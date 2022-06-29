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В Москве загорелась свалка, а затем загорелись шины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Москве вблизи Каширского шоссе загорелась свалка, а затем огонь перекинулся на склад с автомобильными шинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, занялись уже два ангара шинного состава. Площадь возгорания составляет примерно одну тысячу квадратных метров.
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показать весь комментарий29.06.2022 12:34
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+8 M. YODA
показать весь комментарий29.06.2022 12:41
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