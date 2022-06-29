Минобороны показало работу РСЗО на фронте, озвучив ролик песней "Highway to Hell" австралийской рок-группы AC/DC. ВИДЕО

Минобороны показало работу РСЗО на фронте, озвучив ролик песней "Highway to Hell" австралийской рок-группы AC/DC

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ролике украинский боец пьет какой-то напиток на фоне работы нескольких РСЗО.

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