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Момент попадания российских ракет в кременчугский ТРЦ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовали видео с камер наблюдения во время удара по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более чем 20 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Читайте: Ракетный удар РФ по Кременчугу: Известно о более чем 20 погибших, 59 человек ранены
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Топ комментарии
+56
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28.06.2022 15:09
+35
Скорей бы уже полномасштабная 3я мировая, где кацапов будем ******* всем миром. Это ж не возможно уже это ******** терпеть...
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28.06.2022 15:08
+33
Кацапи, за злочини проти людства горіти вам у пеклі.
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28.06.2022 15:06
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хрущёвочный )))
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28.06.2022 16:21 Ответить
В нескольких километрах от обоих взрывов звук был слышен очень хорошо, и стекло задрожало. Дым сразу же повалил. Рашистские твари.
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28.06.2022 15:40 Ответить
очень наглядно..(
Париж, Берлин, Рим, Вена..., картинка была как у вас, а насрано кацапами и им пофигу, где и сколько нагадить, что в украинской захваченой квартире, что в районе женевского озера..
Европа, быстрее раздупляйтесь..(
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28.06.2022 15:36 Ответить
расея должна быть разрушена.
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28.06.2022 15:40 Ответить
Відео для тих хто хоче зберегти "путіну обличчя" та домовитись, вважаючи що їх омене.
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28.06.2022 15:42 Ответить
Все це вчергове доводить,що кацапи- не люди. Щиро бажаю пересічним кацапам пережити все те,що їх підари-недолюдки творять в моїй державі.
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28.06.2022 15:44 Ответить
СВОЛОЧИ !!!!!!!
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28.06.2022 16:01 Ответить
Це міський сад нашого міста. За 500 метрів від ТРЦ(((
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28.06.2022 16:01 Ответить
Братству кільця було легше --- їхні орки ракет не мали...
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28.06.2022 16:03 Ответить
Це має відбуватися в кожному куточку проклятого лаптестану!!
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28.06.2022 16:09 Ответить
Кацапія здихає у муках, тому такі вчинки.
Зе треба не попсу по відосікам розказувати, а казати що ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ,
РОЗСЛАБЛЯТИСЬ НЕ НА ЧАСІ. Таке думаю буде і надалі, чим сильніше буде здихати
Кацапія, тим сильніше будуть у неї конвульсії, тому нас ческають тяжкі місяці
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28.06.2022 16:15 Ответить
Кацапи не мають права на існування!
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28.06.2022 16:42 Ответить
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28.06.2022 16:49 Ответить
Коли били по заводу - всім було насрати. Так, трохи лячно, хтось відосики викладав. А тепер приходить розуміння, що таке війна.
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28.06.2022 17:06 Ответить
1. Не зрозумів ... Люди почули сирену і побігли, чи як ??
2. Тільки один правильно реагував - у білиш штанях.
3. Несмішно, але голуби явно бойові.
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28.06.2022 17:34 Ответить
ні, вони почули вибух у трц, а на відео вибухув завод, після другої ракети
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28.06.2022 17:38 Ответить
Можливо люди почули звук ракети і побігли? Ракета летить з великим реактивним шумом.
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28.06.2022 18:15 Ответить
мені здається він побачив приліт ракети
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28.06.2022 19:34 Ответить
Тобто версія кацапів одразу відкидається, адже видно, що у завод прилетіла друга ракета.
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28.06.2022 17:37 Ответить
Бити мерзенних кацапів безжально!
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28.06.2022 19:32 Ответить
Стриляйте макальські потвори чим більше - тим швидше буде кінець вашій недоімперії
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28.06.2022 22:14 Ответить
А ви й далі продовжуйте говорити ворожою мовою, продовжуйте, малороси... Вони вас нищать, а ви, такі "Анасзачьто мижнічіво?".
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29.06.2022 02:38 Ответить
2 ракеты минимум.
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29.06.2022 06:40 Ответить
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу).
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:12 Ответить
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