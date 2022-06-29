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Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по торговому центру АМSTOR в Кременчуге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Один з найбільш ідіотських висерів, що я побачив сьогодні
Розумово, що тоді ніщо не заважа будувати в тому числі дороги ...
А в Україні з 2014 жодного дня постріли звіти не припинялися . Крим окупований й до 24 лютого половина Донбасу ... ось я й питаю , нахера той асфальт був потрібен .
Відповідь єдина -- що танкам орків було зручнійше просуватися від Чонгара на Херсон и Маріупіль й з Гомеля до Ірпеня !!!
І ще чітко видно, що ця херня-22 без вибухівки
В ТЦ пожежа почалася від вибухової хвилі і уламків.
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Во "доцент" даёт.
В українській мові по відношенню до кацапні пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна. Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Я за Зе не голосував і на наступних виборах голосувати за нього не буду. Але й за того, кого просуває ця група неадекватних людей також не буду.
От дебіли, їм про винуватців трагедії, а їм все порох в морду сцить. Ну не буде в нас миру і перемоги, поки маємо всіляких зель з арахаміями і єрмаками продажними. До речі, бєнядіктова справу "плівок деркача" вже закрила, бо деркач виявляється (о диво!) феесбешний агент, а чи до "показів медведчука" матеріали долучить? Не в курсі, придурку?
Я все що ти пишеш знаю не гірше ніж ти. І за Зе не голосував. І пишу не для тебе, бо твої мозги не вправити. Там методичка тільки працює. А для інших читачів. Про те що ти пишеш треба писати і багато пишеться. Але тема злочину кацапні і про це, в першу чергу треба писати. Скажем так, що як мінімум 75% про злочини кацапні, а 25% про тих хто не забезпечував обороноздатність країни і шкодив їй. А тут все навпаки. Невже не зрозуміло просте?
Те що ми зараз дійшли до клоуна олігарха винні не стільки виборці, а всі минулі президенти і політики за наші 30 років.
Вони повинні були вчити виборців правильно голосувати. Бо людина є такою, чим начинили її голову. І хто заважав й минулому президенту вчити виборців 5 років. І до того, як він став президентом у нього був рупором 5 канал. І в політиці він дуже давно. Щось він якось не те робив і говорив і не так вчив, раз народ, більшість яких патріоти України, так проголосували проти нього і за клоуна олігарха.
Все, я закінчив і в ці коментарі й заходити не буду. Мене твої висери не цікавлять.
А в першому за ЗЕ-нелоха проголосували лише 32% .
Так буває , коли попередня влада була хотячим "конфліктом інтересів" й саме ці "попередники" й відродили таке явище як "Мертветчук" й уся цю зграю ригоблювотини !
Бігуса й досі ніхто не зміз спростувати , та й як ті плівки можно спростувати ?!
В Україні 2 презідентских терміна після кучмонської темряви жодна дупа з Банкової не заслужила . Навіть Ющенко , який був крайщим за Пєтю .
Хоча й Пєтя був не найгіршим , а навіть крайщим за ЗЕ-бобіка до 24 лютого ...
Але зкидання з Банкової це одне з найвисших досягнень української демократії й ЗЕ був , так , потрібен , щоб переконатися , що усякі Гетьманцеви й Кілі Котлети це вже край але є ще Безугла й Єрмак -- це вже за країм здорового глузду .
Але й ЗЕ не гірший -- після Ібуковича й гірше не може бути ! Бо й Ющ , й Пєтя , й Зєля це ліки для мизків українських виборців , а Ібукович це отруя . Його захоплення Банкової це єдине джерело захоплення Криму , Донбасу , такої кількості загублених українських душ , поламаних долей цілого покоління !
І зверніть увагу: навіть попри сильну вибухову хвилю відео не пропало і не самовидалилося як це буває у слідчих чи в судах.
Крім того, ТЦ довгий, то в дальніх місцях від попадання однієї ракети можливо що пляшки можуть стояти.