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война (46847) Яценюк (7983) Хербст (117) Киевский форум по безопасности (106) Джоанэ Мирча (17)

Заместитель генсека НАТО, Яценюк, Хербст и Хойсген – на КФБ обсуждают саммит Альянса. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию, посвященную Саммиту НАТО, который проходит в Мадриде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники обсудят:

- Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?
- Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?
- Что на практике будет означать подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?
- Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?
- Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО – новом документе, определяющем направления действий Альянса на долгосрочную перспективу?

Участие в дискуссии примут:

- Мирча Джоане, заместитель генерального секретаря НАТО (видео-обращение);
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- посол Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2020 годах;
- посол Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах;
- Джуди Демпси, известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe и главный редактор блога "Стратегическая Европа";
- Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США);
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Смотрите также: Киевский форум по безопасности: Получит ли Украина в июне статус кандидата на вступление в ЕС? ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Яценюк .... це чмо має бути у в'язниці
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29.06.2022 20:00
+6
Данило Лубківский та Яценюк гарно усе розкладуть по полицях...
Долбодятлам путлєра Яценюк все давно сказав...словами покійного Нємцова...Вова ...ти ********
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29.06.2022 20:11
+6
Аргументи ?? Про паркан не писати.
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29.06.2022 20:17
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Арсеній Петрович в ділі, це надихає...
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29.06.2022 19:58 Ответить
На що надихає?
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29.06.2022 21:42 Ответить
Воно тобе пече , куди ?
Для тебе туди

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29.06.2022 22:08 Ответить
Що незрозуміло? В кімнаті є дорослі...
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29.06.2022 22:18 Ответить
Не зрозуміло на що надихає..
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29.06.2022 22:27 Ответить
Яценюк .... це чмо має бути у в'язниці
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29.06.2022 20:00 Ответить
Аргументи ?? Про паркан не писати.
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29.06.2022 20:17 Ответить
А що не так з парканом?Класна колись гра була, у мене є1та 2.Сеня його не робив наскільки я знаю.
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29.06.2022 20:49 Ответить
А хтось має вчасно приймати ліки...
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29.06.2022 20:39 Ответить
так не пропускай прийом.
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29.06.2022 20:52 Ответить
Я виписую рецепти...
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29.06.2022 22:33 Ответить
Це глас оп. А тей що втік ,помазаний зе бригадний генерал чи друг сім'ї зе, хотя таких друзів повний офіс...вони де повинні бути?
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29.06.2022 21:15 Ответить
З якого дива , Яценюк має бути у в'язниці ?

Ви , дамочка , своі хотєлки направте в інше русло , так як за брехню і наклеп прийдеться відповідати перед законом !😠
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29.06.2022 21:17 Ответить
За твердження в такому стилі як у неї (здається називається оціночними) закон не передбачає покарання.
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29.06.2022 23:04 Ответить
Існують і інші , більш дієві , покарання за брехню !!
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30.06.2022 00:32 Ответить
куля так куля!!!
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29.06.2022 20:04 Ответить
Яценюк?
То, певно якийсь інший Яценюк, бо того самого з нетерпінням чекають сто років розстрілу через повішення!
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29.06.2022 20:11 Ответить
Воно завжди десь на поверхні
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29.06.2022 20:11 Ответить
Всі хто з комуняцької номенклатури ссср завжди на плаву і на поверхні. Вони один одного підтримують і не дають потонути.
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29.06.2022 21:29 Ответить
Не всі , а тільки ті , які мають здорову клепку в голові і які ******* Украіну !
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29.06.2022 22:10 Ответить
Ви дуже вже ідеалізуєте їх. Вони дуже вже прикрашають своє відношення до України заради голосів виборців.
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29.06.2022 22:27 Ответить
А якщо народилися тут і виїзджати не збираються ?
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29.06.2022 23:22 Ответить
Медведчук здається не збирався виїжджати. Він любить Україну?
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30.06.2022 00:27 Ответить
Хто вони ??

Кожен громадянин Украіни має право балотуватися в депутати , та приймати участь в політичному житті ,тут все ясно?
Тоді для чого ви тут ділите людей на хороших і поганих ? Ви що боХ ? Про це скаже виборець ...)
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30.06.2022 00:37 Ответить
Данило Лубківский та Яценюк гарно усе розкладуть по полицях...
Долбодятлам путлєра Яценюк все давно сказав...словами покійного Нємцова...Вова ...ти ********
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29.06.2022 20:11 Ответить
А каким там боком оказался ушастый истребитель чеченцев -сеня , строитель пирамид, пардон, заборов( которых леший языком слизал)?????
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29.06.2022 21:17 Ответить
Ви тут нагородили "пірамід" і самі ж з ними воюєте.
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29.06.2022 23:23 Ответить
Усі ніки після початку війни. То на асфальт гроші то на ботів пенька часів януковича.
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29.06.2022 21:17 Ответить
Я шокований тим , що проти Арсенія повилазили всі подоляцькі боти !!😠
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29.06.2022 21:21 Ответить
 
 