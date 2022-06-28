Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО

Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели основательную встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на Мадридском саммите на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Подробные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы в течение следующих двух дней", — говорится в сообщении администрации президента Финляндии Сауле Ниинисте.

"Завтра лидеры альянса примут решение пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО и стать членом НАТО. После этого саммита Финляндия и Швеция станут приглашенными странами. Затем во всех столицах пройдет процесс ратификации", – сообщил генсек НАТО Столтенберг. По его словам, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу "произойдет".

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Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, но их рассмотрение блокировала Турция. Анкара имела ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвинила их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическим.