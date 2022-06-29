РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12790 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежомВойна в Украине Война
4 497 3
Великобритания (4261) война (46795) Лондон (348) память (1456) Северодонецк (601) военнослужащие (5638)

Память погибшего Семена Обломея, погибшего, защищая Северодонецк от российских оккупантов почтили в Лондоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Лондоне прошла акция памяти погибшего в бою с оккупантами Семена Обломея, который был защитником Северодонецка.

Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Peli can live", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (28 июня. - Ред.) в Киеве простились с нашим воином света, мечтателем и коллегой, Семеном Обломеем. Нам важно, чтобы память о нем жила, чтобы его историю, истории наших павших воинов знали в разных странах. Чтобы те, кто развязывает войну, понимали насколько бессмысленно уничтожать жизнь, чтобы оставшиеся боролись за жизнь!

Семен оставил свой след на земле и продолжает это делать. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Семен Обломей был студентом 3-го курса УНИ лесного и садово-паркового хозяйства. Герой погиб 21 июня от авиаудара, защищая Северодонецк, перед этим вывел свою группу в безопасное место.

С началом войны 24 февраля парень решил идти защищать свою страну, участвовал в освобождении Бучи и Ирпеня, защищал Рубежное, Лисичанск, Северодонецк.

Смотрите: С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бриты молодцы, никогда не сдавались
показать весь комментарий
29.06.2022 11:06 Ответить
Бриты и украинцы - лучшие войны на Свете!
показать весь комментарий
29.06.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2022 12:34 Ответить
 
 