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Состоялся обмен пленными по формуле 17 на 15. Освобождены 16 воинов и гражданский. Пятеро - тяжелораненые, - ГУР Минобороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,обмін

Сегодня, 28 июня, Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен военнопленными по формуле 17 на 15.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Как отмечается, домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

"Пятеро освобожденных - тяжелораненые, они нуждаются в безотлагательном лечении. Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается дальше", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобождены - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
з числа захисників Маріуполя, з Азовсталі, вангую, жодного полоненого касапи не віддали
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28.06.2022 14:23
+8
Чого ж вас це 3 роки тому не заІбувало?
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28.06.2022 15:00
+7
ви ***** зебільні так наголосували - тепер відповідайте, сволочі, разом з усіма своїми зелееними кродами прислуги головки наркомана ЄрЗе на Банковій! І, головне - виконуйте те, для чого влада існує, в т.ч. повертайте наших громадян з полону, а як - не їбе. Тому що ваша влада, підараси.
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28.06.2022 16:51
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з числа захисників Маріуполя, з Азовсталі, вангую, жодного полоненого касапи не віддали
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28.06.2022 14:23 Ответить
заібали -- біжи ***** налови -- наших в полоні 6000 т русні в нас 600 -- наміняєш якісь одні неадеквати -- аби шось *********
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28.06.2022 14:53 Ответить
Чого ж вас це 3 роки тому не заІбувало?
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28.06.2022 15:00 Ответить
Аби Петро в цьому приймав участь то тут було б 300+ коментарів
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28.06.2022 15:05 Ответить
ви ***** зебільні так наголосували - тепер відповідайте, сволочі, разом з усіма своїми зелееними кродами прислуги головки наркомана ЄрЗе на Банковій! І, головне - виконуйте те, для чого влада існує, в т.ч. повертайте наших громадян з полону, а як - не їбе. Тому що ваша влада, підараси.
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28.06.2022 16:51 Ответить
Вангуй баба, вангуй дід - вангуй рашівський ведмід!
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28.06.2022 15:24 Ответить
те що наших потрібно забирати - це не обговорюється, але чому ні слова про тих кого віддали? можливо тому, що віддали літунів бо у каців не вистачає кому бомбити???
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28.06.2022 15:20 Ответить
А шо с Азовом ?
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28.06.2022 17:04 Ответить
нічого.
Було б щось хороше - вже би на екрані світились би.
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28.06.2022 18:26 Ответить
У нас пишут, что Украина обменяла 144 пленных, из них 95 защитников «Азовстали». А среди них - 43 военнослужащих полка «Азов».
https://nashaniva.com/ru/294468
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29.06.2022 18:50 Ответить
На Цензоре есть статья /17:38/
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29.06.2022 18:55 Ответить
Дуже добре.
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29.06.2022 06:42 Ответить
 
 