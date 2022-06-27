Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 27 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – отметил Зеленский.
Топ комментарии
+20 Олег Квиташ
показать весь комментарий27.06.2022 22:49
+19 Вячеслав Шатров
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+18 Wxox Gxox
показать весь комментарий27.06.2022 22:51
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И ты совершенно спокойно торгуешь своей продукцией с этими террористами. Це факт. І це має бути юридичний факт
Они предлагали городу сдаться и тогда типа всех пощядят. А потом почти всегда обманывали и устраивали резню.
Если понимать, что центр Орды сейчас в Москве, то всё становится на свои места. Про договора, обещания и тд.
корумповані зв"язки потроху рвуться. але ще тримають.......
І не такий вже нізький IQ!
Треба бути глухим і сліпим, щоб цього не бачити і не чути.
Не відчувати цього
Це ж завжди було на поверхні!
Чому цього не бачили більшість українців - це якась аномалія.
Може наш народ має з якоїсь причини низький інстинкт самозбереження?
Якщо не думають, не знають, не вчаться , то хоч би просто природній інстинкт втримував від "какая разніца"
Дивовижно...
Заздрю іншим народам.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!