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Российские спецслужбы хотели взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ не дала российским спецслужбам взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов.

"В канун Дня конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:

  • к видеопотоку прямой трансляции;
  • к новостной ленте прямого эфира;
  • к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.

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"Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для воздействия на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны. СБУ продолжает усиленно работать, чтобы обеспечить защиту Украины в киберпространстве", - резюмируют в СБУ.
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Топ комментарии
+37
Невелика потеря. Мосейчучки не увидим. И переобувшихся ватных морд.
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28.06.2022 14:52
+35
Не дивлюсь цей телемарафон , так як нерви не витримують дивитися цю
мертветчуківську бредятину !
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28.06.2022 14:52
+29
Та да. Эту тупую пропаганду и жополизство просто невозможно смотреть. Смог вытерпеть поначалу совсем недолго.
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28.06.2022 14:57
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Невелика потеря. Мосейчучки не увидим. И переобувшихся ватных морд.
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28.06.2022 14:52 Ответить
Не дивлюсь цей телемарафон , так як нерви не витримують дивитися цю
мертветчуківську бредятину !
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28.06.2022 14:52 Ответить
Та да. Эту тупую пропаганду и жополизство просто невозможно смотреть. Смог вытерпеть поначалу совсем недолго.
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28.06.2022 14:57 Ответить
В мене Еспресо на ютьюбі
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28.06.2022 14:59 Ответить
і шо б змінилося - вони почали б віщати на Весь світ російською і захищати рузкіх? ой вибачте, вони ж ітак це робили
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28.06.2022 14:52 Ответить
Це так рекламують себе канали Г+ Г Бені каломойші , фірташа , пінчука і інших одіозних істот !
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28.06.2022 14:55 Ответить
Це так рекламує себе Баканов, якого Захід рекомендує відправити у відставку.
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28.06.2022 15:13 Ответить
Питання навіщо, коли вони самі добре з усім справляються?

"Мы вещаем для всего мира", - ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Луніна говорити російською Джерело: https://censor.net/ua/v3350713
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28.06.2022 14:55 Ответить
Голова ОВА баран зеленського тому що бездумно послуховся і заблеев ну як коза рашистька
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28.06.2022 14:58 Ответить
Кому вони всрались худшего чим роблять вони якщо і захочеш не придумаеш вони їм аплодують стоя особливо за останній треш запрет говорити українською мовою. Телемарофон це суцільна ганьба держави як демократичної цівільноі держави
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28.06.2022 14:56 Ответить
100% так 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.06.2022 14:57 Ответить
Єдиний раз хотілося б рашистам допомогти
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28.06.2022 14:58 Ответить
Коломойський зомбоящик можна було б і хакнути. Там дивитися нічого
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28.06.2022 14:59 Ответить
Навіщо кацапам ламати прокацапські помийки?
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28.06.2022 15:01 Ответить
Это полный трындец -гогиашвили ,тот который помощник депутата госдуры ,тот который жил в одном доме с будановым и муж секретутки зелупы -он теперь советник этого самого Буданова и вчера уже был на работе...
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28.06.2022 15:05 Ответить
Судячи зі вчорашнього висловлювання телеведучої, про просьбу перейти на рузкей язык, то мабуть такі зламали....
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28.06.2022 15:07 Ответить
Баканов собі ціну набиває на фоні системних про#обів та зради.

Той медведчуко-ригівський ЗЄ-марафон нікому нах не впав.
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28.06.2022 15:11 Ответить
Чого їм ламати це лайно яке транслює все, що рашисти хочуть. Ще й голів ОДА змушують псячою розмовляти.
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28.06.2022 15:24 Ответить
они, бенемарафоновцы, "взломаны" дермаками-татаровцами с самого начала их антиукраинского "творчества"..
проукраинские профессиональные телеканалы НЕЗАКОННО (кто-то ответит) убрали, а везде всунули проверенных шлюх из прокацапских помоек..(
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28.06.2022 15:26 Ответить
А его вообще кто нибудь смотрит?Меня хватает максимум на10-15 минут.Даже если его завтра отключат,то никто сильно и не обидится.Разве только Зе-любит он на каналах мелькать каждый день.
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28.06.2022 15:27 Ответить
Эти уроды сделали все специально
Во многих сёлах нет возможности смотреть что-то, помимо этого конченого марафона.
Но радует то ,что сделали себе во вред. Людей уже тошнит от гыдоты марафона и самого гундосного Зе.
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28.06.2022 15:42 Ответить
Поверьте, понимающие русский язык смотрят, во всей Европе, миллионы людей, отличный канал, информация в реальном времени, смотрим и по кабелю, и в Ютубе. Канал, наиболее злящий наших поклонников "русского мира". И еще, ваш Зе в Европе и остальном Мире, личность №1, хотя раньше здорово раздражал, смиритесь с этим...
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29.06.2022 11:35 Ответить
сбу юмористы. на рожи ведущих их посмотрите одни агенты фсб
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28.06.2022 15:28 Ответить
Хотіли зламати, глянули, а там і ламати не потрібно.
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28.06.2022 15:30 Ответить
Та і *** на ті Гівно Анали.Зелене **** менше бачитимуть люди
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28.06.2022 15:35 Ответить
А хто з українців телебачення дивиться?
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28.06.2022 15:38 Ответить
Не задавайте тупі питання. Моя мама дивиться, їй майже 80. багато людей похилого віку дивляться. Але і їх вже задовбує цей земарафон.
Брехня і "возхвалення "найвиличнішого лідера **********". Тошнить вже від цього
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28.06.2022 15:50 Ответить
судячи зі змісту та акторів "марафону" - ФСБ зламала тамті телеканали ще до 24 лютого

навіть ще до Оману
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28.06.2022 15:47 Ответить
якби зламали нічого б не сталося, риторика була тою ж... і мова
це якщо вони хотіли взломати, а не докинути їм бабла
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28.06.2022 15:50 Ответить
Ну паламалися б паламалися і розтулили б ноги для руцького члено-репи,то ж радной муж!
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28.06.2022 16:25 Ответить
Хотіли але передумали, побачивши, що буба сцить людям у вуха не гірше..
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28.06.2022 17:32 Ответить
Бо канали ніхто не дивиться (деколи кацапи ) ...рейтинги нульові,довіри - швах....зрадникам,підстилкам кремлівської мафії не місце в Україні.....оманськийкнур нанизаний на пляшку кремлівської мафії може бути тільки зрадником.
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29.09.2022 10:15 Ответить
 
 