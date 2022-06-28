Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели основательную встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на Мадридском саммите на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Подробные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы в течение следующих двух дней", — говорится в сообщении администрации президента Финляндии Сауле Ниинисте.
"Завтра лидеры альянса примут решение пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО и стать членом НАТО. После этого саммита Финляндия и Швеция станут приглашенными странами. Затем во всех столицах пройдет процесс ратификации", – сообщил генсек НАТО Столтенберг. По его словам, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу "произойдет".
Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокировала Турция. Анкара имела ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвинила их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическим.
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"Міністерство закордонних справ РФ погрожує Фінляндії через членство в НАТО
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сусідню країну чекає "сюрприз" у відповідь на приєднання до Альянсу.
Причому, згідно із заявою Захарової, така відповідь матиме військовий характер.
"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."
https://espreso.tv/rosiya-pidgotuvala-syurpriz-u-vidpovid-na-vstup-finlyandii-do-nato
"... рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."
Це пуйло надуває щоки, що він буде реагувати потім, після вступу. Це відмазка для свого плебсу
Їм ти повинен писати про "сюрприз"...
... на фінських пабліках.
Сумно, правда?
... П'єш?...
Таваріщ майор тобі не заплатить за цей пост
Имею право видеть как плешивую мартышку пучит и корежит от таких новостей!
Яку-таку Швецію?
Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу їбе - інтєрєєсно! (с) Лесь Подерв'янський
Чи Алаху...
Загалом - Слава тому хто вклав розумну думку в потрібні голови!
кацапы,мыльте попку.
путину плевать на швецию с финляндией, в НАТО они или нет.
Эрдоган отказался от своих требований по курдам? или курдов слили?