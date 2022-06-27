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В Кременчуге поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении родных, - Офис генпрокурора. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В настоящее время известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов торгового центра в Кременчуге. За медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии, 1 человек от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать обломки здания. Эта работа усложнена из-за пожара, мероприятия по локализации которого продолжаются.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Топ комментарии
+18
знаєте, що це?
Це після 4-х років вбивств українців малоросьня несе квіточки до російського посольства - ну і відповідь русьни на таке самоприниження через 4 роки👇

Универсамочка

@UnderPressure_

·
3 ч

На первом фото: 26 мая 2018 года, посольство России в Киеве. Украина скорбит с Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

На втором фото: 27 июня 2022 года. Россия бьет ракетным обстрелом по ТЦ в Кременчуге с сотнями посетителей внутри.



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27.06.2022 23:24
+7
пора вальнуть кримського моста
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27.06.2022 23:20
+6
кацапи - здохніть су ки.
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27.06.2022 23:43
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пора вальнуть кримського моста
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27.06.2022 23:20 Ответить
мавзолей генштаб кремль и госдуму думаю сто томагавков хватит и еще бомбу с ядом кураре сверху
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27.06.2022 23:45 Ответить
знаєте, що це?
Це після 4-х років вбивств українців малоросьня несе квіточки до російського посольства - ну і відповідь русьни на таке самоприниження через 4 роки👇

Универсамочка

@UnderPressure_

·
3 ч

На первом фото: 26 мая 2018 года, посольство России в Киеве. Украина скорбит с Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

На втором фото: 27 июня 2022 года. Россия бьет ракетным обстрелом по ТЦ в Кременчуге с сотнями посетителей внутри.



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27.06.2022 23:24 Ответить
Бути людиною і співчувати - це не самоприниження. І розраховувати на взаємність теж. Але ж у чомусь ви праві. Це стосується людей, а ми маємо справу зі злобними істотами.
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28.06.2022 00:03 Ответить
і це тільки початки...Подивіться,що лишилось з будівлі.Яка імовірність вижити там була?..
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27.06.2022 23:24 Ответить
нажаль
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27.06.2022 23:28 Ответить
кацапи - здохніть су ки.
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27.06.2022 23:43 Ответить
А це що кацапи голосували по приколу? Звісно вони винні, але за відсутність ППО проголосували саме ті кого зараз збирають по кусках.
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28.06.2022 12:09 Ответить
Русскіє знищують русскіх... Карма?
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27.06.2022 23:59 Ответить
15 вбитих на цей час
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28.06.2022 00:46 Ответить
рядом КреДМаш через 2-3 неділі вони знову пустять туди ракети ..Тільки по НПЗ 4 рази гатили ...Чому саме Кременчук ? Бо це майбутній форпост для оборони Харьковської області
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28.06.2022 00:52 Ответить
Нічого собі рядом. Півгодини шляху.
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28.06.2022 09:16 Ответить
А скільки заяв надійшло з приводу розкрадання коштів на Великому Крадівництві ??!
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28.06.2022 12:08 Ответить
 
 