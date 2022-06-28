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Нас не интересует, что думает Зеленский, поскольку решение принимает не он, а Вашингтон, - Лавров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россию не интересует, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать на саммите G20 в Индонезии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это совершенно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решение. Решение принимают в Вашингтоне, к тому же отнюдь не на президентском уровне. Принимают решение известные чиновники в Госдепе, ну и наверняка в администрации президента", - сказал глава МИД страны-оккупанта.

По его словам, Россию не интересует, будет ли президент Украины на площадке саммита G20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Нас нецікавить що говорить кінь педальний і його внучка алкоголічка
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28.06.2022 16:55
+43
Коври в коняки зачотні на задньому фоні)))
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28.06.2022 16:55
+37
А разве сивый мерин что то решает. Он простая пешка.
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28.06.2022 16:56
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Ображений *******. Розумово скривджений хач-*******.
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28.06.2022 17:55 Ответить
...бєрі више дядя...''альфа центавра..а єслі два флакона...то по сєкрєту...діктуєт,****,всє тот же...даа-дааа он...млєчний путь...''...
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28.06.2022 17:52 Ответить
А нам пох что скажут орки
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28.06.2022 17:52 Ответить
А нас,українців не цікавить, що патякає стара ,беззуба, засрана коняка з якої незабаром здеруть зашкарублі копита!!!
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28.06.2022 17:54 Ответить
А він так же прагнув заглянути в очі рашистському фюреру!
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28.06.2022 17:54 Ответить
Армянский свинособачий конь, а ты думаешь, что нам в Украине интересно, что ты там думаешь и как ты считаешь??? Смешные вы лаптеногие…. Один плешивый маленький гитлер с шизофренией и манией вяличия решает а вы 140 млн баранов по щелчку его пальца на правой руке безропотно выполняете…. Рабы….
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28.06.2022 17:56 Ответить
Підтримка Штатів та іншіх держав дуже важлива. Але потрібно читати між рядків, Раша обісралась.
Путіна роблять цапом відбувайлом, щоб санкціі не торкнулись вищого керівництва.
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28.06.2022 18:06 Ответить
Вже давно нікого не цікавить, що так проржав старий кокаїновий жеребець.
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28.06.2022 18:07 Ответить
Да какой из него жеребец? Так, старая, вонючая кляча...
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28.06.2022 18:14 Ответить
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28.06.2022 18:16 Ответить
Россия занимает 55 место в мире по ВВП на душу населения,по минимальной ЗП место за сотню( Мин з п - меньше Украины) , армии, как таковой нет( ядерное оружие - времён 70 годов. Страна деградантов зверолюдей. Генетических мутантов с необратимыми болезнями структуры головного мозга. Да , их язык сейчас уникальный , даже у свинособакоматок - мат. Мат фантастический., не вероятный , убийственный. Вопрос - за какие заслуги Россия вG 20??? Это как нужно бояться зверообезьян и не уважать себя?????Интересно посмотреть как будут жать руку и обниматься с ,, коллегой Путиным,,???потом руку нельзя будет отмыть 100 лет самыми сильными хим средствами.
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28.06.2022 18:18 Ответить
калантар-ов не ян они шифруются как авак -ов самое удивительное что в самой армении их арменинами не щитають а называют коротко и понятно ищаки, типа ублюдоки не конь не осёл.
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28.06.2022 18:27 Ответить
Он воно як…
А дехто всі 3 роки при владі ліз зі шкіри, щоб зустрітись з ****** і подивитись йому в око.
І війська відводив, і армію послабляв та зменшував, енергію купував, колаборантів та агентів ворожих у владу поприводив…
А кінь йому «наснєінтєрєсуєт»…
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28.06.2022 18:30 Ответить
Тисну руку! Обіймаю!
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28.06.2022 20:17 Ответить
Це тобі Деркач повідомив?
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28.06.2022 21:23 Ответить
И кого это ты обнимаешь???
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28.06.2022 21:25 Ответить
На що зони розраховують? Ж 20 не відбудеться якщо туди з"я"виться х.йло.
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28.06.2022 18:32 Ответить
и теперь руснявые скоты ползают на пузе и умоляют снять санкции, потому что какие-то чиновники, даже не президент США, приняли решение навсегда утопить ватную помойку в их собственном дерьме. Вот это уровень! виликаядиржава, блть!
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28.06.2022 18:35 Ответить
Это великой державой, они сами себя считали, а на самом деле, сброд всех уродов.
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28.06.2022 21:29 Ответить
Odin debil tozhe sila, inogda.
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28.06.2022 18:36 Ответить
А може вже досить дебільної толерастії? Там десь поруч і синок алкаша дімона ілюша медведьов тусується...

Екатерина Сергеевна Винокурова
Дата и место рождения: 1982 г. (возраст 40 лет), Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Супруг: Александр Семёнович Винокуров (в браке с 2007 г.)
Родители: Сергей Викторович Лавров
Образование: Колумбийский университет
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28.06.2022 19:07 Ответить
так синок іллюша, ніби, на родіні і вступив у ряди керівної партії...
оттого діма і запіл, як кажуть істочнікі
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28.06.2022 20:27 Ответить
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28.06.2022 19:09 Ответить
Та нуда,про Пороха так не говорили.........
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28.06.2022 19:30 Ответить
Лише уявіть, як ми будемо радіти, коли доцю коняки виженуть з Америки , як вигнали лічінку мєдвєда.
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28.06.2022 19:34 Ответить
А, так это они Вашингтон собрались бомбить. Ну, бог помощь (напомню, что они обещали бомбить центры принятия решений)
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28.06.2022 19:40 Ответить
Там хтось нахвалявся вдарити по центрах прийняття рішень? Де Вашингтон і де Кременчук? Оце так надточна зброя.
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28.06.2022 19:47 Ответить
свиноросією керує палата номер 6, а цього жеребця старого вже на ковбасу та мило пора списать
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28.06.2022 19:58 Ответить
даже лошадку своими бесполезными видосиками ******.
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28.06.2022 20:56 Ответить
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28.06.2022 21:24 Ответить
я крайне серьезная дама воду прямо из крана...
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28.06.2022 21:55 Ответить
У кацапа коври дома радянські, це до того що він кончений 🤣
Раісся - вперьйод
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28.06.2022 22:25 Ответить
Нас не цікавить, що думає путін, оскільки рішення ухвалює не він, а рак мозку
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28.06.2022 22:38 Ответить
кобила -пропідар !
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28.06.2022 22:58 Ответить
А типа ты решения в россии принимаешь - все источники до единого, даже русские, утверждают, что ты ДАЖЕ НЕ ЗНАЛ о принятом путиным решении о нападении на Украину и узнал об этом "по телевизору".

Вдумайтесь : министр иностранных дел (!), член Совета Безопасности своей страны (!) не знал, что его страна собирается напасть на другую страну !!! Главный дипломат !!! НЕ ЗНАЛ !!! О вступлении своей страны в международный военный конфликт !!!

Так что "чия би корова мичала, а твоя б мовчала". Ну или лошадь в твоём случае . . .
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28.06.2022 23:38 Ответить
А украинцам пох*й что говорит эта старая кремлевская собака...
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28.06.2022 23:45 Ответить
дайте конячке овса !!!
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29.06.2022 00:13 Ответить
На жаль, не всі рішення приймаються у Вашингтоні. Уже давно позбулись кротів у владі на чолі з клованом.
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29.06.2022 00:35 Ответить
У "лошади" ----- епілепсія)))
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29.06.2022 01:58 Ответить
решение по тебе лошадь приняли в вашингтоне... жди
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29.06.2022 03:12 Ответить
***** засцыт туда ехать
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29.06.2022 08:53 Ответить
О "гаранти" територіальної цілісності україни заблєяли.
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29.06.2022 09:05 Ответить
как же ******* эта старая кобыла!
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29.06.2022 09:18 Ответить
Мне интересно, если они считают, что США управляет Украиной и США враг номер первый, почему не воюют с американцами?
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11.10.2022 20:34 Ответить
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