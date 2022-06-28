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Взрывы на базе россиян в оккупированном Перевальске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В месте расположения личного состава оккупационной армии РФ в Перевальске Луганской области произошли взрывы.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Дым поднимается не над складом боекомплекта, а над местом, где размещались сами оккупанты. Местные жители пишут в соцсетях, что сейчас туда приезжает множество машин скорой помощи.

Перевальск расположен в 60 км от линии фронта.

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Топ комментарии
+57
HIMARS, вiдчуй справжнiй смак!
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28.06.2022 10:19
+43
Мені страшенно подобається , коли вибухають і смаляться орки😠
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28.06.2022 10:19
+35
Здається особовий склад, а не особистий. А інформація гарна. Вода камінь точить.
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28.06.2022 10:20
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Гарно!
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28.06.2022 10:17 Ответить
Мені страшенно подобається , коли вибухають і смаляться орки😠
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28.06.2022 10:19 Ответить
а в воздухе пахнет шашлыками ☺ прям как на первомай в Одессе
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28.06.2022 11:12 Ответить
Навіть кава смачніше
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28.06.2022 11:14 Ответить
Да, Ви, шановний - естет ! (Прихильник усього прекрасного, витонченого. )
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28.06.2022 13:10 Ответить
Удачно "сбили"! Прямо на рашистов!
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28.06.2022 10:19 Ответить
Це свідомо по особовому складу. За Кременчук. За Яворів. За інші людські жертви в глибокому тилу.
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28.06.2022 11:09 Ответить
Хто пише заголовки? Що це таке - "росіяни"?
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28.06.2022 10:19 Ответить
То роз(с)сіяні шматки трупів орків на той чи інший території.
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28.06.2022 10:36 Ответить
Такої відповіді ще не зустрічав Позичу до свого лексикону, з вашого дозволу
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28.06.2022 12:50 Ответить
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28.06.2022 13:01 Ответить
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28.06.2022 13:12 Ответить
Не треба вигороджувати росіян.
Саме росіяни напали на на нас і саме росіяни несуть всю відповідальність. А не якісь казкові істоти.
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28.06.2022 11:10 Ответить
Првильне термінування:-протоплазма розкидана,розпилена
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28.06.2022 11:16 Ответить
HIMARS, вiдчуй справжнiй смак!
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28.06.2022 10:19 Ответить
👍
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28.06.2022 10:25 Ответить
Здається особовий склад, а не особистий. А інформація гарна. Вода камінь точить.
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28.06.2022 10:20 Ответить
Теж помітив цю очєпятку - переклад з расєйської через google Перекладач? Особистою може бути, наприклад, охорона, то там що, до десяти чиїхось охоронців забаранили? Чи не замало для такої ракети?
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28.06.2022 10:37 Ответить
Це як дати українцю вголос читати текст на ру.язьікє, тіко навпаки((
не редколегія, а іспанська стидоба.
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28.06.2022 11:09 Ответить
Вони малоукраїнці,какая разніца,підарілі
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28.06.2022 11:17 Ответить
Красивое
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28.06.2022 10:20 Ответить
Сбили,говорит. Мозги вам сбили,мразота ватная.
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28.06.2022 10:21 Ответить
взагалі-то вони кажуть "*******" )
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28.06.2022 10:31 Ответить
слушай до конца.
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28.06.2022 10:40 Ответить
Смерть рашистам оккупантам.
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28.06.2022 10:23 Ответить
Чесно кажучи краще б замість змінного й стрільби по дальніх об'єктах місили ворогів зі сторони Лисичанська, Харкова й Миколаїва, за зміїний поки що краще забути й не марнувати ********** доки туди не поставлять хоча б ті ж бастіони.
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28.06.2022 10:24 Ответить
ех, ну от чому такі люди в коментах штани просиджують, в нас тут цілий головнокомандуючий кисне )
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28.06.2022 10:30 Ответить
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28.06.2022 10:36 Ответить
пля,зміїний -одне з найважливіших місць після затоплення крейсера "мацква" тому що там хотіли зробить ПВО плацдарм на прикриття всього узбережжя , але вам видніше.
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28.06.2022 10:33 Ответить
Тут все верно. Обычная стратегическая логика. Лишают ресурсов ведения боевых действий. Одна ракета оставляет без ресурсовцелый участок фронта у орков. Максимально возможный КПД применения.
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28.06.2022 10:34 Ответить
тримайте генералісімуса, йому забули укольчик заспокійливого вколоти після ранкової переклички в "жовтому домі".

PS: А якщо серйозно, то розгорнуті на Зміїному та "вишках Бойко" радіолокаційні станції, засоби РЕБ та засоби ППО - напряму впливають на:
1. Можливості рашки з організації десантів в Одеській області;
2. Можливості України з застосування БПЛА та винищувально-штурмової авіації на всьому південному фронті.

Та й цілі нерухомі, зручні та коштовні.
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28.06.2022 11:17 Ответить
ничего себе, у нас новый "Залужный" подрастает
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28.06.2022 11:18 Ответить
А от мені цікаво, бомбас домбілі 8 років, а хати цілі - це як?
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28.06.2022 10:24 Ответить
"патамушта у тупых хахлоф небыла высакаточнава путенскава аружыя, паэтаму ани фсьо время прамазывувале!"
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28.06.2022 10:37 Ответить
Там фсьо до 2022 года бьіло засьіпано 15 трупамі
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28.06.2022 11:14 Ответить
дамбілі мікро-нейтронними бомбами. Тому хати цілі, а населення або немає, або суцільні зомбаки.
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28.06.2022 11:19 Ответить
Вот такие удары нужно наносить и днем и ночью, что бы парашники ссались и срались при слове Украина и хотели бы побыстрей умотать в свой дибильный оркостан.
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28.06.2022 10:31 Ответить
фюрер капут
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28.06.2022 10:34 Ответить
Говно должно удобрять землю! Нет там особового складу , особовий склад это в ВСУ , а у них - говно! И людей у них нет , есть только говно за редким исключением!
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28.06.2022 10:35 Ответить
Збулася восьмирічна мрія данбасян, нарешті їх бамбят!
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28.06.2022 10:43 Ответить
вата бамбасян знаменитая шахтерша дамбасса вся в трусиках))
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28.06.2022 11:10 Ответить
мріяли про це не дамбасяне, а рашковане.
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28.06.2022 11:12 Ответить
Рашисти та їх проплачені тролі розпалюють ворожнечу між громадянами окупованих та тилових територій, ймовірно з метою полегшення мобілізації та створення фейкових республік
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28.06.2022 11:57 Ответить
жітєлі даунбасса за Кременчук ви наїстесь досита...ще не все
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28.06.2022 11:00 Ответить
Троль, Кременчук рашисти бомбили а не "жітєлі данбаса"
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28.06.2022 11:53 Ответить
Зає**бісь....так сказала УКРАЇНКА, яка була присутня при зняття відео!!!
Ми, УКРАЇНЦІ----- НЕПЕРЕМОЖНІ!!!
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28.06.2022 11:32 Ответить
Надіємся, що дядя Джо і його генерали зацінять, як ефективно використовують 4 шт, і зрозуміють що треба, ще як мінімум нашим захисникам 40 шт додати. Вся зброя починалася з гірстки, потім по результатам давали далі, а у наших хлопців результати завжди на 101%.
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28.06.2022 11:50 Ответить
За Кременчук наші готові використовувати ефективно всю зброю. Тільки б її давали побільше й не жаліли.
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28.06.2022 12:26 Ответить
HI,MARS! ✋
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28.06.2022 11:57 Ответить
Стрельба по о.Змеиный и по вышкам - это была удобная тренировка на точность. По Змеиному было не очень, а по вышкам уже получше.Теперь взялись за дальние базы орков. А таких баз известно много, но нечем было достать. А теперь есть.
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28.06.2022 12:07 Ответить
Мутная какая то информация то ли склад ,то ли место расположения личного состава .Комеентарии под видео говорят одно ,а статья другое не понятно толком ничего
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28.06.2022 13:45 Ответить
На біс 👍
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28.06.2022 16:34 Ответить
это вам мрази за Кременчуг!
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28.06.2022 16:41 Ответить
Там,ще й на стрільбіщі,десь відосики знімали. Оператори Орланів
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28.06.2022 19:32 Ответить
 
 