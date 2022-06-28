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Еще одна российская ракета 27 июня попала в частное предприятие в Кременчуге. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Одна из двух ракет, которые 27 июня российская армия выпустила по Кременчугу в Полтавской области, попала на территорию завода.

Об этом сообщил Суспільному председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко, передает Цензор.НЕТ.

Из-за попадания российской ракеты частично разрушена инфраструктура Кременчугского завода дорожных машин (Кредмаш). Это частное учреждение. Среди работников раненых нет, рассказал председатель.

Разбито, в частности, здание, а на территории завода осталась воронка от взрыва. Николай Данилейко Суспільному сообщил, что с 1989 года завод не выпускал военную технику и запчасти.

Смотрите: Версия Минобороны России по удару по Кременчугу оказалась очередным фейком, - Necro Mancer‏. ФОТО

Еще одна российская ракета 27 июня попала в частное предприятие в Кременчуге 01
Еще одна российская ракета 27 июня попала в частное предприятие в Кременчуге 02

"Кременчугский завод дорожных машин ("Кредмаш")" – это производитель асфальтосмесительных установок и запчастей. Первые такие изделия начали производить в 1949 году, за это время выпустили более 21 тысячи смесителей асфальтобетона, говорится на официальном сайте предприятия.

Его основали в 1870 году, там производились сельскохозяйственные машины – конные приводы, молотилки, соломорезки и запасные части к ним.

Также смотрите: Момент попадания российских ракет в кременчугский ТРЦ. ВИДЕО

Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+11
Це виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Це та зброя на яку витрачали кошти при прихованій підготовці до війни.
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28.06.2022 17:41
+10
Просили без уточнений
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28.06.2022 17:34
+9
шапку из фольги сними, они беспилотниками и спутниками смотрят, если надо, какие фото на Цензоре?
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28.06.2022 17:51
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Просили без уточнений
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28.06.2022 17:34 Ответить
Це от зеленского йому можна,це напевне той завод де західна зброя по словам кацапів знищена
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28.06.2022 17:36 Ответить
Це виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Це та зброя на яку витрачали кошти при прихованій підготовці до війни.
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28.06.2022 17:41 Ответить
Навіщо ці фото, якщо це не звіт про якість нанесеного удару?
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28.06.2022 17:38 Ответить
нафіга виложили цю інфу ..алє ...При совкі тут секретне КБ було де розробляли БТР ..Хоть це всі заперечують ..І тепер через дві неділі будуть знову сюди прильоти ось побачите ..А Данілов розповіда що третя ракета попала на стадіон Кремінь ..
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28.06.2022 17:38 Ответить
Было 2 ракеты (по крайней мере я толко 2 раза подпрыгнул с диваном вместе)
Да и на видео с міського саду четко видно 2 прилёта
По поводу стадиона скорее всего пи#деж типа запутаем врага! Но, видимо решили не позориться. Сегодня о стадионе никто не говорит)
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28.06.2022 18:13 Ответить
стадион за забором завода
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28.06.2022 22:17 Ответить
Завод от стадиона в > 500 метрах! Их ращделяет пруд міського саду. Это очень легко проверить если вы знаете, что такое гугл-карты.

Зачем говорить если не знаете! Можно сесть в лужу)
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28.06.2022 23:17 Ответить
цензор видаліть статтю ..вони завтра по цим фото скоректують і вдарять ..видаляйте я сказав ..цензорви наражаєте Кременчук на небезпеку цим фото
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28.06.2022 17:40 Ответить
шапку из фольги сними, они беспилотниками и спутниками смотрят, если надо, какие фото на Цензоре?
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28.06.2022 17:51 Ответить
Так москалі і не приховують, що цілилися саме в цей завод... Бо вважають його танкоремонтним. Завод розфігачили, що тут коригувати?
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28.06.2022 17:56 Ответить
І це все буде доти,поки не поставлять в Україну з десяток(для початку) **томогавків** і **петріот**, і відразу все стане на своє місце,а якщо з першого разу не зрозуміють,то впереджувальний удар по Курську або Воронежу,тоді на всі 100% дойде,а так ,як в школі 10-ти класник знущається над першокласником і довго тому чекати,поки виросте і дасть здачу,ЯКЩО ДОЖИВЕ!!!!!
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28.06.2022 19:25 Ответить
"десяток" патріотів то 10 міліардів долларів!! ти б довірив Зеленському, скажи?
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28.06.2022 19:45 Ответить
Я впевненний на всі 10000000000000%,що дають НАРОДУ УКРАЇНИ,а не Зе,йому і трьох лінійку не дали-б.
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28.06.2022 22:56 Ответить
Я думаю, НАТО должни давать Украине по больше ракет большой дальности и современное ПВО и ПРО,потому что война идёт между Варварами цивилизованным миром.Руководит войной военные преступники типа Путин,шойгу, лавров итд
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28.06.2022 19:45 Ответить
Олег Шарп, блогер: "приказ направить ракеты на Кременчуг мог исполнить российский генерал Тимур Трубиенко, командующий наступлением оккупационных войск на восточном направлении. В звании генерал-майора.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
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28.06.2022 20:28 Ответить
А чому не говориться про те що Кредмаш працював на російську промисловість?! А зараз закритий саме черезз санкції і немоливість торгувати з московію. Ганьба!
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28.06.2022 21:34 Ответить
сатанисты специально выбирают объекты обстрела там где большое количество людей, чтобы было больше жертв.
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28.06.2022 22:20 Ответить
Тактика латентных рабсейских террористов, как и всю историю их криминальной группировки.
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28.06.2022 22:27 Ответить
ну да, рядом с тем ТЦ.
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29.06.2022 06:26 Ответить
 
 