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Фонд Юрия Бутусова и United Help Ukraine презентовали командно-штабную машину командира роты, батареи, взвода. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Фонд Юрия Бутусова и фонд United Help Ukraine презентовали командно-штабную машину командира роты, батареи, взвода.

Как рассказывает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, командно-штабная машина оборудована на базе Ford Ranger. Она способна обеспечивать инфраструктуру связи – то есть постоянное питание нескольких десятков радиостанций и планшетов, Старлинка, монитора, ноутбуков, чтобы два-три человека могли в такой машине работать, мгновенно разворачивать связь и мгновенно покидать позицию.

"Уважаемые друзья, мой Фонд и фонд United Help Ukraine вместе реализовали проект командно-штабного автомобиля для нужд наших боевых подразделений. Сейчас мы вам покажем, как этот проект работает. Мы понимаем, что это волонтерский проект и все, что вы сейчас увидите, мы сделали сами из комплектующих, которые можно приобрести на рынке. Благодаря вашей поддержке, поддержке зрителей, читателей Цензор.НЕТ и моего ютуб-канала и благодаря очень мощной организации United Help Ukraine. Это украинцы из США, помогающие очень сильно. Сейчас я вам расскажу как должна, на наш взгляд, комплектоваться машина управления для нужд командиров рот, батарей, взводов и операторов БПЛА", – рассказал Бутусов перед презентацией.

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Сейчас инициаторы разработки такой машины выясняют, сколько такого транспорта нужно для украинских бойцов, и планируют передать часть из них для опытной эксплуатации на самых горячих направлениях российско-украинской войны.

"Обеспечить преимущество над российской армией мы можем благодаря большей гибкости и скорости принятия решений в бою, и для этого мы должны максимально масштабно и эффективно использовать невероятные возможности Старлинка. Ключевыми есть люди, делающие разницу на поле боя – командиры рот, батарей, взводов. От них зависит наблюдение, ориентация, решение, действие. Сейчас благодаря Илону Маску украинская армия может построить современную систему сетевой центрической войны, то есть связать в комплексе через тактическую радиосвязь и мобильную сеть Старлинка все подразделения и сенсоры на поле боя. Россия к такой технологии доступа нет, потому что Старлинк – это наше уникальное оружие. Мой фонд вместе с фондом United help Ukraine реализовал проект мобильной командно-штабной машины для командиров тактического звена. Мы купили качественную машину на вторичном рынке, сделали техосмотр, и превратили ее в маленькую мобильную электростанцию ​​на колесах, которая обеспечивает инфраструктуру связи - то есть постоянное питание нескольких десятков радиостанций и планшетов, Старлинку, монитора, ноутбуков, чтобы два-три человека могли в такой машине работать, мгновенно развертывать связь и мгновенно покидать позицию. Поскольку мы делаем это по собственной инициативе как волонтерский проект, мы пытались сделать комплект оборудования максимально простым и бюджетным. Все это оборудование приобретено на коммерческом рынке, ничего секретного здесь нет, можно делать в больших количествах и своими силами", - написал Бутусов в комментарии к презентации.

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Топ комментарии
+17
Це свідчить про те, що у нас є напрацювання практично в більшості галузей військового виробництва. але зелені усе загробили через не фінансування розробок. Тепер ходять по всьому світу з простягнутою рукою і усіх звинувачують.
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29.06.2022 15:37
+15
Считаю, что не стыдно попиариться даже на одном патроне для фронта
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29.06.2022 15:36
+10
Бутусов красавчик і молодець
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29.06.2022 15:47
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Ті, хто дійсно розбирається у військові справі роблять реальні дії, замість того, щоб на байрактарах піаритися!
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29.06.2022 15:31 Ответить
Считаю, что не стыдно попиариться даже на одном патроне для фронта
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29.06.2022 15:36 Ответить
Це свідчить про те, що у нас є напрацювання практично в більшості галузей військового виробництва. але зелені усе загробили через не фінансування розробок. Тепер ходять по всьому світу з простягнутою рукою і усіх звинувачують.
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29.06.2022 15:37 Ответить
А чим тобі не подобається збір коштів на байрактари?
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29.06.2022 15:47 Ответить
Громадное число украинцев помогают фронту, чем могут. Среди них - читатели ЦН и его главный редактор! Интересно, когда очередь дойдёт до мультимиллионера зеленского?
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29.06.2022 15:34 Ответить
И каламойши,Суркисов ,Новинского, гереги…… Порошенко и Ахметов помогают
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29.06.2022 15:54 Ответить
Бутусов занимается пиаром! Пусть займется делом, хотя бы поджарит!
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29.06.2022 15:56 Ответить
Таке враження, що воно в дитинстві ніколи шашликів не їло, тільки про них і говорить, як бидло...
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30.06.2022 08:23 Ответить
В качестве волонтерской помощи это отлично. Но для каждой роты это нереально, в ЗСУ не хватает бронежилетов.
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29.06.2022 15:34 Ответить
передвижной узел связи батальонного уровня....
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29.06.2022 18:55 Ответить
Ага! Понятно...
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29.06.2022 15:36 Ответить
в демократичній країні вибори кожен день!

ЗЄльоні мають це чітко засвоїти -
громадянин-виборець дасть оцінку та міру відповідальності кожному
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29.06.2022 15:48 Ответить
В 19м уже дали, боюсь повторений....
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29.06.2022 15:55 Ответить
Тролляка-подоляка, тебе тудою...
Ян Яковлев

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Я читаю: 0

Реєстрація:29.06.2022
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29.06.2022 15:51 Ответить
Бутусов красавчик і молодець
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29.06.2022 15:47 Ответить
щойно отримав інфу від родичів з Криму, що було чути по всьому Криму(!) бавовну, в 15 км. від Джанкоя в будинку тремтіли вікна.
Сталось в районі 10 годин ранку.
З Севаса пищуть, що офіс по вулиці Гагаріна тряхнуло так, що стільці затремтіли...
Невже радість?!
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29.06.2022 15:56 Ответить
Респект. Стало ще приємніше що переказую кошти в фонд Бутусова, і продовжу.

Аде і Притулі й іншим волонтерам теж корисно
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29.06.2022 15:59 Ответить
Роман Цимбалюк просить помощи и поддержка телеканалу в Ютьюбе...Оm TV...
Мацкальские крысы пожаловались в администрацию Ютьюба...
Просьба оставить комментарий на Оm TV и оформить подписку...
Дякую Вельмишановні Пані та Панове...
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29.06.2022 16:06 Ответить
Гарна машина, бережіть ії. Було б щось на базі "Дозору", цини не було б цьому зразку.
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29.06.2022 16:17 Ответить
Сам ІТ- шник. Побільше б таких розробок.
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29.06.2022 17:05 Ответить
Добра лайба!
Ще б їй бронювання кунга (хоча б протиосколкове), та замість ляди в хвості кунга поставити дві половинки дверцят то і взимку тепло було б в кунгі.
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29.06.2022 17:43 Ответить
генератор не должен работать в машине, там можно будет с ума сойти....
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29.06.2022 18:57 Ответить
Героям Слава !

Юрию РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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29.06.2022 22:19 Ответить
 
 