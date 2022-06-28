Нас не интересует, что думает Зеленский, поскольку решение принимает не он, а Вашингтон, - Лавров. ВИДЕО
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Россию не интересует, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать на саммите G20 в Индонезии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это совершенно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решение. Решение принимают в Вашингтоне, к тому же отнюдь не на президентском уровне. Принимают решение известные чиновники в Госдепе, ну и наверняка в администрации президента", - сказал глава МИД страны-оккупанта.
По его словам, Россию не интересует, будет ли президент Украины на площадке саммита G20.
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+54 krot_lub
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+37 Aleks T c3834cab
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Путіна роблять цапом відбувайлом, щоб санкціі не торкнулись вищого керівництва.
А дехто всі 3 роки при владі ліз зі шкіри, щоб зустрітись з ****** і подивитись йому в око.
І війська відводив, і армію послабляв та зменшував, енергію купував, колаборантів та агентів ворожих у владу поприводив…
А кінь йому «наснєінтєрєсуєт»…
Екатерина Сергеевна Винокурова
Дата и место рождения: 1982 г. (возраст 40 лет), Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Супруг: Александр Семёнович Винокуров (в браке с 2007 г.)
Родители: Сергей Викторович Лавров
Образование: Колумбийский университет
оттого діма і запіл, як кажуть істочнікі
Раісся - вперьйод
Вдумайтесь : министр иностранных дел (!), член Совета Безопасности своей страны (!) не знал, что его страна собирается напасть на другую страну !!! Главный дипломат !!! НЕ ЗНАЛ !!! О вступлении своей страны в международный военный конфликт !!!
Так что "чия би корова мичала, а твоя б мовчала". Ну или лошадь в твоём случае . . .