Ответить
*****. без прізвища це ***** імені Баканова
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27.06.2022 18:04 Ответить
Одеська юракадемія ім. Підрахуя- Ківалова кишить сепарами!
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27.06.2022 18:07 Ответить
Треба в Одесі добре пошукати і своїх "концептуалів". "Концепції" в них - немає слів, крім обсцентних!
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27.06.2022 21:11 Ответить
Бувший депутат міськради від Вітренчихи. Доцент Одеської юракадемії, професор Сергій Шубін. Поважна в Миколаєві людина!)))
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27.06.2022 18:10 Ответить
Алье гараж, рожу в студію, адрес, або це все бла-бла-бла.
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27.06.2022 19:01 Ответить
З партії Вітренка
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27.06.2022 19:07 Ответить
Журналісти, нащо ця новина без прізвища і пики цього покидька?
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27.06.2022 19:55 Ответить
Недавно по такой же статье *********-мэру с Харьковской области дали испытательный срок на два года.
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27.06.2022 20:20 Ответить
Кримінальна відповідальність за скоєння державної зради

04 березня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану".

Відповідно до статті статті 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

При цьому, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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27.06.2022 20:44 Ответить
Все, военно-политеческие действия запада у орков рассчитаны,у них инициатива,способни на лубые гадости они хуже всяких террористических организаций.пора создавать анти-доти. впомните как чеченцы парализовали эту федерацию террористов.Такая судба украини вы крестили и воспитали, вам же придётся этих бешеных усыплять.Или будете ждать ядерных ракет? Не стройте иллюзии!Создаваите д.б.только ето заставить это быдло-стадо остановить.
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27.06.2022 21:08 Ответить
 
 