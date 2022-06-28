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Зеленский встретился с Шоном Пенном: Режиссер снимает документальный фильм о войне в Украине и с первого дня вторжения был в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с американским актером и режиссером Шоном Пенном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. Вскоре всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Пенна за поддержку Украины.

Читайте: Актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для ВСУ истребители и системы ПВО
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Топ комментарии
+14
Андрей Елдак ну не на минуту от Боневтика не отходит. В туалет тоже вместе ходят наверное
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28.06.2022 16:29
+11
У главного актера даже костюмчик имеется. И даже пианино в кустах.
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28.06.2022 16:48
+7
Шон Пенн 1961 року народження , тому і виглядає на свій вік !
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28.06.2022 16:45
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Андрей Елдак ну не на минуту от Боневтика не отходит. В туалет тоже вместе ходят наверное
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28.06.2022 16:29 Ответить
Может он автографы собирает 🤣🤣🤣
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28.06.2022 16:45 Ответить
Це мабуть всі вже помітили , в вбиральню на горщик вони теж разом ходять ?
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28.06.2022 20:07 Ответить
Шон Пенн смотрит, и видит, что понимается максимум каждое пятое его слово ....
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28.06.2022 16:31 Ответить
Шон выглядит слегка помятым, мода может такая сейчас на брутальный вид ?
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28.06.2022 16:34 Ответить
Шон Пенн 1961 року народження , тому і виглядає на свій вік !
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28.06.2022 16:45 Ответить
Шон Пенн серьёзное документальное кино снимает, а не дебильноватые видоски. Поэтому и вид у него соответствующий, чувствуется рабочая и психологическая нагрузка, в отличие от рядом сидящего "коллеги" по кинематографу
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28.06.2022 17:29 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
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28.06.2022 18:42 Ответить
цирк
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28.06.2022 16:35 Ответить
Буде тепер знімати кіно як Зєля рятував Україну
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28.06.2022 16:35 Ответить
Блин, 100 баллов.

Украина занимает все больше информационного пространства и выходит из тени российскойимперии
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28.06.2022 16:44 Ответить
У главного актера даже костюмчик имеется. И даже пианино в кустах.
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28.06.2022 16:48 Ответить
Виглядає боневтік , як гівно під лопухом , ну дуже красівенький
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28.06.2022 16:53 Ответить
Это же наконец уровень! Выход в люди
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28.06.2022 16:58 Ответить
Сподіваюсь президент здогадався подарувати йому гребінець.
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28.06.2022 17:02 Ответить
Замечательный комментарий. Вы очень умный, череп не жмет?
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28.06.2022 17:08 Ответить
Цікаво, а Пенн виконав свою обіцянку і розплавив свої " Оскари"?
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28.06.2022 17:14 Ответить
Елдак свою любимую ни на шаг і не на ушко як Болдан.
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28.06.2022 17:33 Ответить
тоже не причесаный как борис..шо за мода..в паликхтмахтерскую сходил бывсего 120 грн..)цырюльня за конавой у голохфастова
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28.06.2022 17:44 Ответить
умница. Подваниваешь на партнёров, всё как завещали в опе
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28.06.2022 18:15 Ответить
А шо делає на зустрічі в кабінете президента ведуча 112 канала ЮЛІЯ ГАЛУШКО ? Яка просить всіх розмовляти російською мовою ?

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28.06.2022 18:48 Ответить
Шон красавчик.
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28.06.2022 23:50 Ответить
 
 