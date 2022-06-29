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война (46763) День Конституции (74)

"Живи, Україно. Живи для краси, для сили, для правди, для волі", - воины харьковской теробороны поздравили украинцев с Днем Конституции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы харьковского отдельного батальона территориальной обороны, уничтожающие захватчиков на передовой, поздравили украинцев с Днем Конституции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины записали специальный видеоролик, на котором читают патриотическое стихотворение Александра Олеся, написанное в 1917 году, которое за сто с лишним лет не только не утратило своей актуальности, но и приобрело новое содержание на фоне российского нашествия на нашу Родину.

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Также с Днем Конституции украинцев поздравили руководители разных силовых структур, в частности, глава СБУ Иван Баканов. По его словам, сегодня Конституция приобретает особое значение.

"Это ведь не просто закон, а система координат, по которым мы двигаемся и строим свое европейское будущее. Это концентрация всех тех свобод и ценностей, которые украинцы защищают в многовековой борьбе. Именно их мы отстаиваем и сейчас, защищая свое государство от врага. И мы не собираемся отступать.

Потому что наша Украина суверенная и независимая, а ее территория – цельная и неприкосновенная. Где Крым, Херсон, Изюм, Мариуполь, Донецк и другие города и села – были и будут украинскими. А мы – гражданами свободного государства, которых объединяет любовь к своей Родине. И это у нас невозможно забрать!", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+23
Дякуємо за привітання , наші рідні захисники 😠😠😠
На взаєм 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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28.06.2022 10:16
+17
.....вот ОНИ, настоящие ГАРАНТЫ КОНСТИТУЦИИ!.......
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28.06.2022 10:18
+13
Конституція це Україна і ніхто ніколи не зможе її переписати, знешкодити чи загубити. Живи,Україно!
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28.06.2022 10:17
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Дякуємо за привітання , наші рідні захисники 😠😠😠
На взаєм 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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28.06.2022 10:16 Ответить
Конституція це Україна і ніхто ніколи не зможе її переписати, знешкодити чи загубити. Живи,Україно!
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28.06.2022 10:17 Ответить
Україна - це Україна, і вона житиме. А Конституція - це документ, який вже неодноразово змінювався згідно до прописаних у ній самій процедур
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28.06.2022 17:10 Ответить
.....вот ОНИ, настоящие ГАРАНТЫ КОНСТИТУЦИИ!.......
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28.06.2022 10:18 Ответить
З днем Конституції нас «вітають» москалі, повітряна тривога по північним і півдню України (10:25).
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28.06.2022 10:27 Ответить
Дякую Гарантам !!!!!!
Сподіваємося тільки на вас, хай сам Бог допомагає вам у бою і береже вас !!!
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28.06.2022 10:27 Ответить
Молимо Бога за вас! Дякуємо Богу за вас!
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28.06.2022 10:36 Ответить
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця, рідненькі
Дякуємо! Зі святом!
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28.06.2022 10:41 Ответить
Slava Velykoi Ukraine.жгите быдлонасекомышей с болот мацковии
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28.06.2022 11:19 Ответить
Слава вам ,Герої!!
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28.06.2022 12:34 Ответить
Молодці!
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28.06.2022 15:37 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Дякуємо за вітання та захист! Нехай щастить!!!💛💙
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28.06.2022 18:17 Ответить
Парни,вы герои на века!
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28.06.2022 20:23 Ответить
Щасти Вам і нам, наші захисники.
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29.06.2022 04:34 Ответить
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:36 Ответить
 
 