Состоялся обмен пленными по формуле 17 на 15. Освобождены 16 воинов и гражданский. Пятеро - тяжелораненые, - ГУР Минобороны. ВИДЕО

Сегодня, 28 июня, Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен военнопленными по формуле 17 на 15.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

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Как отмечается, домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

"Пятеро освобожденных - тяжелораненые, они нуждаются в безотлагательном лечении. Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается дальше", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобождены - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО