Заместитель генсека НАТО, Яценюк, Хербст и Хойсген – на КФБ обсуждают саммит Альянса. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию, посвященную Саммиту НАТО, который проходит в Мадриде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Участники обсудят:
- Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?
- Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?
- Что на практике будет означать подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?
- Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?
- Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО – новом документе, определяющем направления действий Альянса на долгосрочную перспективу?
Участие в дискуссии примут:
- Мирча Джоане, заместитель генерального секретаря НАТО (видео-обращение);
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- посол Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2020 годах;
- посол Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах;
- Джуди Демпси, известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe и главный редактор блога "Стратегическая Европа";
- Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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Для тебе туди
Ви , дамочка , своі хотєлки направте в інше русло , так як за брехню і наклеп прийдеться відповідати перед законом !😠
То, певно якийсь інший Яценюк, бо того самого з нетерпінням чекають сто років розстрілу через повішення!
Кожен громадянин Украіни має право балотуватися в депутати , та приймати участь в політичному житті ,тут все ясно?
Тоді для чого ви тут ділите людей на хороших і поганих ? Ви що боХ ? Про це скаже виборець ...)
Долбодятлам путлєра Яценюк все давно сказав...словами покійного Нємцова...Вова ...ти ********