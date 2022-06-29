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"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - принудительная мобилизация в оккупированной Макеевке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы попытки донецких террористов мобилизовать в свои ряды прохожего мужчину в оккупированной Макеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовала женщина, пытавшаяся отбить мужчину от такой мобилизации.

"Вы уже задолбали своей войной! Вот гражданин Украины! Паспорт отдай!.. Всех мужиков уже мобилизовали и половину уже похоронили", - рассказывает она во время съемки.

Читайте: РФ назначила нового ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию", - американский Институт изучения войны
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Топ комментарии
+84
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29.06.2022 11:09
+54
- Хлопці, як вступити до вашого батальйону?
- Та дуже просто: треба вбити 5 кацапів і кота…
- А кота за що?
- Вітаємо, Ви прийняті.
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29.06.2022 11:40
+44
Мертві
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29.06.2022 11:11
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ахтунг! Кошевой в опасности - в его харю теперь уже может попасть снайпер с любого расстояния
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29.06.2022 17:31 Ответить

В его рыло может попасть плевком даже начинающий снайпер 5 лет от роду.
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30.06.2022 06:10 Ответить
ха-ха надо отправить в передачу помету соловьиному он же трындит что дыныры борятся с нацистами
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29.06.2022 17:34 Ответить
НАШИДЕДЫВАИВАЛИНЕЗАБУДИМНЕПРОСТИМ!!!!!!!!Акак вы думали защищать молодую, ещё девственную республику,m или вы хотели что бы за вас это сделала кацапская доблестная армия?????????
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29.06.2022 12:21 Ответить
А ЧЕГО ЭТО НОВОРОСИЯНЕЦ ТАКОЙ ЖИРНЫЙ В ТАКОЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ ?
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29.06.2022 12:31 Ответить
Значить як аквафрешами махати, то вони рускіє, а як в окоп лізти то відразу українцями стають?! Господи, які ж мерзенні істоти
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29.06.2022 12:36 Ответить
так Украина им позволила пользоваться паспортами рефии и украинскими, как будто так и нужно. Теперь они имеют паспорт с куркой, иди служи.
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29.06.2022 13:03 Ответить
а что там делают конфедераты юга США ???
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29.06.2022 12:48 Ответить
В порівнянні з іншими скептиками що до шоколадного Пєтюна я відносно толерантно ставлюся до т.з. "порохоботів" , але , але , але на цій гілці вони мене вибішують !!!

Добре , сидячи у Львові , або як Кіля Котлета будучи найбільш пропіаренними діячами найбільш західної (географічно) тероборони в Україні за 3 метри до кордону с з Польшєю розмірковувати якіа там "домбосятина" погана й непатріотична , чому мовляв вони й досі не кинули свої будинки в Донецьку чи Макіївці в 500 кв метрів й не переїхали в 20 км метрів десь у Львові чи Мукачеві й чому не залишили працю викладача в універі й не пійшли працювати прибиральниками сміття десь в Київі чи Франківську й притому 5\6 зарптлатні віддавати за з"йомне житло .
А скажіть будь ласочка , скільки стрибнуло ціна на з"йомне житло в тому ж Львові з початку вторгнення орків ?!
Помічу - дуже "патріотично" стрибнула та ціна на житло !!!

Так що , реальне життя воно трохи складнійше , ніж ваші прості (якщо не казати - примітивні) схеми , щодо ворогів й "донбасятини" , мовляв які воні тупі й покірні , а ми мовляв патріотичні , свідомі й незламні !
Нагадаю , що ********* прапор порохоботства Тарас Чорновіл був колись 1 номером у списку єнакїєвської братви . Там же ж був й Олексій Гончаренко . Але й сам Порох в 2011 році був міністром у Пахла и ********* в той самий же час , коли інших діячив помаранчової революції ригоблювотина саджала за грати - хтось був у їх міністром головного дерібану !

Це так , про те , що хтось може у житті мати право не помилку й зволікання та спокуси !
Життя воно не чоно-біле , воно кольорове !
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29.06.2022 13:02 Ответить
так житло можливо знайти і Монте Карло а не тільки Львів а ще можно знайти в приватному секторі житло де відають за сплату ком.платежів і не більше в невиличких містечках та селах ну звичайно мешканцю Макєєвки і культорного центру Єнакієво потрібно но по статусу тільки Монте Карло
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29.06.2022 13:38 Ответить
навіщо звиздіти, якщо не в темі, до 24 лютого купити кімнату в гуртожитку Дніпра можна було за 6-7 к usd, зараз дешевше 10-11 к usd та й то під ремонт, у селах за 50км від дніпра хату пристойну продавали до 5 к usd, зараз від 10,не знаю чи беруть але ціни стрибнули мінімум вдвіччі. Така ж ситуація з орендою.
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29.06.2022 14:19 Ответить
Я багато "звиздіти" не буду , як не буду вибілювати жителів центральних областей , але те що від вас приїхало під виглядом переселенців у відсотках 75 -85 якась суцільна підер@сьва , простіше не назвеш (( Як орда - бикота , свині , алкаші , ледацюги і злодюги . Посуд після себе як пожерете не помиєте , у туалети ходите так що на вашому фоні свині культурні люди (( там де у школах заселили все розбите , поламане , дитячий одяг змінний по роздягалках покрали , нехай одяг , наочні посібники розтягли (( а тепер ще вам житла дешевого дай ? Комбінацію із трьох пальців вам , а не житло дешеве (( Ви сюди перебралися усіма своїми родами , я розумію жінки , неповнолітні , а бугаї під два метри , чому ви тут сидите поки ваші будинки палять ? Очко жметься від передової , то допомагайте лінії оборони зводити , поранених доглядайте , постачанням займайтеся але ж ні !(( ваше хамство і бидлятцтво вже всіх дістало , а ви байки про дороге житло розповідаєте (( До моїх гарних знайомих приїхали такі - три бабехи корови і два мужлана по 120 кг , всі привчені тільки жерти і срати ; коли місцевим немає часу приготувати їм їжу бо потрібно по господарству попоратися вони по пів дня лежать як свині у хліву замість того щоб щось собі зварити хоч комора і холодильник по зав"язку напхані ; не кажу вже що господарям щось допомогти ; і тільки " сокрушаються " што аставілі квартіру гдє рємонт на палтара міліона сдєлалі (( Коли господар запропонував тим двом бугаям окрему квартиру а не у нього на шиї сидіти і піти на роботу - втекли , " здесь нас нє уважают " (( а ти про дорогі квартири ((
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30.06.2022 01:07 Ответить
У родичів у селі пустуючі хати пропонували БЕЗКОШТОВНО віддати переселенцям. Ніхто не захотів, бо їх ж треба до ума довести...
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30.06.2022 12:08 Ответить
А мене дивує, що ти, розумна людина, досі віриш в існування "порохоботів".
І не просто віриш, а росповсюджуєш цю кремлівсько-шарієвську жвачку.
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29.06.2022 15:11 Ответить
ты кто такой кацапаское падло? кому интересно твое тупое мнение
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29.06.2022 17:35 Ответить
Годі вже тобі, Бєня Ізраїльський, сиди там собі тихо, патріот Дніпровський... недозацікавлений..
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29.06.2022 21:32 Ответить
Зразу видно, що ти нерівно дишиш до Порошенка, де вже там об'єктивність. Так, життя не чорно-біле, є тисячі відтінків. Так от відтінок такий - і 2004 і в 2013 Порох підтримав революції українського народу, саме українського, а не народу України. Це були круті повороти історії- подивися, що сталося із білоруським народом, щоб оцінити. В 2014-2019 Порох, не маючи монобільшості, зважився на болючі реформи. Армія, віра, мова - це смішно для любителів 95 кварталу. Але саме це врятувало Україну в лютому 2022. Врятував не найвеличніший лідер світу із своєю кротівнєю і асфальтом замість ракетних програм, а те, що було заложено ненависним Порошенком.
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30.06.2022 11:31 Ответить
Зебобіки мене вибішують йще більше .
Тим більше зараз , коли вже 3 роки як Вофа їх при владі , Пєтя - не при владі .

Я щирий прихильник сутто параламентської системи , бо тільки з"являєтся якесь тіло на Банковій , зразу воно обростає усякою єрмачатиною , або ложкіноїдятиною -- не кажучі про абсолютне зло в вигляді усяких льовочкіних й мертвечуків . Й головне , що цю мерзоту ніхто крім самого "тіла" не обирав , а воно захоплює собою увесь навколошній простір .
А країною повинні управляти виключно ті , кого люди обрали . Це найбільш ******** система управління , а президентська форма це анахронізм 18 століття , який тільки в одній країні світу дає щось позитивне .
Але уявіть собі , що на останніх виборах презідента в США обрали іншого ...
Й тільки Конгресс й Сенат в тій країні надає впевненості в незміності курсу по відношенню до ***** !
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30.06.2022 13:36 Ответить
А хто в Україні достойний на твій погляд в парламенті??? Нинішній парламент найбільш "ручний" навіть більше за той що був при ялинці
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30.06.2022 16:16 Ответить
Якраз викладачі донецького універу з 2014 року викладають у Вінниці - універ туди евакуювали, викладачів забезпечили житлом.

І так, враховуючи, як упали зарплати на захопленому Донбасі, то може бути, що прибиральники у Києві отримують більше, ніж викладачі в Донецьку! Бо ті ж шахтарі в 2013 мали 1000 баксів і більше, а тепер на непідконтрольних територіях не мають навіть 500 баксів (кажуть, що $300-350 там зарплата).
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30.06.2022 12:11 Ответить
Це , як би мовити , глобальна картина , але вона не відібражує приватні долі людей .
Й я маю на увазі конкретних живих моїх непрямих родичів .
До речі , діти їх вже в Одесі проживают , але приватний будинок на сході Донецька - це теж така реальність .
Це справжні українці -- для їх рідна хатинка не пустий звук .
Й з ними в нас дуже складні відносини - дуже . Й саме через політику . Через відношення до ***** , бо я , наприклад , зара не можу вимовити іншу назву цієї істоти , а вони ображаються , хоча місцевих вождів інакше ніж гангстерів не називають !
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30.06.2022 13:48 Ответить
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29.06.2022 13:27 Ответить
дебіли не розуміли, що окрім України їх вугілля нікому особливо не потрібне. бо є добування відкритим способом прямо у вагони. вони щиро надіялися, що зможуть використати рашу у своїх шкурницьких цілях і заставити Україну і далі дотувати видобуток вугілля і платити пенсії і регреси. І частково це було. Всі кивають на порошенка, але урядом завідував яценюк. А потім гройсман.
Але тепер - всьо, ідіть воюйте. А жінок ваших поратимуть буряти, кавказці. І тут прийшло прозріння...
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29.06.2022 17:39 Ответить
Потому что в Украине есть официальная мобилизация...не знаю как там у вас, но в ЗП, даже если где то вручили на улице, за нарушение коменд часа или просто, то в военкомате говорят что мы вам позвоним и все, отпустили... много таких случаев от знакомых знаю.
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29.06.2022 14:17 Ответить
мобілізація загальна, але поділена на хвилі. Перша хвиля - учасники ато. Ще не всіх призвали. Друга хвиля - ті що служили срочку. Взяли знайомого ще місяць тому але тільки недавно видали автомат. Навчання на полігоні ще не було.
Третя хвиля - випускники військових кафедр, що не служили. До 65 років. Це такі як я. Щось загальне пам'ятаю. з автомата, пістолета стріляв. але здоров'я не те.
Четверта - всі чоловіки, що не мають броні. Бронь - службовець, якого ніким замінити, працівник комунальної сфери, аграрії.
Ще раз: почали призивати тих хто служив срочку. Декого відправили назад через певні психологічні проблеми. Які саме, той кого відправили, не розповідав. Може боїться кулі снайпера?
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29.06.2022 17:49 Ответить
Ужасть, хєноцід панімаєшь лі! Страна воюєт, а на уліцах і кафе повєсткі раздают.
Не було би військових з автоматами, то були би раzzісти з "спєцопєрацієй". Або може ти тільки і чекаєш, коли вони прийдуть?
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29.06.2022 14:37 Ответить
не бреши ..підарок!! У військових є база.... де прописані всі ті..хто не прийшов по повістках. Якщо тебе зупиняють на вулиці... показуєш паспорт і якщо тебе...підарка... нема в базі... можеш іти далі вільно. Але якщо ти в базі і не з*явився раніш до пункту... давай..дорогенький . І питання!! Для чого ти... паскуда... тут так брешеш?
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29.06.2022 15:40 Ответить
є й таке. ну а що ви хочете від цієї влади, яка виділяла гроші не на озброєння армії, а на велике крадівництво?
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29.06.2022 17:52 Ответить
..Може хватить піздіти так відверто? Ти то лоб..чи хворенький...що тут сидиш і все про ВСУ знаеш? Був би ти розумний..а не списаний від мобіізації з за хворенької голови..то знав би, що виловлюють тих хто ховається. А база дуже простенька. Навіть довбень..як ти зможе зрозуміти... Не прибув по виклику... простенький єлектронний список... простенька программа.....список..твої дані.. паспорт... та місце проживання. І повторюю... Показуєш паспорт... нема.. вільний. Ти ..хвореньке... може з Лугандою все плутаєш???)))
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29.06.2022 21:10 Ответить
не писти кацап тупорылый
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29.06.2022 17:38 Ответить
не знаю чому видалили попередній мій коментар

мене дивує обкладинка українського паспорту - вона сепарська

є скріншот на фб

що говорить дуже багато про наших східних громадян
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29.06.2022 13:51 Ответить
Украинских в продаже не имеется
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29.06.2022 14:03 Ответить
Сказала женщина, что они граждане Украины, чего придираешься? Может это ты - сепар и тебе обидно, что у неё есть яйца вырывать паспорт у террористов
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29.06.2022 14:12 Ответить
почекай, я бачу паспорт з сепарською обкладинкою
хочеш сказати, що його заставили обрати саме таку?
хай вириває паспорт , захищає свого чоловіка, я не проти

але чомусь громадянство України проявляється в таких моментах, а в інших - вдягається обкладинка з сепарською символікою
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29.06.2022 15:11 Ответить
Путин заватил донбасцев а потом заставил их идти умирать!
Капец он помог донбассцам!
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29.06.2022 13:54 Ответить
Дак вы ж хотели зарплаты как в москве. Но не подозревали что вы для них нужны только как пушечное мясо.
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29.06.2022 14:36 Ответить
А че не моболизировался?? Типичное НКВД
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29.06.2022 14:50 Ответить
Думали и говорили, что всю Украину кормят. Домбас с расеей и всю Украину кормят. Только Украина 8 лет выживала спокойно, а теперь вы мясо. Они никогда вас за людей не принимали, они даже своих за людей не принимают
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29.06.2022 14:54 Ответить
У пузатого чувака с цепью на левом плече свастика.
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29.06.2022 17:59 Ответить
В Макеевку наконец то приехали биндеры, восимь лет ожидаемые местными шахтёрами, и шо творят !!!
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29.06.2022 19:55 Ответить
ноу коментс...
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29.06.2022 21:38 Ответить
Нашим бувшим годувальникам нарешті стало доходити для чого їм роздавали паспорти рф - реєстрація м'яса для імперських влажних мєчт. Не москвічів же направляти на убой? Коли бігли за паспортами - раділи, збулася мрія ідіотів.
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30.06.2022 11:42 Ответить
Наглый путлер кацапов бережет, а против Украины, в основном, посылают воевать из своей территории нацменшинства (буряты и т.п.) и украинцев из оккупированных территорий. То есть тех кого не жалко.
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21.07.2022 23:39 Ответить
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