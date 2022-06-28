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Кременчуг (332) обстрел (20144)

Разрушенный ракетным ударом россиян ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры разрушенного российскими ракетами ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал Антон Геращенко.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+14
А тим часом вкрадене в українських фермерів зерно вивозиться через Кримський міст в Ростов і тим же мостом постачаються ********** та техніка. І все це відбувається безперервно і одночасно. Через 4 (чотири) місяці міст все ще стоїть і по ньому не було завдано жодного удару. Складається враження що комусь дуже потрібно щоб ця споруда і далі функціонувала на шкоду Україні. Ми чуємо тільки про "причини", але щось не видно пошуку засобів! А вони є...
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28.06.2022 01:54
+11
якби там не було ти сідіш на бутилкє
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28.06.2022 02:13
+6
звідки? 300 км - це раз. Де найближча точка?
нептун навіть якщо долетить - хєр що зробить мосту. одна ракета точно не завдасть суттєвої шкоди
щоб потопити крейсер москва знадобилося 2 ракети.
але крейсер зовсім не має броні, плюс потонеути допомогла страшенна детонація БК.
Без БК ще не факт, що він би потонув.
Міст - це не маленький крейсер, це колоссальна залізобетонна споруда з надміцної сталі. Міст в сотні разів міцніший, більший і тяжчий крейсера.
Максимум - пошкодити полотно.
А ще - ППО. теоретично вона , хоч і не факт, як показав крейсер, але можен збити пару ракет.
Щоб знищити мости між лисичанськом, кацапи довго і нудно хєрачили по них артою і авіаційними бомбами.
Так то досить маленькі мости.
тащити нептуна кудись на запоріжжя, щоб його не знищили по дорозі, позстріляти останній бк і навряд чи добитися успіху. Ні, краще він хай чергує біля одеси і збиває кораблі. це його работа.
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28.06.2022 02:30
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А тим часом вкрадене в українських фермерів зерно вивозиться через Кримський міст в Ростов і тим же мостом постачаються ********** та техніка. І все це відбувається безперервно і одночасно. Через 4 (чотири) місяці міст все ще стоїть і по ньому не було завдано жодного удару. Складається враження що комусь дуже потрібно щоб ця споруда і далі функціонувала на шкоду Україні. Ми чуємо тільки про "причини", але щось не видно пошуку засобів! А вони є...
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28.06.2022 01:54 Ответить
чим ти збираєшся наносити удар?! у нас за чотири місяці з"явилася зброя здатна нанести удар і зруйнувати міст? ...
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28.06.2022 02:01 Ответить
Його раніше потрібно було зносити
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28.06.2022 02:04 Ответить
а раніше чим? можна було з плавскладу Донбас зробити брандер, начинивши його тротилом, коли Корець буксировав корабля через керченську протоку)) але був ризик, що воно могло або самозайнятися або перекинутися через вкрай нездалий технічний стан.
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28.06.2022 02:24 Ответить
а шо нептун уже не дістане?
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28.06.2022 02:07 Ответить
Можна підійти, підпливти, підлетіти на відстань з якої можна вдарити. Можливо завантажити фуру вибухівкою і підірвати на мосту. Переконаний що є способи враження. Зараз це надзвичайно актуально для захисту України.
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28.06.2022 02:27 Ответить
Мости і будівлі так не підривають. Вибух назовні ніякой шкоди конструкції моста не нанесе.
Вибухівку треба закладати під міст, а як що руйнувати ракетами, то там треба як мінімум три
ракети Точка У в одну і ту ж секцію моста. Як варіант в теорії авіабомба, в нащій реальності
це не варіант.
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28.06.2022 03:02 Ответить
звідки? 300 км - це раз. Де найближча точка?
нептун навіть якщо долетить - хєр що зробить мосту. одна ракета точно не завдасть суттєвої шкоди
щоб потопити крейсер москва знадобилося 2 ракети.
але крейсер зовсім не має броні, плюс потонеути допомогла страшенна детонація БК.
Без БК ще не факт, що він би потонув.
Міст - це не маленький крейсер, це колоссальна залізобетонна споруда з надміцної сталі. Міст в сотні разів міцніший, більший і тяжчий крейсера.
Максимум - пошкодити полотно.
А ще - ППО. теоретично вона , хоч і не факт, як показав крейсер, але можен збити пару ракет.
Щоб знищити мости між лисичанськом, кацапи довго і нудно хєрачили по них артою і авіаційними бомбами.
Так то досить маленькі мости.
тащити нептуна кудись на запоріжжя, щоб його не знищили по дорозі, позстріляти останній бк і навряд чи добитися успіху. Ні, краще він хай чергує біля одеси і збиває кораблі. це його работа.
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28.06.2022 02:30 Ответить
А взяти хоча б останню СС-24 із музею запакувати начинку із під саркофага в ЧАЕС і лупнути по мосту. Не пошкодить то засере на роки в перед
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28.06.2022 10:57 Ответить
А ОТРК Грім-2 де ? А, повстидаюсь запитати, Вільха де ? Щось тут не те.
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28.06.2022 12:16 Ответить
а чирешня моя ********** украли в в крім и бульборейх
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28.06.2022 09:36 Ответить
ти розумієш що після знищення недомоста вони використають ЯО по Україні ? Тут війна якби там не було йде по їхнім правилам
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28.06.2022 02:04 Ответить
якби там не було ти сідіш на бутилкє
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28.06.2022 02:13 Ответить
Фу яке ти меньшовартісне і просто второсортне! Правила встановлює той хто рішучий!
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28.06.2022 02:21 Ответить
Я вже звик до цієї думки. Кацапи фашисти. Якби у Гітлера було ЯО він би його використав. ***** обовязково застосує ЯО по Україні. До цього часу йому все сходить з ратиць і він тільки підвищує рівень тиску на всіх і посилає всіх нах. Весь ********* просто вмліває від "впевненості" ***** і алкодебіли масово підтримують всі його дії. Я на 99% впевнений що ніякої відповіді на ядерний удар по Україні не буде. І тільки коли згорять Варшава і Лондон тоді, можливо, терпець урветься...
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28.06.2022 02:36 Ответить
Гітлер першим застосував ЯО у лісі під Гомелем в березні 1944. Пляма існує ще до тепер. Це проект ,,ЛОККІ,, А три американські бомби всі виробництва ,,третього райху,, американці самі виготовили бомбу тільки в 1947 р. На лютий 1945 р у Гітлера було 10 АБ потужністю 15 КТ серійного виробництва
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28.06.2022 11:05 Ответить
Запитую в таких : а загинути від кулі акм краще , ніж від страшного яо ?
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28.06.2022 05:49 Ответить
Курви кацапські - сторицею гикнеться
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28.06.2022 02:20 Ответить
паРаша розуміє тільки силу, сюсюкатись як один квнщик з ними це втрата часу і можливостей.
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28.06.2022 03:04 Ответить
і іміджу
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28.06.2022 04:01 Ответить
в моїх очах
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28.06.2022 04:02 Ответить
НУ ПУТИН ПДР СТАРЫЙ ПРОСИТСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ !!!
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28.06.2022 04:12 Ответить
на мій кирзовий сапог, по заслугам як собака отримать на старості літ
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28.06.2022 04:21 Ответить
понятно, что никакой ошибки в попадании нет. били конкретно по тц. исходя из предположения, что там были складированы боеприпасы. кто-то слил фальшивую инфу. как одна из всплывущих вскором версий взрыва, из загашника парашников - взрыв складируемых боеприпасов.
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28.06.2022 09:39 Ответить
Цікаво а звідки цей представник від РФії в ООН знає деталі ураження? Він що там свічку тримав? Чи він не дипломат а спіробітник ФСБ?
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28.06.2022 11:08 Ответить
Ну що ж - ми тільки сильніше стискаємо автомат і наша лють стає безмежною.
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28.06.2022 12:18 Ответить
 
 