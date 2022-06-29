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Боевой дрон ССО "Азов" со снайперской точностью уничтожил блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы ССО "Азов" уничтожили блиндаж и тяжело ранили двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку на врага бойцы совершили с помощью боевого дрона.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Українці добре відносяться до кожного двухсотого московіта.
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29.06.2022 15:58
+24
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29.06.2022 15:53
+22
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29.06.2022 15:57
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29.06.2022 15:53 Ответить
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29.06.2022 15:55 Ответить
С начала войны всей семьёй помогаем бойцам . Расскажите что вам не хватает . Соберём .
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29.06.2022 15:56 Ответить
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29.06.2022 15:57 Ответить
Рыцарь с зубочисткой.
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29.06.2022 16:27 Ответить
Українці добре відносяться до кожного двухсотого московіта.
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29.06.2022 15:58 Ответить
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29.06.2022 17:45 Ответить
не пойму тебя??и чем тебя трёхсотые не устраивают??заметь по видео к ним тоже хорошо отнеслись!!(никто даже руку не приложил) (мало того что сами будут хорошо помнить!! и другим ещё долго будут напоминать своими увечьями что надо держаться строго за поребриком!!)
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29.06.2022 21:28 Ответить
Сподіваюсь що вони вже зажмурились.
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29.06.2022 16:02 Ответить
Красівоє
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29.06.2022 16:03 Ответить
Яка краса. Слава Україні та нашим захисникам !!
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29.06.2022 16:11 Ответить
Я думал Азова уже не существует. Быстро нашли замену.
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29.06.2022 16:25 Ответить
Лаптекопытное быдло просто панически боится Степана Андреевича Бандеру и "Азов". А извесный козо..е..б Кака.дыров, заслуженный доктор разных расейских наук и почетный член, как и вся его банда тиктокеров думают, что Бандера живет в наши дни и искали его на временно окупированных территориях. В общем, дикари, что тут скажешь.
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29.06.2022 16:55 Ответить
В Маріуполі була мала частина. А так Азов і його ветеранів безліч по цілій країні.
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29.06.2022 18:40 Ответить
Вся Україна після жахливого теракту в Кременчуці - це Азов для окупантів!
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30.06.2022 02:02 Ответить
ОСКАРА!

Ос - ка - ра! 🙋‍♂️
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29.06.2022 16:26 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.06.2022 17:24 Ответить
Найкращий москаль - дохлий москаль 🤔🧐😁
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29.06.2022 17:34 Ответить
чудово.. і премія « Оскар» за найкращий оригінальний музичний супровід..)
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29.06.2022 21:09 Ответить
 
 