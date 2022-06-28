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Момент попадания российских ракет в кременчугский ТРЦ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликовали видео с камер наблюдения во время удара по ТРЦ в Кременчуге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более чем 20 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
Читайте: Ракетный удар РФ по Кременчугу: Известно о более чем 20 погибших, 59 человек ранены
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Париж, Берлин, Рим, Вена..., картинка была как у вас, а насрано кацапами и им пофигу, где и сколько нагадить, что в украинской захваченой квартире, что в районе женевского озера..
Европа, быстрее раздупляйтесь..(
Зе треба не попсу по відосікам розказувати, а казати що ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ,
РОЗСЛАБЛЯТИСЬ НЕ НА ЧАСІ. Таке думаю буде і надалі, чим сильніше буде здихати
Кацапія, тим сильніше будуть у неї конвульсії, тому нас ческають тяжкі місяці
2. Тільки один правильно реагував - у білиш штанях.
3. Несмішно, але голуби явно бойові.
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу).
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.