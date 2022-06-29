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болезнь (584) война (46795) Зеленский (16549) Путин (29862)

Зеленский о состоянии здоровья Путина: "Он действительно болен лишними амбициями, неуважением к международному праву, к жизни людей. Все остальное - мне не интересно". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Путин действительно болен чрезмерными амбициями, пренебрежением к международному праву и жизни людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так президент Украины Владимир Зеленский ответил журналисту американского телеканала NBC на вопрос о здоровье президента России и уточнил, что его физическое состояние ему безразлично.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы. Это болезнь по отношению к нашему народу, болезнь к таким пыткам. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они как раз больны, лишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это разговоры и не очень интересно", - рассказал Зеленский.

Читайте: Личные данные всех российских военных, ответственных за террор украинских городов, будут установлены, – Зеленский
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Топ комментарии
+17
Чого тоді ми три роки слухали теревені про "заглянуть в глаза"?
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29.06.2022 10:31
+13
Проще говоря - он псих, ко всему прочему страдающий великодержавной спесью. Но это и так было известно еще до чечни. Взрывать дома как предлог для начала войны могло только больное существо. Как же ты хотел с ним договариваться?
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29.06.2022 10:28
+13
По этому зелибоба разминировал Чонгар, сдал юг, мариуполь с его защитниками, по указке Патрубка в Омане?
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29.06.2022 10:31
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Проще говоря - он псих, ко всему прочему страдающий великодержавной спесью. Но это и так было известно еще до чечни. Взрывать дома как предлог для начала войны могло только больное существо. Как же ты хотел с ним договариваться?
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29.06.2022 10:28 Ответить
По этому зелибоба разминировал Чонгар, сдал юг, мариуполь с его защитниками, по указке Патрубка в Омане?
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29.06.2022 10:31 Ответить
а вы подумали а какой смысл зеленскому разминировать и это делать чтоб орки шанс захватили Украину а самого зеленского публично казнили и забрали власть у него а он ох как любит так как не раз обещали его уничтожить а марионетковых президентов хватает такие как янукович
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29.06.2022 10:34 Ответить
Так а нахрена тогда его разминировали? И зачем он инкогнито летал в ОМАН? Вот Порошенко на Мальдивы один раз слетал за 5 лет - отдохнуть. А эта падла как не в Буковеле. так на пляже гдето. Или с Патрубком в ОМАНЕ терки имеет по сдаче Украины
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29.06.2022 10:37 Ответить
Москалі його кинули, обіцяли забрати лише південь і не чіпати Київ, Чернігів, Суми, ну а з західною якщо зможе, нехай тримає, якщо ні то поляки з угорцями і румунами підтягнуться. Такий був план, але щось пішло не так.
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29.06.2022 11:51 Ответить
Дайте мне почитать этот коварный план!
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29.06.2022 12:36 Ответить
Ти хто такий щоб сам буков тоді плани показував
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29.06.2022 19:21 Ответить
Чому тебе ніхто за це не банить? Це ж просто висер якийсь, а не комент. Ти робиш те самі що боти кацапів на ютубі.
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29.06.2022 10:41 Ответить
Чого тоді ми три роки слухали теревені про "заглянуть в глаза"?
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29.06.2022 10:31 Ответить
Тому висновок, якщо ти Зеля постійно з маніакальною наполегливостю говориш, що хочеш зустрітись з душевнохворим (дибілом) пуйлом, то ти і сам значить є таким же дибілом.
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29.06.2022 10:31 Ответить
3 дебілом!
Дибіл - подвійний Біл.
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22.12.2022 01:17 Ответить
Зеля хочешь доказать, что ты не предатель - заяви перед радбезом ООН на всю планету, что путин - *****!!! Или зассал?
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29.06.2022 10:32 Ответить
Коли тебе це казали, ти шукав мир в його очах
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29.06.2022 10:33 Ответить
Шо,не кортить вже в очі зазирнути?!
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29.06.2022 10:33 Ответить
В очи нет, а в шеколадный глаз это он залюбки заглянуть
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29.06.2022 10:35 Ответить
А нам цікаво і ми сподіваємося 🤗
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29.06.2022 10:33 Ответить
Cкільки лишніх слів, лоли достатьньо двух - хворий на голову
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29.06.2022 10:37 Ответить
Могбы просто процитировать Немцова и все, зачем эта отсебятина?
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29.06.2022 10:38 Ответить
Вава в глаза заглянул?
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29.06.2022 10:37 Ответить
Меньше пиликать надо, нам еще АР Крым возвращать от кацапов
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29.06.2022 10:37 Ответить
А око, око ти його вже знайшов? Ну те око, де ти у 2019 мир бачив???
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29.06.2022 10:39 Ответить
Оманський кнур-розумник!Є домовленність з патрушевим,що будуть громить усю Україну так,що б були згідні на все... а то буде вам суцільний Кременчуг....так бєняренигат ???оманський кнур -бєнякаламой,докерувався Україною ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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29.06.2022 10:39 Ответить
Як тільки Зеля не викаблучувався перед Ху*лом, а в того виявляється "хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань".
Лошара! А ти думав, що Ху*ло такий весь "білий і пухнастий", а "злий барига" спровокував війну.
Дурням у владу не можна, бо народ за такий вибір заплатить всім, а порохоботи попереджали.
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29.06.2022 10:41 Ответить
А зеля це типовий нарцис.
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29.06.2022 10:46 Ответить
просто цікаво, як називається та хвороба, яка спонукає до постійного бажання заглянути в очко *****...
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29.06.2022 10:52 Ответить
ну хось щось вразумиле сказав...але путин куйло недодав ++++
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29.06.2022 10:55 Ответить
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29.06.2022 11:26 Ответить
 
 