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"Мы вещаем для всего мира", - ведущая телемарафона попросила главу полтавской ОВА Лунина говорить по-русски. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Ведущая телемарафона попросила председателя полтавской ОВА Дмитрия Лунина перейти на русский язык.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время прямого включения из Кременчуга, где россияне ракетным ударом уничтожили торговый центр.

"Мы вещаем для всего мира", - объяснила свою просьбу журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Лисичанском нет связи, - Гайдай
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Топ комментарии
+183
Коли це весь світ почав говорити собачою мовою?
Якщо віщається на весь світ, то було б доцільніше говорити англійською мовою
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28.06.2022 11:58
+129
Курва їбанута
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28.06.2022 11:58
+122
Напомню, что всё это делается за государственные деньги. Вся эта руссификация.
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28.06.2022 11:58
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Ой! А кто же это сделал разом два раза в 2019 на выборах?
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29.06.2022 07:39 Ответить
ну и е%лище конченное
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29.06.2022 07:58 Ответить
Закинув дивитись ту помийку марафон, після того як там почали просувати тези зе шобли за участю Мосійчук та іншого шобла.
У рашкиеих помийок ворог Україна у наших помийок ворог Порошенко.... Якийсь сюр.....
Особливо сподобались тези поо те що припорохі блокувались добробати та порох особисто блокував розробку ракетної зброї....
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29.06.2022 09:13 Ответить
То може вже краще англійською?))
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29.06.2022 11:12 Ответить
Folks, you're wrong here. I don't know Ukrainian but I love and support Ukraine since Maidan. How I can follow Ukrainian news? If you don't want to use russian, fine, use English.
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29.06.2022 15:03 Ответить
Беріть, блд, перекладайте усьому світу, а українець має говорити українською.
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29.06.2022 15:05 Ответить
Для "всего мира" вещають англійською... Тому що *********** - це не "вєсь мір"...
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03.07.2022 16:51 Ответить
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