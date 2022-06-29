Боевой дрон ССО "Азов" со снайперской точностью уничтожил блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Бойцы ССО "Азов" уничтожили блиндаж и тяжело ранили двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку на врага бойцы совершили с помощью боевого дрона.

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