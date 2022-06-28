"Мы вещаем для всего мира", - ведущая телемарафона попросила главу полтавской ОВА Лунина говорить по-русски. ВИДЕО

Ведущая телемарафона попросила председателя полтавской ОВА Дмитрия Лунина перейти на русский язык.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время прямого включения из Кременчуга, где россияне ракетным ударом уничтожили торговый центр.

"Мы вещаем для всего мира", - объяснила свою просьбу журналистка.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Лисичанском нет связи, - Гайдай