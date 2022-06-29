Боевой дрон ССО "Азов" со снайперской точностью уничтожил блиндаж оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы ССО "Азов" уничтожили блиндаж и тяжело ранили двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку на врага бойцы совершили с помощью боевого дрона.
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+34 CrossFirenko
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+24 Злий Грицько
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показать весь комментарий29.06.2022 15:57
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Ос - ка - ра! 🙋♂️
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!