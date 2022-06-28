Россия платит солдатам за войну через минувший санкции "Газпромбанк" - "Схемы". ВИДЕО

Российские военнослужащие получают зарплату и "боевые" выплаты за войну в Украине через "Газпромбанк", который до сих пор избегал западных санкций. Через этот банк страны Европы рассчитываются за российские нефть и газ.

К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Подтверждение таких выплат "Схемы" нашли, в частности, с помощью группы в соцсети "ВКонтакте", где супруги военнослужащих РФ обсуждают своевременность финансовых начислений мужчинам за "спецоперацию" в Украине.

Выяснилось, что, по крайней мере, часть выплат зарплат и "боевых" идет через зарплатные проекты подразделений армии в "Газпромбанке". При этом это единственный крупный банк России, в отношении которого ЕС и США до сих пор не ввели масштабные санкции, из-за того, что страны Европы рассчитываются через него за российскую нефть и газ.

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"Схемы" связались с супругой военного, которая писала на форуме: "Газпромбанк, оклад пришел". Она подтвердила, что ее муж "на войне в Украине".

После того, как журналисты заинтересовались темой выплат военных зарплат в этом банке, модератор удалил часть обсуждений.

В подтверждение системного сотрудничества Минобороны РФ с "Газпромбанком" говорят и найденные "Схемами" фото и видео с публичных мероприятий разных воинских частей весной 2022 года. На них присутствовали официальные представители банка как финансовые партнеры армейских подразделений. В частности, в марте, во время празднования юбилея подразделения Росгвардии, на которое был приглашен представитель банка, как финансовый партнер подразделения.

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Журналисты также нашли и более ранние упоминания о системном сотрудничестве Минобороны РФ с этим финучреждением. К примеру, в 2016-м году "Газпромбанк" в своем отчете сообщал о выпуске банковской карты с логотипом "Армия России", а в 2021-м информировал о плюсах зарплатного проекта для российских военнослужащих.

"Газпромбанк" – один из трех крупнейших российских банков. В отношении "Сбербанка" и ВТБ и еще из десятка российских финучреждений Евросоюз и Соединенные Штаты наложили суровые санкции, говорится в расследовании. С ними запрещено проводить какие-либо транзакции, а также их отключили от международной системы платежей SWIFT. При этом против "Газпромбанка" были введены лишь так называемые секторальные санкции, которые не оказали существенного влияния на его операционную деятельность. На мероприятии объясняют это тем, что именно на его счета поступает оплата за российские энергоносители, от которых европейские страны до сих пор зависимы.

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"Получается, что тот банк, через который проходят европейские деньги за российский газ и нефть, в то же время служит кошельком для зарплатных выплат российской армии за ведение агрессивной войны против Украины", - отмечают в расследовании журналисты.