"Мы вещаем для всего мира", - ведущая телемарафона попросила главу полтавской ОВА Лунина говорить по-русски. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Ведущая телемарафона попросила председателя полтавской ОВА Дмитрия Лунина перейти на русский язык.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время прямого включения из Кременчуга, где россияне ракетным ударом уничтожили торговый центр.
"Мы вещаем для всего мира", - объяснила свою просьбу журналистка.
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