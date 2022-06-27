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"Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сети появляются последствия ракетного удара оккупантов по Кременчугу на Полтавщине. Здание ТРЦ охвачено огнем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+87 Green sheet
показать весь комментарий27.06.2022 17:51
+55 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий27.06.2022 18:03
+50 Gal
показать весь комментарий27.06.2022 18:09
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восхищённый болгарин™
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Скажите откуда взялся миф о доброте русского народа, состраданию чужому горю и готовности приютить обездоленных. Здесь же ***** через одного злобные, ненавидящие всех и вся бессердечные твари, для которых скрепа это насрать и донести на соседа.
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Відповідь де?!! Давай, працюй, заїбав!!
Знали би ви як приємно жити в україномовному середовищі.
Величезна різниця.
Але моя рідна школа вже років 25 , як стала ураїнською !
Україномовне середовище це те , що формують не обставини . а самі люди !
тобі страшно не від того що загинули наші люди а від того що ті хто там намагається їх спасати чи постраждав не розмовляють на мові якою ти звик спілкуватись? ти розумово відсталий?
чим ти краще тіх жителів дамбаса які верещали що в них забирають мову і треба мочити бандерівців? вишивата нічим не краща за вату. вами можна маніпулювати і примусити голосовати за кого вгодно хто скаже потрібні і приємні вашому вуху речі.
ти поїдь на передок і там нашим воїнам російськомовним, які твою тупу дупу захищають - роскажи та розпитай у них московія там чи не московія. Як ви вже дістали
Ви б можливо були б праві , якщо це було десь у році 1995... чи навіть в 2000-му !
Але вирісло вже 2 покоління , які ніколи не жили у софку , ніколи не знали таке , як "призначенці Москви" . Яких жодного разу не лякали в дитинстві й юнацтві КДБ-шним "оком" .
Але як то кажуть - "човен й досі там" .
Я виріс в агресивному українофобському середовищу , ще слово "суржик" (унікальний мовний термін -- зброя колоністів-загарбників) означало вирок . Або "жлоб" -- так в Київі йще не так давно містяни клеймили тих , кого вата донбасятинська обзиває "селюками" . Мене й тоді вже це коробило . Але юнацтво це таке , й зараз мені соромно , що я інколи й сам був київським снобом .
Хоча йще в радянські часи ... такі спогади , що письменникам з Московії усяким пушкінам й тургєнєвим ніхто не важився домаловувати роги й копита . А ось Шевченку , Мирному й Франку -- кожний перший підручник так розмаловували , виправдовуючи , що мовляв то ж справжня література , а ось українське усе це таке ... вторинне й другорозрядне !!!
Так що , на 30-тій річниці незалежності , на 5-му місяці кривавої визвольної війни требо визнати , що минув вже давно час "лагідної українізації" (але "українізація" це гидотний термін -- правельний це : "повернення до джерел") !
А передок , це таке , там людина перебуває в стані постійного стресу . Й там йще є й громадяни інших країн , колишні громадяне Московії . Але там вже давно є розуміння , що час прогаванний , коли йще можливість була без будь яких струсів вичавити домінанту мови окупантів ...
Ці виродки громадяни росії будуть продовжувати та нарощувати агресію доти доки не отримують адекватну відповідь. Лиш тоді вони перелякаються та почнуть шукати миру.
Інакше ви доведете і до вибухів АЕС та атомної зачистки росії.
А если Зеленский обещает использовать оружие по назначению и что он не такой как Кучма, то пускай докажет это. Кучма не арестован за нанесения вреда народу. Януковича после двойных фальсификаций тоже никто не арестовал. Суммарно там обоих на десятку посадить можно.
Но вообще говоря поставки оружия тормозят именно и только США. Даже Германия готова дать больше, но она хочет примера в виде поставки НАТОвских танков из США. Пока США не поставят САУ и сразу нормальное число, то я не будут ливера и лягушатника геронтофильского оскорблять. Они дали, а США - нет. Да и вообще направление немного никуда. У Нацистов были шикарные танки, их было много, но они проиграли более простым моделям средних и легких танков, да и тяжелый СССРовский танк весил немного. Здесь пахнет тем же самым, куча сверхдорогих танков, которые могут быть не очень эффективны. Нужна авиация и авиация в комплекте: пво, авиаразведка, мощный воздушный бой, дешевые корректируемые бомбы для массовых ударов. Надо это принять и отправить на год на учебу десятки тысяч военных. Это залог победы будет. РСЗО и САУ если они будут три месяца мурыжить и дадут их даже много, то они не помогут. Нету успешной возможности уничтожить кацапов. А с авиацией - есть. Я уверен, что все аэродромы дальние вообще не защищены ПВО. Просто дозаправь и лети бомбить самолеты на взлетке. Проще простого.