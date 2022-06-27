"Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО

В Сети появляются последствия ракетного удара оккупантов по Кременчугу на Полтавщине. Здание ТРЦ охвачено огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе оккупантов по Кременчугу: В ТРЦ было свыше тысячи гражданских, количество жертв невозможно представить. ВИДЕО