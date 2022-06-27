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Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 27 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – отметил Зеленский.

Также смотрите: Зеленский в Киеве встретился с президентом Молдовы Санду. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Вона такою була завжди, просто декому було зручно це не помічати.
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27.06.2022 22:49
+19
путин - *****. Они беснуются после точных ударов Хаймарсов. Этими ракетными установками управляют наши, украинские бойцы. У кацапов подобного настолько точного оружия нет. Они беснуются, как Гитлер в апреле 45-го, и ничто их не спасет
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27.06.2022 22:48
+18
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27.06.2022 22:51
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Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт. Джерело: https://censor.net/ua/v3350623

И ты совершенно спокойно торгуешь своей продукцией с этими террористами. Це факт. І це має бути юридичний факт
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27.06.2022 22:43 Ответить
Свати поза політикою, решті зась торгувати.
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27.06.2022 23:02 Ответить
Здається права давно купили скандинави і продали дозвіл параші.
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27.06.2022 23:22 Ответить
А с террористами разговор должен быть коротким.
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27.06.2022 22:45 Ответить
Русню в биореактор.
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27.06.2022 22:48 Ответить
в жомову яму ківи.Разом з ківою.
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27.06.2022 22:59 Ответить
Ну зрозуміло, що робити треба. Потрібно позбавитися цієї рАїсі
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27.06.2022 22:47 Ответить
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27.06.2022 22:51 Ответить
Взяття Іваном Грозним (похрещений хан,взявший титул царя Московії) Казані в якій основу місцевих складали татари. Було обіцяно мир і спокій за відкриті ворота, але коли місцеві впустили московитів почалася різня. За це,московити отримали назву "Кацап",яка зберіглася й нині.
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27.06.2022 23:09 Ответить
А ще іван грозний влаштував Новгородський погром. Це був геноцид окремого етносу новгородців. Там було знищено величезна кількість простого народу і знищена вся еліта.
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27.06.2022 23:28 Ответить
путин - *****. Они беснуются после точных ударов Хаймарсов. Этими ракетными установками управляют наши, украинские бойцы. У кацапов подобного настолько точного оружия нет. Они беснуются, как Гитлер в апреле 45-го, и ничто их не спасет
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27.06.2022 22:48 Ответить
Путін *****? Зеленський такого не казав. Він казав- росіяни теж люди.
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28.06.2022 01:09 Ответить
Вона такою була завжди, просто декому було зручно це не помічати.
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27.06.2022 22:49 Ответить
Смотрел док. фильм про татаро-монгольское иго.
Они предлагали городу сдаться и тогда типа всех пощядят. А потом почти всегда обманывали и устраивали резню.
Если понимать, что центр Орды сейчас в Москве, то всё становится на свои места. Про договора, обещания и тд.
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27.06.2022 23:02 Ответить
Піздьож ти смотрел,нікого вони не вирізали,їм це було не вигідно,вирізали тільки тих хто чинив опір,або як київський князь вбивали послів,совіцькі історія це повна брехня та маячня,ніякого іга не існувало.
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27.06.2022 23:29 Ответить
от що бувае коли у керівника другої ядерної держави в світі їде дах, а населення ціеї держави апріорі дебіли тільки хочуть йому допомогти......натомість цілий світ виглядає імбіцилами у не швидкій реакції.......
корумповані зв"язки потроху рвуться. але ще тримають.......
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27.06.2022 22:52 Ответить
Ти диви, Зєлє вистачило 3 років, щоб зрозуміти це!
І не такий вже нізький IQ!
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27.06.2022 22:53 Ответить
У зе він нижче плінтуса. То в писаря промов гарно виходить розуміти щось.
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27.06.2022 23:03 Ответить
Правда цей "інтелектуал" розхірачив" добряче Україну перед війною, але ж то таке, він просто вчиться., а значить "має право на помилки".
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27.06.2022 23:04 Ответить
ЗЕЛЕ устойчиво не хочет убирать агентов рф. ермака, демченко, татарова... а значит не хватило ему 3 лет для осознания всей глубины исторического момента и неотвратимости глобальных изменений в Украине.
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27.06.2022 23:35 Ответить
Она и была такой, только ты не видел, или не хотел, или плохо учил историю
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27.06.2022 22:56 Ответить
Кацапы не люди! Их даже ненавидеть нельзя!К ним надо относиться как к говну! Только говно может радоваться гибели гражданских в Кременчуге! Теперь никакого сочувствия к ним , пусть горят , тонут ,сгнивают заживо , подыхают с голода! Они не люди , они звери , бешеные звери , которых надо пристрелить , пока они не уничтожили других!
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27.06.2022 22:58 Ответить
Боневтік відкрив Гамерику що та сторона терорист. Вітаю.
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27.06.2022 23:01 Ответить
зеленский сам себя обвинил в финансировании терроризма
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27.06.2022 23:03 Ответить
Вони терористи, а ти лох. А що роблять з лохами?
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27.06.2022 23:04 Ответить
Він якраз не лох, а лицемір і покидьок. Лохи - це виборці, які купились на його порожні обіцянки.
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27.06.2022 23:06 Ответить
Тільки не стала , а завжди була . Росія завжди була гамном , а росіяни - виродками .
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27.06.2022 23:04 Ответить
«Государство, запрещённое в мире» - так лучше?
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27.06.2022 23:11 Ответить
росія завжди була імперія зла і доки існує це нациське терористичне утворення завжди буде загроза життя наших громадян.
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27.06.2022 23:28 Ответить
Всім відомо, що кацапи злі. Тому й їх імперія зла.
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27.06.2022 23:33 Ответить
Как там глаза Х...ла? Может оно всегда и было, Уоуа, а ты лох ливерный?
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27.06.2022 23:30 Ответить
Стала? Та вона така й була завжди, але ж тобі не доходило раніше!
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27.06.2022 23:33 Ответить
Так, вона була такою і триста років тому.
Треба бути глухим і сліпим, щоб цього не бачити і не чути.
Не відчувати цього

Це ж завжди було на поверхні!
Чому цього не бачили більшість українців - це якась аномалія.
Може наш народ має з якоїсь причини низький інстинкт самозбереження?

Якщо не думають, не знають, не вчаться , то хоч би просто природній інстинкт втримував від "какая разніца"
Дивовижно...
Заздрю іншим народам.
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27.06.2022 23:57 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.06.2022 00:05 Ответить
Свiт повинен знищити кацапську **************.
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28.06.2022 00:30 Ответить
а ти перетягуєш сюди провідників і "духовних" наставників цього тероризму. і це теж факт.
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28.06.2022 01:03 Ответить
Та яка ж там держава?! Лише болотне очко тіпа сортир засраний.
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28.06.2022 02:37 Ответить
вона завжди нею була..
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28.06.2022 03:57 Ответить
Імперія зла - так сказав Рональд Рейган про ссср, росія стала Тотальним злом
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28.06.2022 04:08 Ответить
верная заява.
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28.06.2022 05:12 Ответить
Ну да...товаристч чЛенин сочинил Мировую революцию ещё до Первой Мировой войны..в тихой Швейцарии кстати... 55 томов макулатуры...это же гигантский труд на благо сраного пролетайрята Шариковых....
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28.06.2022 07:47 Ответить
навались на Зелю -- ату иого
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28.06.2022 08:19 Ответить
Но это не мешает тебе малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат иметь там несколько киностудий с подвязанными офшорами под контролем шефиров(через которые уходили украденные беней бабки из привата), иметь майно в маЦковии и Крыму( переоформленные по их "законам" крутить свтов по стс и т.д очередной видосик для ЗЕБилов!!!
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28.06.2022 08:50 Ответить
 
 