Женщины из Бурятии просят вернуть мужей, отправленных на войну в Украину: "Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Жены военнослужащих Пятой отдельной танковой Тацинской бригады, которые сейчас находятся в Украине, записали видеообращение к главе региона Алексею Цыденову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер "Люди Байкала".
По словам женщин, в январе 2022 года бригаду отправили на учебу в Беларусь, а в конце февраля – в Украину.
"Военнослужащие истощены морально и физически, у всех контузия легкой или средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находятся в полевых условиях, у многих - простудные заболевания, им требуется медицинское обследование ввиду продолжительного нахождения в тяжелых военных условиях. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года", - говорят женщины.
Они просят власти Бурятии способствовать замене их мужчин военными из той же танковой бригады, которые еще не были в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забу жіноче споднє,й використані затички
Упакуємо, пришлемо...
А потом что они скажут ?
Не на території України, бо Україна не ваша територія! Украіїна - це країна,
По-друге:
Ви вдови!
На коленях должны стоять и бить челобитную, холуи 😞
Пооокааа письмо по почте дойдёт, пока его МОЖЕТ БЫТЬ рассмотрят...
И долбо#бы извечные,
Сирые мы и убогие,
Горести гложут нас многие.
Мы в своем горе, злосчастии,
Просим хурал об участии,
Пишем начальству Бурятии,
Просим вернуть муже-братию.
рюзкеме глязяма ухзкеме..
БЕГОМ РОЖАТЬ СМЕНУ ДЛЯ ВАШИХ УТОМЛЕННЫХ МУЖИКОВ!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
А на вигляд *******, цивілізовані люди ...
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
главное "в строю"
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ПРИЇЖДЖАЙ І ШУКАЙ! Я ЛОПАТУ ДАМ!"