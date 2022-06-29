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Филатов о вчерашнем ударе по СТО: В РФ врут, что здесь ремонтировали технику для ВСУ. На самом деле – только гражданские машины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская пропаганда утверждает, что удар по СТО в Днепре, в результате которого погибли двое и получили ранения еще пять человек, был нанесен из-за того, что там якобы ремонтировали технику для ВСУ. Это не соответствует действительности.

Об этом журналистам сказал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Российская пропаганда сейчас утверждает, что этот ракетный удар был нанесен по станции техобслуживания по той причине, что здесь ремонтировалась техника для ВСУ. Как вы видите, никакой техники даже близко нет. Это обычные гражданские автомобили – грузовые, фуры, обычные машины обычных граждан. То есть на самом деле это все ложь чистой воды, как россияне всегда врут", - сказал Филатов.

Он добавил, что не понимает, зачем россиянам было бомбить СТО. И назвал произошедшее "террором против нашей страны".

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Филатов также сообщил подробности гибели людей.

"Погибли генеральный директор предприятия и его бухгалтер. Они были наверху и во время воздушной тревоги пренебрегли правилами безопасности, не спустились хотя бы вниз. Остальные сотрудники переместились на первый этаж и остались живы", - сказал мэр.

Глава города призвал днепрян не игнорировать сигналы опасности и уходить в укрытие. Если же это невозможно – хотя бы спускаться на первые этажи и прятаться за двумя стенами.

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Напомним, ракетой по СТО рашисты ударили вечером 28 июня. Под завалами обнаружили тела двух погибших, само предприятие уничтожено.

о.

Автор: Анастасія Потіха
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Жодного вопля в стрічці ЗЄгнидомаси «гдє пивио, пачіму ні сбілі ракєти»? Мовчать мерзенні тварюки! Бо знають куди Бєніна макака закатувала гроші під оплески їхніх копит, але ніколи не визнають власної тупості.
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29.06.2022 16:03 Ответить
можу поспорити що якась "русскомірна" гнида бачила як можливо авто в маскувальних кольорах ЗСУ заїхало на СТО щось перевірити і фото з даними виложило кацапським кураторам... І такої наволочі валом і у Львові і у Дніпрі
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29.06.2022 16:03 Ответить
Не варто шукати ціль, вона в рашистів - знищити Украіну. Тому СТО або ТРЦ їх не цікавить! Вони брешуть та нищать..
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29.06.2022 16:09 Ответить
даже если бы ремонтировали технику для ЗСУ и что? ЗСУ на первом месте, все остальные это второстепенное приложение.
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29.06.2022 16:13 Ответить
. .смех и бред с пропагандонов болот мацковии,нашли кому верить,эти твари лишь пытаются оправдать свои военные преступления в Ukraine
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29.06.2022 17:45 Ответить
Якби там ремонтували автівки ЗСУ чи цивільні, яка різниця? Це - наша територія. Російські загарбники напали на нашу територію, і напад на військовий об'єкт ще більший злочин, бо військові об'єкти існують для захисту цивільного населення. Дивно, що про це взагалі треба говорити.
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29.06.2022 19:30 Ответить
 
 