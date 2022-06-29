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Россияне уничтожили детский сад №117 в Мариуполе. Его посещали около 300 детей, - горсовет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Здание дошкольного учебного заведения уничтожено до основания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"Лишь два года назад учреждение в микрорайоне "Черемушки" было полностью обновлено. Новая уютная детская комната с комфортабельной мебелью, современный музыкальный зал и интерактивные зоны. Таким маленькие мариупольцы и их родители помнят детский сад.

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Теперь здание полностью уничтожено. Для оккупантов нет ничего святого – они готовы стрелять прямо по детям. И они продолжают это делать. Недавнее попадание ракетой в киевский детсад подтверждает, что Россия является террористическим государством, устраивающим настоящий геноцид. Мир должен дать оценку этим действиям и помочь Украине победить зло", - говорится в сообщении.
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Будівлі побудують нові,а ось життя людей....
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29.06.2022 09:24 Ответить
До чого це ниття? Воно ні на що не впливає. До речі,там навколо дитсадка ще й місто знищене.
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29.06.2022 09:30 Ответить
Это не нытье, это тысячи мертвых мариупольцев и акт преступления проти в человечности плешивого кацапского фюрера.
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29.06.2022 11:03 Ответить
Агресор робить те що хоче ,бо вважає ці землі своїми,як казав путін-***** росія там де російська мова.Носії російської мови є магнітом "русского мира" те, що сталося з маріком "черемушками" сходом та півднем країни це наслідки цього.Ви ж самі бачили перше, що робить окупант це змінює таблички та всі написи виключно на російську мову і так відбувається 300 років.Тому робіть висновки.


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29.06.2022 09:36 Ответить
какой детский сад? Рашисты уничтожали сам город
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29.06.2022 09:40 Ответить
С боку от детсаада,9 ти этажка родиделей моей жены, ул. Новороссийская, 18. 25 марта,. последний раз был там, дом ещё не выгорел, но попадания были.. А 26 марта, я вырвался чудом на Запорожье.
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29.06.2022 11:46 Ответить
 
 