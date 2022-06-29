РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12739 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
3 025 28
война (46795) Зеленский (16549)

За акт государственного терроризма Россия будет отвечать на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на этот вечер (28.06. - ред.)общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, – уже 2811. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей.

Одно из таких доказательств – в видео. Чтобы никто не смел обманывать ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.

Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Зеленский опубликовал видео попадания российской крылатой ракеты по ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Официальному должностному лицу стоит поменьше высказывать угроз, которые не выполняются. Этим он нивелирует значимость не только своего поста но и государственных институций.
показать весь комментарий
29.06.2022 00:27
+10
А як же "просто перестать стрелять", "сойтись где-то посередине" та "просто посидеть вместе"?

А якщо ***** Коломою бабла відвалить?
показать весь комментарий
29.06.2022 00:25
+9
Він вже давно поклав той орган, яким грає на роялі на державні інститути, причому показово на втіху зелебобіки і на радість запарєбріку
показать весь комментарий
29.06.2022 00:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молчу.............
показать весь комментарий
29.06.2022 00:25 Ответить
А як же "просто перестать стрелять", "сойтись где-то посередине" та "просто посидеть вместе"?

А якщо ***** Коломою бабла відвалить?
показать весь комментарий
29.06.2022 00:25 Ответить
Официальному должностному лицу стоит поменьше высказывать угроз, которые не выполняются. Этим он нивелирует значимость не только своего поста но и государственных институций.
показать весь комментарий
29.06.2022 00:27 Ответить
Вірно, треба - "Тисну руку! Обіймаю"!
показать весь комментарий
29.06.2022 00:36 Ответить
Ну це сказав представник фсб
показать весь комментарий
29.06.2022 07:38 Ответить
Деркач, якого пригрів зеля.
ПС. Оновлюй методички
показать весь комментарий
29.06.2022 07:40 Ответить
Він вже давно поклав той орган, яким грає на роялі на державні інститути, причому показово на втіху зелебобіки і на радість запарєбріку
показать весь комментарий
29.06.2022 00:36 Ответить
Чому б це? Ще й стільки лайків.

Ні я згідний що краще діяти чим просто говорити, і одночасна смерть десятків тисяч росіян без зрозумілих причин та заяв сказала б більше чим треба.

Але він ж нічого небезпечного що могло б нашкодити країні не сказав. Просто констатував факт.
показать весь комментарий
29.06.2022 05:42 Ответить
Попробую вам помочь) Не все люди думают так как вы, примите это)
показать весь комментарий
29.06.2022 13:40 Ответить
Кстати, какой дебил пригласил ***** на G20? Теперь пытаются отмазаться, но ***** радостно всеми зубами вцепилось в "приглашение". Они там вообще рехнулись - террориста приглашать?
показать весь комментарий
29.06.2022 00:39 Ответить
Лютий зашквар буде в того індонезійця)
показать весь комментарий
29.06.2022 01:07 Ответить
Це Президент Індонезії такий "розумний," цього року засідання G 20 пройде в Індонезії і хрін йому що зробиш.
показать весь комментарий
29.06.2022 05:54 Ответить
1.запрошення було надіслане ще в січні. Тепер Відодо не знає, як його відкликати, щоб не зірвати самміт.
2.Політологи прогнозують, що ***** захоче толкати речугу з бункеру, на саміт живцем не полетить.
показать весь комментарий
29.06.2022 08:06 Ответить
штампує відосики кожний день. Тебе ж попереджували поважні люди, що буде вторгнення, а ти що відповідав? Не треба нагнітати паніку? Не хотілося грошики втрачати? (Поздно піть Боржомі, когда почкі отвалілісь)
показать весь комментарий
29.06.2022 01:11 Ответить
Боржомі п'є Зеленський, а нирки відвалюються в українського народу.
показать весь комментарий
29.06.2022 05:55 Ответить
Зеленский заставил весь СБ ООН встать и почтить память убитьіх террористом - РФ украинских женщин и детей ! Представителей страньі - террориста президент Украиньі попросил не вставать.
Такого в истории ООН еще не бьіло !
показать весь комментарий
29.06.2022 01:20 Ответить
шо прям заставив? ух як лизнув... То встати "заставив", а кацапів "попросив" тобі черепок не тисне ?)))
показать весь комментарий
29.06.2022 01:32 Ответить
А має відповісти ліквідацією Москви та стратою всіх путінців.

Ставиться приховано питання чи вони проти спеціальної операції і всіх хто каже що "За" страчується.
показать весь комментарий
29.06.2022 05:38 Ответить
це ж президент хаи балакає хто ж иого посаде
показать весь комментарий
29.06.2022 08:43 Ответить
За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково - в трибуналі", - сказав Зеленський. Для того ,щоб Україну зробити полем бою,"зе" , по вказівці рашиста дороги засвальтував,за гроші українців, але не купив зброї для їх захисту від рашистського кровопивці.
показать весь комментарий
29.06.2022 10:06 Ответить
Оманський кнур -бєнякаламой,докерувався ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
показать весь комментарий
29.06.2022 10:52 Ответить
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
показать весь комментарий
29.06.2022 11:41 Ответить
Як на мене, країна, що не спровоковано першою вдерлася на територію іншої держави (не кажучи вже про атаку цивільних об'єктів), тим самим самостійно де-факто відмовилася від дотримання міжнародного гуманітарного права і що до неї самої. Тому моральним і юридично справедливим буде повне знищення такого агресора в будь-який спосіб. Тому, наприклад, особисто я з розумінням ставлюся до американських ударів по Хіросімі та Нагасакі, бо перед тим був Перл-Харбор.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:26 Ответить
Росія має відповісти не лише на полі бою, а взагалі просто відповісти..., бо за злочини російської влади несуть відповідальність російське суспільство взагалі і кожен російський громадянин зокрема.
А Україна має вживати заходи по максимальній дегуманізації росіян у свідомості світової спільноти. І не лише поширенням інформації про жахливі злочини росіян (хоча і це має не припинятися). Але ми весь час повторюємо, що в нас класні програмісти, але де, наприклад, розробка гри типу "Хітмена", в якій вбити треба Путіна, Лаврова, Шойгу, Мєдвєдєва; де стратегії, в яких знищується РФ, в т.ч. і з допомогою ядерної зброї тощо? І такі ігри треба поширювати через інтернет навіть безкоштовно (в т.ч. щоб обійти цензурні обмеження). Де серіали (і навіть фільми з залученням кінозірок), в яких росіяни (маю на увазі не національність, а політичне громадянство) показуються виключно негідниками, збоченцями та особами, які викликають презирство, і врешті-решт отримують заслужене покарання, скиглячи про помилування. Русофобія і повне несприйняття росіян на побутовому рівні має перестати бути вигадкою кремлівських пропагандистів, а стати дійсністю принаймні в Західних суспільствах та країнах, які орієнтуються на Захід. Бо країна, яка наважилася розпочати в 21-му столітті велику війну, що має "гарну" перспективу перерости у світову, просто має зникнути з карти світу, її територія має бути передана під управління ООН, а природні багатства розділені між тими об'єднаними націями, які долучаться до знищення держави, яка начхала на існуючий світопорядок.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:08 Ответить
Arkady Babchenko

Это другое



View all 2 images on Patreon

В ноябре две тысячи семнадцатого, при проклятых барыгах, СБУ запретила актеру Добронравову въезд в Украину за посещение Крыма.

Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение.

В апреле две тысячи девятнадцатого Владимир Зеленский пришел к власти.

В июне две тысячи девятнадцатого по поводу этого черта позвонили Баканову. И СБУ сняла актеру Добронравову запрет на въезд в Украину.

Появился седьмой сезон сватов. Премьера в России состоялась в декабре две тысячи двадцать первого.

В июне две тысячи двадцать второго актер Добронравов посещает в Самаре военный госпиталь, где лечатся убийцы украинцев. Смеется и шутит.

НАТО не закрыло нам небо, ага.

Доброе утро.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:13 Ответить
"Росія буде відповідати. На полі бою в Україні "
Тобто, зіц-гєнєралісімус Зєлупа відверто запрошує російську армію в Україну. Щойно генерал Кривонос сказав, що Зєлупа, як верховний головнокомандувач, дуже сцить віддати наказ вдарити по скупченню росйських військ на теріторії Бєларусі, де наразі відбувається накопичення сил ворога для вельми вирогідного наступу на Київ/Волинь вже у недалекому майбутньому.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:22 Ответить
Удари мають завдаватися на випередження по будь-якому скупченню супротивника -- це альфа і омега військової тактики і стратегії, яким вчать у військових вишах. І після 24 лютого має бути байдуже де-таке скупчення відбувається в Білорусі, Росії чи Придністров'ї, бо війна вже почалася і почала її зовсім не Україна (що б Україна тепер не вчиняла). До речі, в Придністров'ї знаходяться не маленькі запаси ***********, які були б не зайвими для ВСУ -- якщо б я був президентом, то це була б головна тема для обговорення позавчора з пані Санду (зважаючи на формально-юридичну приналежність Придністров'я Молдові), з максимально переконливими для неї аргументами.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:36 Ответить
 
 