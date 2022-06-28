Разрушенный ракетным ударом россиян ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО
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В сеть попали кадры разрушенного российскими ракетами ТЦ "Амстор" в Кременчуге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал Антон Геращенко.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Вибухівку треба закладати під міст, а як що руйнувати ракетами, то там треба як мінімум три
ракети Точка У в одну і ту ж секцію моста. Як варіант в теорії авіабомба, в нащій реальності
це не варіант.
нептун навіть якщо долетить - хєр що зробить мосту. одна ракета точно не завдасть суттєвої шкоди
щоб потопити крейсер москва знадобилося 2 ракети.
але крейсер зовсім не має броні, плюс потонеути допомогла страшенна детонація БК.
Без БК ще не факт, що він би потонув.
Міст - це не маленький крейсер, це колоссальна залізобетонна споруда з надміцної сталі. Міст в сотні разів міцніший, більший і тяжчий крейсера.
Максимум - пошкодити полотно.
А ще - ППО. теоретично вона , хоч і не факт, як показав крейсер, але можен збити пару ракет.
Щоб знищити мости між лисичанськом, кацапи довго і нудно хєрачили по них артою і авіаційними бомбами.
Так то досить маленькі мости.
тащити нептуна кудись на запоріжжя, щоб його не знищили по дорозі, позстріляти останній бк і навряд чи добитися успіху. Ні, краще він хай чергує біля одеси і збиває кораблі. це його работа.