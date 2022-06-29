Украинские артиллеристы из американской пушки М777 уничтожили четыре российских САУ 2С3 "Акация". ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Артиллеристы 81-й бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины уничтожили батарею САУ 2С3 "Акация" российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео результата успешной атаки украинские бойцы опубликовали на своей странице в соцсети. Отмечается, что российские САУ были поражены из американской пушки М777.
Топ комментарии
+59 Aaron Smith d492e1f2
показать весь комментарий29.06.2022 13:29
+37 Злий Грицько
показать весь комментарий29.06.2022 13:20
+35 Дмитро Піталов
показать весь комментарий29.06.2022 13:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хвала гармашам!
теракти,безалаберність чи приховування недостачі -це вже без різниці...
Стряляти немає чим(152 калібр наприклад)..
МЕТАЛОЛОМ,якщо без кап.ремонту..
тобто із 1000 "запустять" 100 максимум..
не дарма зараз забирають в Білорусі...
чи навіть половина "на ходу" -сумнівно
Але гарно чистять рашистів від размноження