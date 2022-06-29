Зеленский о состоянии здоровья Путина: "Он действительно болен лишними амбициями, неуважением к международному праву, к жизни людей. Все остальное - мне не интересно". ВИДЕО

Путин действительно болен чрезмерными амбициями, пренебрежением к международному праву и жизни людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так президент Украины Владимир Зеленский ответил журналисту американского телеканала NBC на вопрос о здоровье президента России и уточнил, что его физическое состояние ему безразлично.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы. Это болезнь по отношению к нашему народу, болезнь к таким пыткам. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они как раз больны, лишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это разговоры и не очень интересно", - рассказал Зеленский.

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