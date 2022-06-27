Задержан агент РФ, разработавший концепцию "Николаевской народной республики", - СБУ. ВИДЕО
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Контрразведка СБУ задержала готовившегося к приходу "русского мира" бывшего депутата городского совета Николаева. По заданию российских спецслужб он разработал концепцию "Николаевской народной республики", которая в дальнейшем должна была "присоединиться" к РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как свидетельствуют данные, мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания и функционирования фейковой республики в пределах области.
Согласно изъятым у него во время обыска документов, Николаевщина должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "Николаевской народной республикой" (ННР).
"А затем в течение месяца перейти на русский язык, получить собственные "герб, флаг и гимн". Время существования "ННР" – исключительно в период "специальной военной операции" РФ", – отмечают в СБУ.
"А после ее завершения – ННР будет ходатайствовать перед руководством Российской Федерации о включении ННР в состав РФ в качестве отдельного ее региона (субъекта федерации)", – говорится в концепции, которую разработал задержанный.
Также вражеский агент планировал, что на территории "псевдореспублики" введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу РФ, а культурная отрасль будет функционировать "на принципах и фундаменте идей русского мира".
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По имеющимся данным, враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в псевдообразовании, если им удастся захватить Николаевскую область. Поэтому фигурант не только готовил "концепции", но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра.
В ходе санкционированного обыска изъяты безоговорочные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:
- переписка с представителями спецслужб РФ;
- русская и советская символика;
- личные заметки по созданию и деятельности так называемой МНР.
"В настоящее время злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия. Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры", - добавили в СБУ.
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04 березня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану".
Відповідно до статті статті 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
При цьому, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.