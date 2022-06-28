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Взрывы на базе россиян в оккупированном Перевальске. ВИДЕО
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В месте расположения личного состава оккупационной армии РФ в Перевальске Луганской области произошли взрывы.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Дым поднимается не над складом боекомплекта, а над местом, где размещались сами оккупанты. Местные жители пишут в соцсетях, что сейчас туда приезжает множество машин скорой помощи.
Перевальск расположен в 60 км от линии фронта.
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+57 Психиатрическая больница No1
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+43 Amber
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+35 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показать весь комментарий28.06.2022 10:20
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Саме росіяни напали на на нас і саме росіяни несуть всю відповідальність. А не якісь казкові істоти.
не редколегія, а іспанська стидоба.
PS: А якщо серйозно, то розгорнуті на Зміїному та "вишках Бойко" радіолокаційні станції, засоби РЕБ та засоби ППО - напряму впливають на:
1. Можливості рашки з організації десантів в Одеській області;
2. Можливості України з застосування БПЛА та винищувально-штурмової авіації на всьому південному фронті.
Та й цілі нерухомі, зручні та коштовні.
нех курить питарді папироски махорки в гаезете красній кузбас...
Ми, УКРАЇНЦІ----- НЕПЕРЕМОЖНІ!!!