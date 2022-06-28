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НАТО (8939) Турция (3231) Финляндия (772) членство в НАТО (1215) Швеция (885)

Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели основательную встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на Мадридском саммите на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Подробные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы в течение следующих двух дней", — говорится в сообщении администрации президента Финляндии Сауле Ниинисте.

"Завтра лидеры альянса примут решение пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО и стать членом НАТО. После этого саммита Финляндия и Швеция станут приглашенными странами. Затем во всех столицах пройдет процесс ратификации", – сообщил генсек НАТО Столтенберг. По его словам, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу "произойдет".

Также читайте: Единственным гарантом безопасности в Европе является НАТО. С Украиной Альянс будет гораздо эффективнее, - Порошенко

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокировала Турция. Анкара имела ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвинила их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическим.
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Топ комментарии
+35
Браво!!! Нато фактически в санкт петербурге.
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28.06.2022 21:50
+33
Ну все. Всі завдання "аперації" досягнуті. ***** може вішатися.
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28.06.2022 21:49
+31
От що значить Байден животрящий!
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28.06.2022 21:48
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От що значить Байден животрящий!
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28.06.2022 21:48 Ответить
Спецобосрация проходит успешно, в строгом соответствии с зараннее установленым планом, по графику...
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28.06.2022 22:20 Ответить
Може для фінів та шведів він і "животворящій"... Та не ідеалізуйте сонного Джо щодо його ставлення до України😏 Зараз між його радниками точиться гарячий диспут на тему: а чи варто й надалі інтенсивно підтримувати Україну у світлі того що вона на думку деяких з його радників "не зможе встановити контроль над тими територіями що були підконтрольні їй до 24.02.22"🙄 І Байден поки чомусь не пристав на бік прибічників швидкого військового підкріплення України🤔 Він чомусь вагається і дуже прислухається до протухлої *********** консерви у своєму оточенні - під@р@са саллівана🤬 Єдина наша надія і сподівання - це збереження і укріплення двопартійної підтримки України у Конгресі та Сенаті США, які можуть РЕАЛЬНО надати "животворну" допомогу Україні щоб ми таки чимскоріш добили рашистську потвору і перемогли!
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28.06.2022 23:10 Ответить
Не розганяйте зраду. Зброя йде в Україну. Але це зброя високоінтелектуальна. Тому треба час на навчання. Для ефективного використання її з нашої сторони необхідна низка заходів, щоб її не розбили орки в перший же день боїв
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29.06.2022 06:39 Ответить
Дотисли султана торгаша нарешті, ну порадуємось за фінів і шведів... а у нас своя доля
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28.06.2022 21:49 Ответить
Я не здивуюся, якщо на цьому саміті оголосять про вступ ну десь в вересні-жовтні цього року
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28.06.2022 22:43 Ответить
Paul Foxen:...Неуч ты, это Султан добился чтобы они признали РПК террористами, а РПК это друзья тех кто сегодня бомбит и убивает украинцев.....
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29.06.2022 00:41 Ответить
Ну все. Всі завдання "аперації" досягнуті. ***** може вішатися.
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28.06.2022 21:49 Ответить
та если бы. будет пытаться воссоздавать Союз. Беларусь будет присоединять в ближайшие месяцы
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28.06.2022 22:32 Ответить
Чекаємо десь у бункері під Уралом жалюгідного писку... а потім сухого холодного одиночного пострілу з ТТ.
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28.06.2022 22:57 Ответить
***** сцикун. Він через боязнь за своє життя може знищити половину свого оточення, поклавши провину на них за невдачі (за зраду, як сталін). А щоб сам себе, та ніколи не дочекаєтесь
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29.06.2022 06:47 Ответить
Браво!!! Нато фактически в санкт петербурге.
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28.06.2022 21:50 Ответить
в Ниенштадте
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28.06.2022 21:57 Ответить
ну і добре. Молодець Ердоган що перестав нєрви людям мотати і вчинив як мудрий чоловік
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28.06.2022 21:51 Ответить
esho ne vse - nado dozhati shtoby k sankcijam prisoedenilsa....togda bude molodec
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28.06.2022 21:59 Ответить
... и ничего здесь, товарищи, к сожалению, не поделаешь.
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28.06.2022 21:51 Ответить
НАТО заняло своими "манатками" еще пару комнат на этаже с Россией...
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28.06.2022 21:52 Ответить
рАисся на подвале
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28.06.2022 21:58 Ответить
У параши.
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28.06.2022 22:24 Ответить
Та на якому поверсі? Там пьотр1 "вікно" у стіні прорубав, через яке кацапи лізли й лізли. Зараз ту диру врешті-решт закривають та й по всьому
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28.06.2022 22:06 Ответить
Гратку нову поставили

Проти щурів і тарганів

Олівцем помалювати

І мишоловка Сувальська... Про всяк випадок
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28.06.2022 23:00 Ответить
а за фінів і шведів справді радісно. ...І заздрісно. Вони щасливіші за нас. Але нічо, ми своє щастя ще впіймаємо
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28.06.2022 21:53 Ответить
Шведи може і щасливіші, а от фіни пройшли якраз практично наш шлях. У 1938 так само у їхню війну з СРСР не втручалися західні країни, тепер вони отримали такі потрібні тоді гарантії.
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28.06.2022 22:02 Ответить
У карлика в бункере диарея в тяжёлой форме от таких новостей.
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28.06.2022 21:55 Ответить
Що там на Олімпі за балаган, то не могли узгодити, то шантаж, то ще щось! Договорняки, всюди! Знати все нам на дні не можна.
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28.06.2022 21:57 Ответить
Значіть скоро почнеться, білорашка от от зникне.
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28.06.2022 22:01 Ответить
***** так боявся розширення НАТО, що аж дві країни загнав у цей блок. Рашистські пропагандони на усіх каналах варлують як ********* усіх переграв, тепер блок НАТО буде змушений тримати ракети під самим Пітером. Чергова "перемога" *********а.
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28.06.2022 22:01 Ответить
Вони з самого початку сказали що «їх це не хвилює». Розуміли, що не можуть нічого з цим вже вдіяти і прикусили язика.
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28.06.2022 22:03 Ответить
Неправда.

"Міністерство закордонних справ РФ погрожує Фінляндії через членство в НАТО

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сусідню країну чекає "сюрприз" у відповідь на приєднання до Альянсу.

Причому, згідно із заявою Захарової, така відповідь матиме військовий характер.

"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."

https://espreso.tv/rosiya-pidgotuvala-syurpriz-u-vidpovid-na-vstup-finlyandii-do-nato
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28.06.2022 22:58 Ответить
Кацапи натякають, що перекинуть дерев'яні танки з білоруського кордону на кордон з Фінляндією.
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28.06.2022 23:39 Ответить
Правда, змирились.Ви ж навели цитату, уважно читайте:

"... рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."
Це пуйло надуває щоки, що він буде реагувати потім, після вступу. Це відмазка для свого плебсу
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29.06.2022 06:57 Ответить
Зачем им в НАТО? У них есть отличные дороги, пусть защищаются бросая асфальт.
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28.06.2022 22:02 Ответить
Ти переплутав методички, бовдуре!
Їм ти повинен писати про "сюрприз"...
... на фінських пабліках.
Сумно, правда?
... П'єш?...
Таваріщ майор тобі не заплатить за цей пост
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28.06.2022 23:04 Ответить
Не понимаю вашего возмущения. Почему Финлянидия многие годы, вместо танков, истребителей, ПКР и ОТР строила дороги? Или они не знали, что у них @банутый сосед? И да почему теперь говноеды не вопят Финляндии - бросайтесь асфальтом гы-гы-гы?
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28.06.2022 23:34 Ответить
Військовий бюджет біля 4 млрд. ******* танки (200), літаки, артилерія. Ракетні системи США, яких навіть немає у країн НАТО. А дороги для того, щоб зручніше було знищувати колони орків. Бо вліво, вправо - болото
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29.06.2022 07:18 Ответить
В качестве контрольного выстрела завтра Швеция и Финляндия объявят об открытии американских биолабораторий...)
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28.06.2022 22:06 Ответить
Вкотре злили курдів
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28.06.2022 22:06 Ответить
Така в них доля. В на на жаль не набагато краща але краща.
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28.06.2022 22:44 Ответить
Історія не закінчується на Мадридському самміті. В курдів ще будуть історичні шанси. Треба розвиватися, як нації. Мабуть, обрати інший шлях здобуття незалежності. Часу достатньо.
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29.06.2022 03:36 Ответить
Требую прямую трансляцию из крысиной норы!
Имею право видеть как плешивую мартышку пучит и корежит от таких новостей!
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28.06.2022 22:07 Ответить
от кацапчуки завиють-
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28.06.2022 22:08 Ответить
Якщо це станеться, то це прорив братці. Ви навіть не уявляєте яка геополітична ***** рашці вимальовується.
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28.06.2022 22:08 Ответить
Справжній прорив буде в жовтні в Китаї на з'їзді компартії, коли замість Сі поставлять нового прозахідного керманича... Це буде остаточна крапка
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28.06.2022 22:18 Ответить
А Ви впевнені що Сі змістять?І що новий "головуючий" буде прозахідний?Іди там розбери що в тих китайців в голові...
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28.06.2022 22:57 Ответить
Зроблять Швецію!
Яку-таку Швецію?

Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу їбе - інтєрєєсно! (с) Лесь Подерв'янський
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28.06.2022 22:20 Ответить
***** знову всіх переграв і отримав отвір від бублика та декілька тисяч км спільного кордону з НАТО.
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28.06.2022 22:10 Ответить
Пыхтели от расширения НАТО на Восток, а оно расширилось с Севера Стратег конечно в Х...ляндии еще тот
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28.06.2022 22:13 Ответить
Ох кацапов рвёт щас… Я уже поиздевался) А вы, шановне панство?
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28.06.2022 22:15 Ответить
Ооо, представляю истерики симонян и прочей швали
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28.06.2022 22:16 Ответить
Починає тихо грати ABBA (c)...
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28.06.2022 22:18 Ответить
Ну так. АВВА ще в 74 році передбачили "Ватерлоо" для мордору.
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29.06.2022 00:05 Ответить
Я не про це, це з Леся Подервянського, там типу це натяк на шведський сєкс, груповуху...
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29.06.2022 08:50 Ответить
И нам дарят три ударных беспилотника с комплектом ракет. Походу ***** и турков задрал вкрай
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28.06.2022 22:23 Ответить
Сдохни уже, **** и иуда Параша! Яшасын Украина! Смерть ворогам!
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28.06.2022 22:25 Ответить
Так що Раша "Нравится не нравится терпи моя красавица " ВВ Пуйло, ха ха ха
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28.06.2022 22:26 Ответить
Слава Богу!
Чи Алаху...
Загалом - Слава тому хто вклав розумну думку в потрібні голови!
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28.06.2022 22:32 Ответить
И Украина будет в НАТО

кацапы,мыльте попку.
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28.06.2022 22:35 Ответить
***** дал добро, не даром димон говорил недавно что ихние вступление не нисет загрозі
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28.06.2022 22:42 Ответить
Ой, не смішіть! Хто він такий, цей тупий недоносок, щоб давати чи не давати? Рашка змирилась і каже, що потім буде реагувати, якщо Фінляндія буде неправильно себе поводити в ал'янсі. Одним словом, обісрались
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29.06.2022 07:25 Ответить
це лише малесеньки квіточки - а ягодки будуть далі, коли у Польщі розмістять Першінгі з, носії ЯЗ
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28.06.2022 22:43 Ответить
.. А може в Польщу ще й Мустанги часів другої світової ..чи DC-3 поставять? Першинги тільки у музеях вже тільки залишилися.)))) Як же Ви у часі затрималися..)))
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28.06.2022 23:10 Ответить
А кацапам що є ті Першінги що немає.Вони ж всі збираються разом з пу у ....))
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28.06.2022 23:10 Ответить
Это довесок к трем бесплатным барйактарам. Спасибо, эфенди!
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28.06.2022 23:17 Ответить
это не Украину годами десятилетия за нос водить.... Не понимаю восторгов всех тут. Их взяли - нас нет.
путину плевать на швецию с финляндией, в НАТО они или нет.
Эрдоган отказался от своих требований по курдам? или курдов слили?
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29.06.2022 01:54 Ответить
путин локти кусает
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29.06.2022 03:40 Ответить
А потім Фінляндія зможе повернути і незаконно анексовані території ЕСЕРЕСЕРОМ в 1938-1939 роках, після розвалу рашки. Імперії розпадаються, рашка остання
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29.06.2022 07:03 Ответить
рад за нормальные страны!
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29.06.2022 09:05 Ответить
 
 