Фонд Юрия Бутусова и United Help Ukraine презентовали командно-штабную машину командира роты, батареи, взвода. ВИДЕО
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Фонд Юрия Бутусова и фонд United Help Ukraine презентовали командно-штабную машину командира роты, батареи, взвода.
Как рассказывает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, командно-штабная машина оборудована на базе Ford Ranger. Она способна обеспечивать инфраструктуру связи – то есть постоянное питание нескольких десятков радиостанций и планшетов, Старлинка, монитора, ноутбуков, чтобы два-три человека могли в такой машине работать, мгновенно разворачивать связь и мгновенно покидать позицию.
"Уважаемые друзья, мой Фонд и фонд United Help Ukraine вместе реализовали проект командно-штабного автомобиля для нужд наших боевых подразделений. Сейчас мы вам покажем, как этот проект работает. Мы понимаем, что это волонтерский проект и все, что вы сейчас увидите, мы сделали сами из комплектующих, которые можно приобрести на рынке. Благодаря вашей поддержке, поддержке зрителей, читателей Цензор.НЕТ и моего ютуб-канала и благодаря очень мощной организации United Help Ukraine. Это украинцы из США, помогающие очень сильно. Сейчас я вам расскажу как должна, на наш взгляд, комплектоваться машина управления для нужд командиров рот, батарей, взводов и операторов БПЛА", – рассказал Бутусов перед презентацией.
Сейчас инициаторы разработки такой машины выясняют, сколько такого транспорта нужно для украинских бойцов, и планируют передать часть из них для опытной эксплуатации на самых горячих направлениях российско-украинской войны.
"Обеспечить преимущество над российской армией мы можем благодаря большей гибкости и скорости принятия решений в бою, и для этого мы должны максимально масштабно и эффективно использовать невероятные возможности Старлинка. Ключевыми есть люди, делающие разницу на поле боя – командиры рот, батарей, взводов. От них зависит наблюдение, ориентация, решение, действие. Сейчас благодаря Илону Маску украинская армия может построить современную систему сетевой центрической войны, то есть связать в комплексе через тактическую радиосвязь и мобильную сеть Старлинка все подразделения и сенсоры на поле боя. Россия к такой технологии доступа нет, потому что Старлинк – это наше уникальное оружие. Мой фонд вместе с фондом United help Ukraine реализовал проект мобильной командно-штабной машины для командиров тактического звена. Мы купили качественную машину на вторичном рынке, сделали техосмотр, и превратили ее в маленькую мобильную электростанцию на колесах, которая обеспечивает инфраструктуру связи - то есть постоянное питание нескольких десятков радиостанций и планшетов, Старлинку, монитора, ноутбуков, чтобы два-три человека могли в такой машине работать, мгновенно развертывать связь и мгновенно покидать позицию. Поскольку мы делаем это по собственной инициативе как волонтерский проект, мы пытались сделать комплект оборудования максимально простым и бюджетным. Все это оборудование приобретено на коммерческом рынке, ничего секретного здесь нет, можно делать в больших количествах и своими силами", - написал Бутусов в комментарии к презентации.
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ЗЄльоні мають це чітко засвоїти -
громадянин-виборець дасть оцінку та міру відповідальності кожному
Ян Яковлев
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Реєстрація:29.06.2022
Сталось в районі 10 годин ранку.
З Севаса пищуть, що офіс по вулиці Гагаріна тряхнуло так, що стільці затремтіли...
Невже радість?!
Аде і Притулі й іншим волонтерам теж корисно
Мацкальские крысы пожаловались в администрацию Ютьюба...
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Дякую Вельмишановні Пані та Панове...
Ще б їй бронювання кунга (хоча б протиосколкове), та замість ляди в хвості кунга поставити дві половинки дверцят то і взимку тепло було б в кунгі.
Юрию РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️