Минобороны показало работу РСЗО на фронте, озвучив ролик песней "Highway to Hell" австралийской рок-группы AC/DC. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Минобороны показало работу РСЗО на фронте, озвучив ролик песней "Highway to Hell" австралийской рок-группы AC/DC
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ролике украинский боец пьет какой-то напиток на фоне работы нескольких РСЗО.
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+37 Andrey Zharov
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+16 Kiev_Kiev_777
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співають !!
s etovo tak zhe sleduet : "РСЗО" (разом з) "MLRS" i "автомобіль (разом з) BMW"
У этих систем в отличии от всяких постсоветских "Градов" есть возможность посилать каждую ракету на свою цель. То есть накрыть большую базу кацапов за один залп, попадая сразу и точно в складе снарядов, в радаре и генералу ******** в шоколадный глаз. Избегая сноса жилого дома оффицеров рядом (их бы тоже, а там типа дети и это в западе не поймёт). Как то так.
Бережи вас Господь